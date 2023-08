Paréntesis académico al pie del cañón

Verano: sol, calor, playa, viajes, conciertos... Pero no para todos, porque, por extraño que parezca, algunos jóvenes optan por dedicar su tiempo libre en los meses de julio y agosto a trabajar. Los motivos son varios: tener independencia económica, ahorrar para sus estudios, ayudar en la economía familiar y, sobre todo, adquirir experiencia en el mercado laboral y conocer de primera mano qué les puede deparar el futuro. Renuncian al tiempo libre pero, a cambio, acumulan experiencia, enriquecen su currículum y aprenden valiosas lecciones que, a buen seguro, les ayudarán en su desempeño profesional.

Es el caso de Iago Iglesias, que tiene 22 años y trabaja este verano en el Gadis de Travesía de Vigo. No es su primera experiencia laboral, ya que también trabajó en la vendimia, en una empresa de aparatos electrónicos de seguridad y realizó las prácticas del ciclo superior que estudió en Vigo antes de iniciar sus estudios universitarios en Madrid.

“En la vendimia trabajé menos de un mes, era una forma fácil de encontrar trabajo sin experiencia. Eran jornadas largas pero se pagaban decentemente”, recuerda. Ahora trabaja en el supermercado media jornada para ahorrar de cara a su segundo año universitario en Madrid. “Con la subida de los precios de los alquileres, me tuve que buscar otro piso con unos amigos en otra zona y, entre la entrada y la fianza, necesitaba ahorrar”, explica: “El 90% o el 100% de lo que cobre estará dedicado a pagar el piso o a cualquier gasto que me surja, sobre todo para seguir manteniendo esa cuenta de ahorros y en un futuro poder independizarme si es posible”.

No descarta tampoco buscar algo que le permita compaginarlo con el curso, aunque asume que será difícil. “Estuve buscando información y haciendo tutorías con profesores que me dicen que siendo un alumno de tercero de carrera (le convalidaron créditos al haber hecho un ciclo superior y en el primer año cursó asignaturas de primero y segundo) es complicado”, asume. Ahora, en la carrera se especializará en 3D y efectos especiales, “que es lo que realmente me apasiona y me gusta”.

“Nunca me ha gustado que mis padres tengan que pagarme las cosas”, expone. “Siempre me ha parecido que es importante ayudar en todo lo que se pueda porque, por ejemplo, en mi carrera necesitas una cantidad de dispositivos electrónicos que son muy caros y gracias al trabajo que tuve mientras estudiaba el ciclo pude comprarme el ordenador para la carrera de ahora”.

Gracias a que trabaja media jornada, tiene tiempo libre para poder disfrutar del verano, pese a que “la vida nocturna se ve mermada”. “Normalmente siempre trabajo por la mañana y, aunque es un buen horario, tienes que irte pronto a dormir”, afirma el vigués, que seguirá trabajando durante todo este mes de agosto antes de irse a Madrid. En esta ocasión se muestra satisfecho con la experiencia: “Estoy muy contento y me siento muy acogido por mis compañeras. Han sido muy comprensivas y me han ayudado en todo lo que han podido para instruirme y ayudarme”.

“Cuanto más creces, más te vas dando cuenta de cómo son las cosas y de su valor”

En cuanto al interés de la gente joven por trabajar, Iglesias cree que se da “una subida exponencial con respecto a la edad”. “Cuanto más creces, más te vas dando cuenta de cómo son las cosas y qué valor tienen, lo fácil o difícil que es encontrar un trabajo”, explica. “En mi círculo cercano veo también mucha gente que ya no busca una experiencia laboral como tal en el sector primario o de servicios, sino un interés por buscar un trabajo o unas prácticas más enfocado a una carrera en particular. Como que hay un interés mayor en conseguir experiencia para que tu futuro sea mejor”, analiza. “Depende también de las necesidades que tenga cada uno en ese momento o cómo le hayan inculcado en casa este tipo de valores”, prosigue.

En su caso reconoce que su padre se mostró reticente al principio cuando decidió trabajar. “Le daba miedo que me fuera por las ramas y que en cuanto viera dinero decidiera dejar los estudios, pero le expliqué que mi intención no era dejarlo, sino utilizarlo para seguir estudiando”.

Así que está convencido de que su apuesta ha sido correcta y gracias a ella podrá demostrar que “ya sea con temas de mi propio sector o externos, soy una persona que tiene interés por trabajar”. Una ventaja que va más allá del salario.

Adriely Ghisel Balderrama Soliz tiene 17 años y trabaja en Johab, un puesto de productos de decoración y bisutería en Vialia. Es su primera experiencia laboral y en septiembre retomará sus estudios (Segundo de Bachillerato). “Ya el año pasado me lo planteé, pero era muy joven”, afirma. Aunque ya había acudido al SEPE para darse de alta como demandante de empleo y formación, fue una amiga la que la recomendó para la tienda en la que está trabajando ahora.

“Mis padres –tuvieron que darle su autorización– me preguntaron si estaba segura de querer trabajar y les respondí que sí, porque además de coger experiencia, tendría otra perspectiva de cómo son las cosas”, apunta. Trabaja de lunes a sábado y reconoce que se pierde muchos planes con amigos, “porque nadie queda por las mañanas”, aunque el lunes será ya su último día y le quedará algo de tiempo libre antes del inicio de las clases.

Su primer sueldo lo ha metido en una cuenta y se ha quedado con una parte para comprar material escolar y también para realizar algunos planes como ir al cine. “Antes no le daba tanto valor a lo que me daban mis padres y ahora que ya lo gano yo, con mi esfuerzo, tiene otro valor”, reconoce.

El próximo verano no descarta repetir experiencia, aunque ya ha aprendido algunas lecciones valiosas para el futuro. “Los jefes deberían entender que aunque seamos jóvenes no estamos disponibles las 24 horas al día los siete días a la semana”, señala. Además, sostiene que “deberían formarnos antes de empezar, pues yo ya empecé sola el primer día y fue una experiencia difícil de digerir, aunque luego lo tomé con gracia”.

Muy joven es también Laila Rodríguez. Tiene 16 años y este verano trabaja en la empresa de espectáculos XQuatro. “Quería trabajar para poder comprarme mis propias cosas”, afirma la viguesa, que este curso va a empezar un ciclo de sonido y audiovisuales. Pese a su juventud y necesitar autorización de sus padres para trabajar, afirma que no le fue difícil hacerse con el puesto porque “soy una persona muy abierta y se me da bastante bien hablar en público”.

A la semana de acabar el curso ya empezó con el trabajo. “Vi publicaciones de su página y me pareció bastante interesante y les envié mis datos”, explica. Tras superar una entrevista, decidieron contratarla. Ahora trabaja en animaciones y eventos sobre todo los fines de semana. No le pesa, sin embargo, tener el verano ocupado. “Al ser un trabajo que me gusta lo paso bien, no voy obligada y hay muy buen ambiente”, afirma. De hecho, no descarta seguir trabajando durante el curso si le es posible “compaginarlo con los estudios”.

Gracias a su primer sueldo ha podido estrenar unos tenis que tenía muchas ganas de comprarse”: “Ahora puedo decir que tengo los tenis y que me los he pagado yo”, dice orgullosa.

“Hay más gente como yo que tiene el pensamiento de tener su propio dinero; a mí me gustaría poder pagarme mis estudios y hay más jóvenes que piensan igual”, dice Laila: “A mis padres también les pareció bien que tenga mis propias responsabilidades y constancia porque esto, para un futuro, yo creo que es importante”.

Sara Martín tiene 27 años y un empleo estable ejerciendo las funciones de administrativa de personal en Ananda (firma que oferta servicios relacionados con los recursos humanos), pero sabe lo que es trabajar durante el verano desde que tenía 19 años. Acaba de terminar un máster sobre gestión y dirección laboral en la Universidad de Vigo, que se ha podido pagar gracias a su empeño. Su primer trabajo, nada más llegar de Canarias, fue en una feria del libro de saldo, tarea que repitió varios veranos. También hizo unas prácticas en MediaMarkt, tras las que luego la llamaron para ser promotora, y también tiene experiencia como teleoperadora o niñera. Incluso estuvo en una fábrica de calamar durante 15 días. “Hace años que no sé lo que es descansar en verano. Es raro porque ves a todo el mundo por ahí, haciendo cosas, pero al final depende de la situación de cada uno. Yo me vine con 19 años para Galicia y tuve que empezar a trabajar para seguir pagándome los estudios y vivir”, apunta.

Después de tanto sacrifico en los últimos años, su recompensa por fin ha llegado con un puesto en el que también empezó de prácticas. “Deberían establecerse mejor lo que son los periodos vacacionales y las primeras oportunidades para la gente. Sobre todo el tema de no tener experiencia, porque si nadie te da una oportunidad difícilmente podrás adquirirla”, expone Martín, que valora a esos jóvenes “que se mueven, que mejoran su currículum” y anima a aquellos que nunca lo han hecho “a que se pongan a prueba y vean cómo es la vida de verdad, no como te la pintan”.