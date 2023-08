Un programa para no enredarse

El 95,6% de los niños gallegos de 10 a 15 años son usuarios de internet y un 63,9% dispone de teléfono móvil, según la última encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas cifras muestran el fuerte nivel de implantación que las nuevas tecnologías tienen entre la población más joven.

Internet ofrece numerosas ventajas: da acceso a nuevas formas de aprendizaje; mejora la comunicación; facilita el proceso de socialización a través de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea; oferta múltiples recursos de ocio y entretenimiento, y facilita el acceso a la información. Sin embargo, su mal uso o abuso puede conllevar serios riesgos y en este sentido, los adolescentes son el grupo más vulnerable.

El programa “No EnRedes” de la asociación viguesa de lucha contra la droga Alborada, que financia por la Consellería de Sanidade, nace precisamente con la finalidad de prevenir los peligros derivados del uso inadecuado de las TRIC (tecnologías de la relación, la información y la comunicación). Dirigido a estudiantes de Primaria (5º y 6º) y Educación Secundaria Obligatoria (ESO), así como a miembros de las ANPA y profesional docente, comenzará a impartirse el próximo curso de septiembre a diciembre en centros educativos de Vigo y su área metropolitana, aunque la entidad espera poder ampliarlo en próximas convocatorias a toda la comunidad.

"No se trata de impedir el uso de las nuevas tecnologías, sino de que lo hagan con consciencia" Andrea Venn - Educadora

Según la educadora Andrea Venn, “No EnRedes”, pretende sensibilizar y educar a la comunidad educativa para la promoción del uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías, ayudándoles a identificar las ventajas y los riesgos de las TRIC; a adquirir pautas de conducta que les permita evitar el uso inadecuado de internet, videojuegos y dispositivos móviles; distinguir entre afición y adicción, e incentivar la adquisición y mantenimiento de comportamientos y hábitos saludables de cara al bienestar físico y psicológico del menor.

“Las redes sociales y los videojuegos ‘online’ exponen a los menores, algo que preocupa cada vez más a padres y docentes. Sin embargo, no se trata de que no usen los móviles ni las redes sociales porque esto es algo imposible, sino de que lo hagan de una forma consciente y responsable”, explica esta educadora.

Contenidos adaptados

El programa abordará distintos problemas que afectan a los menores y que tienen relación con las nuevas tecnologías, a través de distintos talleres adaptados a cada nivel educativo y siempre desde una perspectiva positiva. En el caso de los alumnos de Primaria, estará centrado en el uso del móvil y los videojuegos y se trabajará las emociones y el autocontrol.

En cuanto a los estudiantes de la ESO, pondrá el foco en las redes sociales, ya que son las plataformas digitales que más emplea este grupo. Entre otros temas que oferta se encuentran la pornografía, el ciberacoso escolar, las autolesiones, la ideación del suicidio y los trastornos de alimentación. Los propios centros son los que elegin qué contenido les interesa para su alumnado.

El proyecto trabajará el estilo de comunicación positivo, facilitará recursos y teléfonos de ayuda y tratará también los estigmas y tabúes, al mismo tiempo que desmontará los mitos alrededor de conductas como las autolesiones y la ideación del suicidio, dos de los temas que más interés están generando tanto en los centros educativos como en las familias y de los que apenas se habla. “No EnRedes” quiere romper el silencio en torno a ellos y analizar los factores de riesgo, los detonantes y las señales de alarma para intentar prevenirlos.

“Hay muchos retos en internet que invitan a autolesionarse. En el caso de la ideación del suicidio hay, además, una romantización a través de fotografías y series. El problema es que un niño de 10-12 años no tiene pensamiento crítico para ver que lo que está viendo no es sano y no le sirve para nada”, alerta.

Según Venn, la ideación del suicidio también se debe a problemas de autoestima derivados de la presión social de las redes sociales, que contribuyen a crear en el adolescente una falsa identidad y a distorsionar el mundo real.

Alborada quiere llegar a la comunidad educativa también a través de la cuenta de Instagram @noenredes_, donde se irá publicando información de valor de los contenidos que se impartan en los talleres.

Aunque el programa arrancó a finales de junio, ya se han apuntado más de 30 centros educativos, y sus responsables esperan que lo hagan muchos más cuando retomen los contactos en septiembre. “La acogida está siendo muy buena”, afirma Venn, responsable, junto con la también educadora María Couñago, de “No EnRedes”.

Detección precoz en la escuela

En España, el 98,5% de jóvenes y adolescentes están suscritos a alguna red social y, según los expertos, son los más expuestos a trastornos asociados con su uso excesivo. Por esto, es importante que los adolescentes aprendan a usar estas plataformas de forma consciente y que las familias sepan el uso que hacen sus hijos de estas plataformas, sepan ver las señales de alerta y tengan herramientas eficaces para abordar los posibles problemas derivados de este mal uso.

“Hay que trabajar desde la confianza. No se trata de prohibir sino de establecer modos de uso y horarios. La prohibición no funciona con los adolescentes. Hay que negociar con ellos”, explica Andrea Venn. Los riesgos de un uso abusivo de las redes sociales van desde el estrés al aislamiento, la deformación de la realidad y la depencia. En este sentido, el estudio “Brújula: beneficios y riesgos del uso de internet y las redes sociales” del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) revela que la redes sociales pueden originar nuevos tipos de adicciones y su uso inadecuado puede redundar en la pérdida de capacidades mentales.

En su intervención con el personal docente, “No EnRedes” centrará su atención en la detección precoz de cualquier problemática asociada al uso inadecuado de las TRIC. Así, uno de sus objetivos será que el profesorado conozca las señales de alarma de la adicción a las redes sociales para poder intervenir cuanto antes y también para poder aplicar medidas preventivas.