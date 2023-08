Ser un neno ou nena con altas capacidades non é sinxelo porque aínda hoxe en día existen moitos estereotipos inxustificados ao redor deste colectivo que os prexudican. Un deles é pensar que son un número, o do seu coeficiente intelectual, pero non é así. “Non son só intelixentes, teñen unha creatividade moi elevada, unha alta motivación por aprender, sempre están preguntando, procesan moi rápido a información e son perseverantes cando descobren algo que lles interesa”, explica Teresa Sánchez, directora da Unidade de Atención Educativa en Altas Capacidades da USC, que pertence ao Departamento de Psicoloxía Evolutiva e da Educación da Facultade de Psicoloxía, e que se encarga de labores de docencia universitaria, investigación e desenvolvemento científico e tecnolóxico, e do proxecto Itinere, un novidoso programa bianual que vén de rematar (a falta da conferencia de peche de setembro) a súa primeira edición piloto.

Este novidoso programa, que naceu dentro desta unidade e conta cun convenio coa Asociación de Altas Capacidades de Galicia (ASAC), coa que colaboran dende hai case 30 anos, naceu no 2021 como un proxecto que pretende dar un pouco de luz a estes adolescentes que están a piques de escoller o seu futuro profesional. “Os pais, e tamén os mozos, estaban moi preocupados pola orientación vocacional. Entón a idea xurdiu desa inquietude, bastante frecuente nestas etapas, e quixemos dar unha resposta a este colectivo creando Itinere”, afirma a súa directora.

Proxecto piloto

O obxectivo, conta a directora, “é desenvolver neles un crecemento vocacional e persoal, que sexan capaces de tomar decisións de maneira consciente. Queremos que se coñezan”. Esta primeira edición piloto foi online porque naceu en medio da pandemia e desenvolveuse os sábados pola mañá.

“Fixemos unha avaliación dos seus intereses e aptitudes para ofrecerlles a orientación máis axeitada. Ademais traballamos con pequenos talleres de autocoñecemento, toma de decisións e control dos horarios. Nunha segunda parte contamos con especialistas de distintos campos que impartiron un webinar no que os informaron dos seus respectivos traballos e lles explicaron como chegaron a superar as dificultades que foron atopando”, conta a profesora da USC. Asemade pasaron por Itinere profesionais de todos os ámbitos. No segundo ano leváronse a cabo visitas, como na que foron ao CiMUS, onde os científicos lles explicaron o seu labor e puideron ver os laboratorios.

“A intención na seguinte edición é facer un híbrido, online e presencial, porque ao chegar de diferentes puntos de Galicia facilítalles participar que sexa a través de internet”, conta a directora.

Neste proxecto piloto no que tamén interviron as familias, pois un orientador ofreceulles unha charla e promoveuse que conectasen con pais que xa pasaron polo mesmo, participaron un total de 18 rapaces e rapazas con altas capacidades dos últimos anos da ESO e de Bacharelato. O vindeiro curso pretenden amplialo, pero non en exceso porque buscan a atención individualizada.

Teresa recalca que Itinere é “un complemento aos servizos de orientación que fan nos colexios. Está pensado para unha poboación específica como unha axuda a maiores que poden necesitar”.

Sinais de alerta

Os sinais que mostran que un neno ten altas capacidades ás veces detéctanse na familia, pero moitas outras na escola. “É por iso que é vital sensibilizar ao profesorado porque son mozos que ao mellor só son precoces, pero ao existir un sinal de alerta é vital facer un seguimento para comprobar se finalmente o son. Ás veces aprenden a ler eles sós, teñen unha linguaxe moi rica e variada, preguntan moito, teñen unha sensibilidade moi particular e iso nótaselles dende pequenos. O mellor é sempre contrastar isto cun profesional que lles faga probas e un seguimento.

As escolas

“Na medida en que son uns suxeitos con necesidades especiais, as escolas deberían adaptarse. De todas formas, non sempre é así. Eu dou clases de Psicoloxía na USC e temos feito varios traballos precisamente sobre este tema e atopámonos un pouco de todo. Existe un marco legal que facilitaría que estos nenos fosen atendidos pero aínda persisten mitos e hai desinformación, e iso que se avanzou moito nos últimos anos”, indica Teresa. “Pero hai que seguir sensibilizando ao profesorado, aos orientadores e pedirlles ás Administracións que se impliquen para que a detección sexa doada e asequible”.

Algúns colexios optan, dentro da lexislación, por pasalos de curso por exemplo ou adaptar as clases para atender as súas necesidades, porque eles xa captan á primeira os conceptos. Non detectar a tempo esta característica ou non atender as súas peculiariedades implica que o neno se vaia desmotivando. “Estamos máis sensibilizados con atender as necesidades dos nenos con problemas á hora de estudar porque persiste a idea de que como os rapaces con altas capacidades son moi listos, xa se apañan sós”., di

Ademais, recalca que non deixan de ser nenos. “Aínda que no cognitivo vaian por diante, seguen tendo a súa idade cronolóxica. Con catro anos poden dicir cousas sorprendentes, pero a outros nives do desenvolvemento seguen tendo 4 anos e hai que tratalos como tal”, afirma.

Nenas

Semella que hai máis nenos ca nenas con altas capacidades, de feito en ASAC, hai máis. Pero a realidade non é esa. Tal e como explica a profesora da USC, “os nenos teñen unhas características que fan que se sospeite antes deles porque as nenas, en xeral, son máis adaptativas, aclimátanse mellor ao sistema educativo porque lles apetece integrarse no grupo”. “Estou pensando por exemplo na adolescencia, ao mellor descóbrese na infancia que a nena ten altas capacidades, pero logo parece que van remitindo e non é así. A razón é que se adaptan mellor, non queren dar a nota para ser aceptadas polo entorno, socialmente enmascáranse máis”, di a experta, que engade: “Hai que concienciar ao profesorado para que estea atento a ambos sexos! Elas adoitan enmascarar máis esa alta capacidade”.

160 nenos e mozos participaron nos distintos talleres do programa Ronsel do Campus

Outro dos programas no que participaron os nenos e adolescentes que forman parte da ASAC (son máis de 300 as familias que pertencen á asociación) é Ronsel do Campus. Segundo indica a súa directora, Miriam Fernández, este proxecto naceu a raíz dun convenio na USC. Dito proxecto conta con talleres de todo tipo: de arquitectura, fotografía, xornalismo, escritura creativa ou relacionados co medio ambiente. A través destas actividades que fan fóra do horario escolar, en concreto os sábados pola mañá, os rapaces logran crecer rodeados dun grupo co que se identifican e no que se senten máis cómodos. “Chegan rapaces de toda Galicia e temos alumnos que levan con nós case unha vida enteira”, indica Fernández. Os obradorios son conducidos por expertos nos distintos campos e cada dous grupos hai un supervisor que se aproxima á realidade do alumnado con altas capacidades e fai un seguimento dos obxectivos. Tamén se implica ás familias a través do programa Escola de Familias. Este último curso as actividades presenciais tiveron lugar nas facultades de Psicoloxía e Ciencias da Educación da USC. “Para os máis novos (5, 6 e 7 anos) e para os maiores (máis de 13) temos un programa presencial de ‘enriquecemento extracurricular’. Logo para as idades intermedias, rapaces dende 2º de Primaria e ata 2º da ESO, fixemos un programa mixto, online e presencial, por primeira vez”, explica a súa directora.