A Barbie de Rei Zentolo é Brava

Éxito absoluto en redes do deseño de Rei Zentolo da camiseta de Barbie. Primeiro saíu na páxina web pera xa está á venda en tendas. A prenda (dispoñible en dúas tonalidades de rosa) e da “tote bag” (bolsa de tea) xa é unha realidade e as tendas da firma xa venden os cobizados produtos de Barbie, que para Rei Zentolo é Brava.

Esta idea xurdiu case por casualidade cunha publicación nas súas redes sociais que tivo un enorme impacto. “A Barbie galega, a Barbie mellor!! E ti, xa fuches a ver a película?? Gustaríache ir con este outfit ao cine para ver”, preguntaban ós seus seguidores cun deseño en rosa no que figuraba a palabra Barbie en letras grandes rodeada da frase ‘Na cona de Barbie non manda nin Ken’, facendo gala desa retranca que empregan en tódolos seus deseños.

A resposta da xente foi espectacular. “Necesito esa camiseta”, “Veña esa camiseta xa”, contestaban os seguidores. “Sempre estamos ó día, seguindo as cousas que van pasando para facer memes en clave galega”, din dende Rei Zentolo. “Vendo o éxito que tivo nas redes decidimos facela e tiramos para adiante coa produción”, engaden mentres recoñecen que lanzaron esa primeira publicación para xerar movemento nas súas redes, cando a camiseta non era nin sequera unha realidade.

Ó ver que a resposta do público era masiva, deron o seguinte paso: facela realidade. Pero déronlle unha volta máis. No canto de Barbie, puxeron a palabra Brava, marca da casa. “Conecta tamén cos valores que vende a película”, afirman. O que si mantiveron foi a frase ‘na miña cona non manda nin Ken’. Éxito rotundo.

Foron dando pistas en Twitter sobre o proceso. “A ver KEN o adiviña”, dicían nunha publicación na que engadían un vídeo no que preguntaban: “Que barbieridade andaremos a facer?”. Crecía a expectación.

A primeira quenda da camiseta esgotouse na web sen chegar ás tendas

“Barbie si, pero Brava tamén!!”, anunciaban entón nas redes. “Xa podes mercala na web!”. Engadían tamén unha oferta que estivo vixente ata o venres, 11 de agosto, que incluía un desconto do 15% cun código promocional, como non, que era marca da casa: CONABRAVA. “A primeira quenda non chegou ás tendas, esgotouse toda na web. Tivemos que chamar ó provedor de camisetas para que mandase máis de forma urxente”. Entre os produtos que por fin chegaron xa ás tendas está a camiseta en dúas tonalidades de rosa, e a bolsa de tea. Xa anuncian que nos próximos días sacarán o suadoiro, completando toda unha gama de produtos que está tendo unha acollida “espectacular”.

Rei Zentolo, que este ano festexa o seu vixésimo aniversario, ten outros deseños con temáticas de cine como Star Wars, Spiderman (‘Sempre enredando’) ou tamén dos Simpson. “Ademais das frases galegas e cousas retranqueiras, temos como mínimo unha ou dúas referencias a Star Wars –agora na web teñen o modelo de ‘Vai pola sombra’ con Darth Vader e o de ‘Soy rebelde porque la galaxia me ha hecho así’, con Leia– e de Simpson –actualmente, o modelo de Barni: ‘Licor café, que mo inxecten en vea’–”.

Polo vinte aniversario da firma Rei Zentolo centrara estes días a súa actividade en varias edicións e colaboracións especiais coma a duns zocos de verán con Elena Ferro (Toxiño), o libro “Antes molabamos máis”, que sacaron con Galaxia ou a tirada de gafas de sol de modelo Castelao. “Son as novidades que tiñamos para este mes, pero se ven unha Barbie e te arrasa, paramos un segundo e non pasa nada, hai que ter flexibilidade”, afirman.

O disfrace da famosa boneca, esgotado na web de Don Disfraz

En dúas semanas venderon ata 200 unidades e xa traballan na reposición

A tenda en liña de disfraces, accesorios e decoración para festas Don Disfraz tamén puido comprobar o espectacular aumento da demanda dos disfraces de temática Barbie tra-la estrea da película. En dúas semanas vendéronse ata 200 unidades do modelo oficial do disfrace da famosa boneca, que está agora mesmo esgotado na súa web. En realidade, días antes da estrea do filme xa observaran que as buscas de produtos con esta temática aumentara en tódolos países de Europa, aínda que non se esperaban que acadaran tal magnitude e que fosen tantas as persoas que acudiran disfrazadas ás salas de cine. De feito, non soamente os disfraces de Barbie e Ken (os personaxes principais da película) multiplicaron as súas vendas, senón que tamén o fixeron tódolos complementos relacionados como panos, sombreiros de cowboy, quentadores, gorras ou perrucas rubias. “Sen dúbida, Barbie é o disfrace estrela deste verán”, afirma Roberto Domínguez, xerente de Don Disfraz. “De feito, os produtos Barbie, entre disfraces e accesorios, supoñen un 50% das nosas ventas dende a estrea da película, superando de feito a categorías como as despedidas de solteiro e solteira, que adoitan a ser as máis demandas nestas datas”. Así, o xerente constata que “na lista de espera dos produtos esgotados anótanse cada día deceas de clientes de toda Europa que están a busca-lo seu disfrace”.

“Sen dúbida, é o produto estrela deste verán”, di o xerente da firma

Deste xeito, Don Disfraz xa está traballando na reposición de existencias dos disfraces de Barbie, que chegarán nos próximos días. Tamén teñen previsto incorporar novos modelos similares ós que aparecen no filme xa que se espera que esta temática sexa das máis elixidas para os diversos carnavais de verán que se aveciñan.