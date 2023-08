El actor Rodolfo Sancho se ha desplazado de manera inmediata hasta Koh Phangan, al sur de Tailandia, tras la detención de su hijo, Daniel Sancho, que ha sido acusado de asesinar y desmembrar supuestamente al cirujano de origen colombiano Edwin Arrieta Arteaga.

El español de 29 años confesó el crimen a la policía tailandesa y reveló que mató al colombiano de 44 años por "celos" y temor de que "me engañara".

Amor por los hijos

Hace unas semanas, el actor, que se encontraba promocionando su última película "Delfines de plata", señalaba en una entrevista a Levante-EMV, de Prensa Ibérica, la importancia del amor en la sociedad actual, sobre todo "el amor por los hijos". "Uno está dispuesto a hacer lo que sea por los hijos. Quiero creer que el amor siempre prevalecerá", reconocía Sancho a este medio.

Tras los hechos acontecidos durante estos últimos días, el actor emitió un comunicado en el que pedía el "máximo respeto" para su hijo, Daniel Sancho, detenido en Tailandia por un asesinato del que se ha declarado culpable, y para toda la familia, "en estos momentos delicados y de máxima confusión". Por ello, solicitaba a los medios de comunicación que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado".

Daniel Sancho permanece bajo custodia policial desde el viernes. El sábado se declaró culpable del asesinato y desmembramiento de su amigo colombiano, aunque todavía no se han presentado cargos formales.

Así es el escenario legal al que se enfrenta Daniel Sancho en Tailandia

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido.