Consejería de Igualdad ha adjudicado una plaza en un centro especializado a C., un joven tutelado que había estado viviendo en la calle al no darle servicios sociales un recurso adecuado. La decisión del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (que es su tutor legal) ha llegado después de que su madre denunciara su caso en varias ocasiones.

El joven tiene Trastorno Límite de Personalidad y patología dual, es decir, una adicción a las drogas que empeora su enfermedad mental. Esto lo convierte en un caso muy difícil de tratar ya que no encaja en ningún recurso, de los que se acaba fugando. Laura, su madre, llevaba años reclamando una plaza para él en el único recurso especializado para casos como el suyo en Málaga, donde finalmente Igualdad ha accedido a concedérselo.

El dariaro Levante-EMV, de Prensa Ibérica, expuso el caso de Laura y su hijo este jueves y la decisión de Igualdad ha llegado un día después a la publicación del reportaje. Lo cierto es que servicios sociales llevaba años derivando a C. a todo tipo de recursos, pero nunca con éxito, ya que el único adecuado para su patología no estaba en la Comunitat Valenciana.

Lleva luchando desde hace más de 5 años, y su hijo, tutelado por la administración, ha llegado hasta a vivir en la calle. La primera vez fue en el año 2018, cuando, al no haber plaza para él en ningún recurso interno, le adjudicaron una plaza en un recurso de régimen abierto y voluntario. Pero se fugó. Después de varios episodios de crisis y una orden de ingreso hospitalarios urgente, la conselleria le derivaba a una plaza. Y vuelta a empezar.

El pasado 13 de marzo le dieron el alta en una clínica y se quedó "con sus pertenencias y 50 euros enla calle, a pesar de que tiene una minusvalía psíquica del 66 % por patología dual de TLP con alta impulsividad", según reza la última carta que su madre ha mandado a la directora del Ivass (Instituto Valenciano de Servicios Sociales) María Ángeles Ramón-Lin.

Desamparado" pero acompañado por su madre

Aguanta un tiempo sin consumir drogas tras estar internado en el hospital, pero acaba marchándose. Siempre con su madre acompañándole, aunque no debería al no ser la tutora. No le ha abandonado jamás aunque haya firmado un papel de "abandono familiar" para ceder la tutela a la administración.

Su tutor legal, por orden de un juez (desde el 13 de abril de 2018), es el Ivass (Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria) que depende de la Conselleria de Igualdad pero el joven está «desamparado y abandonado» por la Generalitat Valenciana.

La historia es así desde hace 5 años. Y recientemente se ha vuelto a repetir. "Le volvieron a dar una plaza en un piso tutelado, y les dije que no porque iba a durar 15 días. Al final duró 10 y lo volvieron a echar tras robar a un compañero", lamenta su madre.

El temor de ella es que la falta de recursos para el trastorno de su hijo dé con sus huesos en la cárcel. "Si sigue así al final lo que va a pasar es que acabará en la prisión de Picassent, y eso es lo peor que le puede ocurrir. En las cárceles no hay psicólogos y todo el mundo sabe que se consumen todo tipo de drogas. Sería fatal para él", lamenta su madre.

Un centro específico

Por el momento, fue detenido por la policía el pasado sábado, después de pasar varios días en hostales en el Puerto de Sagunto. Desde entonces su madre continúa llamando a conselleria para lograr un centro adaptado para él, pese a que no hay ninguno en la Comunitat Valenciana.

Se trata de un centro terapéutico especializado en patología dual, para personas de su perfil. C. ha pasado por varios centros a lo largo de su vida en otras comunidades autónomas, pero todos eran Centros Específicos para Personas con Enfermedad Mental Crónica (CEEM), de los que también acababa saliendo expulsado al no poder controlarlo.