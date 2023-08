“Los monstruos no existen solo en los cuentos, sino también en el Otro Lado –el mundo mágico de más allá de los portales–”. Es parte de la presentación de Alma de Cazadora, la primera novela de Keiz Noyers (Vigo, 1996).

Aficionada a la lectura desde niña, ya se había atrevido previamente con relatos más cortos, pero un día se propuso el reto de crear una novela completa. “Al principio no lo hice con la idea de que la publicaran en algún sitio, sino como un reto personal, para ver si era capaz de hacerlo”, cuenta.

Así que aprovechó los “tiempos muertos” que le dejaba el máster de matemáticas aplicadas que estaba estudiando en Edimburgo para ir escribiendo: “No me fijé plazos concretos, pero conseguía escribir un capítulo a la semana”, dice la escritora, que actualmente trabaja en un centro de investigación.

Una vez terminó el primer borrador se dio cuenta de que igual había creado “una historia que valía la pena leer”. Así que empezó a revisarlo porque cuando llegó al final había “ciertas cosas” que ya no le convencían. Todavía no había acabado dicha revisión cuando Crossbooks (sello editorial juvenil del Grupo Planeta) sacó una convocatoria de nuevos talentos. “Era como una especie de concurso al que podías enviar tu manuscrito; aunque todavía no lo había acabado de revisar por aquel entonces, había una de las reglas de la convocatoria que decía que no era necesario que estuviera completo, así que me animé a enviarlo”, apunta.

Esto fue en marzo de hace un par de años. No tuvo noticias de la editorial hasta septiembre de ese mismo año, así que “ya lo daba por perdido”, reconoce. Cuando por fin se pusieron en contacto con ella, les contó los cambios que había realizado en su manuscrito y, poco después, le dieron el visto bueno.

Veía así la luz el mundo fantástico de Keiz Noyers, un mundo inspirado en sus lecturas. “Casi todo lo que leo es fantasía y al final lo que escribo es un poco el tipo de cosas que me gusta leer; tanto la extensión, los temas, etc., son similares a lo que suelo leer”, expone.

Sobre el personaje principal de su obra, Amira Shawn, afirma que no tiene mucho que ver con ella, “por suerte”, aunque luego puntualiza: “Supongo que en todos los personajes hay algo de mí, pero no creo que en Amina haya más de mí que en otros”.

En su descripción del personaje principal de su historia, Noyers afirma que “tiene unos 17-18 años en la novela, es una chica muy responsable, pero también es muy testaruda e impetuosa, no piensa las cosas dos veces antes de hacerlas”.

Para ambientar su historia, ha creado un mundo mágico con sello propio. “La historia va de que paralelamente a nuestro mundo existe otro mundo habitado por criaturas mágicas”, afirma. Algunas de esas criaturas ya existen en nuestra mitología, pero otras son fruto de su imaginación. El público objetivo de su obra son los jóvenes de 14 años en adelante, “dependiendo de a qué edad te empiece a gustar leer”, matiza.

“Todavía estos personajes tienen cosas que contar. Es un libro que cierra bastantes tramas, pero hay algunas cosas que quedan abiertas y, si tengo la oportunidad, me gustaría continuarlas"

En la trama habla de cómo personajes de mundos diferentes pueden estar juntos. “Una de las cosas que más me gustan de la fantasía es eso, hablar de cosas actuales pero sin darles un margen concreto de nuestro mundo, un país o una sociedad en concreto, y me parece que es más fácil empatizar a veces, a través de la fantasía, con cosas que nos están pasando a nosotros pero que, igual si les ponemos nombres mucho más directos, nos cueste más empatizar con ellos, aunque suene contradictorio”, expone. En este sentido, afirma sentirse “cómoda” en la fantasía porque “es como una ambientación, como un marco de la historia, en la que realmente podría escribir cualquier tipo de trabajo. Las historias que más me gustan no son las que se quedan solo en una historia que representa un mundo de fantasía, sino aquellas en las que dentro hay una trama de romance, de misterio, policíaca...”. Apunta, además, que dentro de la fantasía “hay varios subgéneros”, avanzando que también le gusta mucho la ciencia ficción.

Fan de las sagas, no descarta “escribir más cosas todavía en este mundo”. “Todavía estos personajes tienen cosas que contar. Es un libro que cierra bastantes tramas, pero hay algunas cosas que quedan abiertas y, si tengo la oportunidad, me gustaría continuarlas”.

“Me gusta mucho escribir y me gustaría seguir haciéndolo y poder dedicarle más tiempo”, proclama. “Si tuviera un sueño sería ese: poder permitirme escribir más de lo que escribo”. Por ahora, se muestra “muy contenta” por acogida del lanzamiento de esta primera novela. “El feedback que ha tenido ha sido bueno y tengo buenas sensaciones, pero creo que igual es un poco pronto porque hace un mes que ha salido”.