A pocos días del comienzo de la feria de Málaga, la venta de moda flamenca está más viva que nunca. La tradición parece no perderse entre los malagueños y las tiendas están llenas de familias con varias generaciones para la puesta a punto. "A ver qué ramillete le ponemos que no le quede muy cargado, que tiene la cara muy pequeña", dice una madre de una niña que no llega a los tres años.

El año pasado, la moda flamenca vivió una subida de las ventas bastante elevada. Esto se debe a que era el primero después de la pandemia en la que los malagueños y visitantes iban a poder disfrutar de la feria sin restricciones. Este agosto la demanda se ha estabilizado y equiparado a lo que suele ser lo habitual. Así lo explica María Ángeles de Luna, dueña de la tienda de moda flamenca "Dos Lunas": "El año pasado fue especial porque después de dos años sin feria fue un boom. Pero vamos, bien. La cosa va bien. Como siempre". Las tiendas tienen colas que salen del local porque, como asegura Mª Ángeles, "siempre esperan al último momento".

Tendencias

Una de las ventajas que tiene la moda flamenca es que no tiene tendencias. Es totalmente a gusto del consumidor. "En el flamenco todo vale, pero este año se están llevando muchos los colores lisos y vaporosos. Entre el vestido y la falda, se van a ver muchos vestidos esta feria", afirma de Luna. Precisamente porque esta moda no tiene límites y lo acepta todo es a razón de los diferentes gustos. Las preferencias personales se abren como un abanico que abarca los lunares, los volantes, transparencias, flecos, bordados, estampados florales... "Hay gente que está buscando la comodidad con vestidos elásticos. También se llevan la falda y el corpiño", declara Gustavo Pérez, dueño de la tienda "El Rocío". Las altas temperaturas por las que está pasando la ciudad de Málaga no frena la tradición y, Gustavo Pérez cuenta que "no están optando por los vestidos cortos". En cuanto a complementos, mientras más y coloridos, mejor. Mª Ángeles de Luna, dueña de la tienda de moda flamenca "Dos Lunas": "El dorado está arrasando. Los ramilletes con muchos colores. Cargados, muy cargados. Los claveles para las flores". "Los mantones bordados y los pendientes de calidad son una de las primeras opciones que hay este año", añade Gustavo Pérez.

Al igual que forma de llevar la moda flamenca es libre, el precio es según el bolsillo del comprador. Los precios suelen ser a partir de los 100 euros para las mujeres. "Yo trabajo la línea económica, y en mi tienda desde los 110 euros hasta los 300 como mucho, te puedes vestir. En la parte infantil rondan los 45 euros". explica Mª Ángeles. Gustavo Pérez : "cada persona se puede gastar lo que quiera. La opción de hacerte piezas a medida también existe. Hay modelos que se encargan y son más elaborados. Ahí ya sube el precio".

Para vestirse de flamenca, aunque existe mucha tradición generacional que se pasa de abuelas a hijas y a nietas, Cristina Pozo (28) garantiza que no es necesario tener mucha información: "El año pasado vine súper agobiada porque no tenía ni idea, pero no hace falta. Yo llegué a la tienda (Dos Lunas) y ellas lo hicieron todo. Me iluminaron. Por 200 euros me lo llevé todo y no pasé calor. Fue la primera vez que me vestía. Esta feria repito porque me encantó".