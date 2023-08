La LXXI Festa do Albariño de Cambados mostró en su inauguración que las optimistas previsiones de las bodegas pueden incluso verse superadas. Miles de personas pasaron ayer por el epicentro de la celebración en lo que fue solo un anticipo de lo que se espera, en cuanto a número de visitantes, hasta el próximo domingo.

La Praza do Concello concitó las primeras atenciones con la lectura del pregón a cargo de la compañía Teatro Caracol. Su puesta en escena, repartidos en las ventanas de la fachada consistorial, consistió en una coreografía musical seguida de un animado diálogo en el que no faltó el humor. Hubo guiños al “pinchacoches” y “solidaridad con los concejales que no cobran”. Todo ello en un gesto que sirvió también de homenaje a los 30 años de este colectivo cultural cambadés y a todos sus pioneros, tal y como puntualizó su directora Olga González. Las salvas de confeti pusieron el colorido colofón a un pregón muy aplaudido.

Posteriormente, las autoridades presentes se dirigieron al Paseo da Calzada para el protocolario gesto del corte de cinta. Allí estuvieron, junto al alcalde, Samuel Lago, el presidente de la Diputación, Luis López; el conselleiro de Medio Rural, José González; Isidoro Serantes, como presidente del Consello Regulador Rías Baixas; así como el concejal Tino Cordal.

Tras el pertinente brindis oficial, Samuel Lago dio por inaugurada esta edición de la Festa do Albariño reconociendo que “Cambados estaba impaciente por volver a celebrar esta fiesta. Hay que poner en valor el trabajo que hay detrás en cuanto a organización y en la elaboración del vino”.

El responsable autonómico de Medio Rural destacó que “71 ediciones reflejan la importancia que tiene la Fiesta del Albariño, que no deja de ser la fiesta de exaltación de un producto extraordinario como es el vino albariño”.

El bullicio en el Paseo da Calzada era absoluto. Turistas atraídos desde diferentes puntos de España realizaban los primeros brindis en las casetas mientras que los cambadeses tiraban de experiencia asentando el estómago con el pulpo y la empanada como principal sustento. El ritmo de la adquisición de catavinos también iba en aumento con el paso de las horas y el buen ambiente se extendió durante todo el día con el intervalo lógico y esperado de la tarde

No faltaron las camisetas identificativas de muchas peñas y tampoco la actividad en todas las casetas, así como en los foodtruck instalados en torno al Paseo da Calzada. Cabe recordar que son un total de 42 casetas donde 41 bodegas de la Denominación de Origen Rías Baixas mostrarán sus elaboraciones al público hasta el domingo y con un horario que se extiende hasta las 3 de la mañana.

El atractivo de la apertura de la duodécima edición del Túnel del Vino será otro estímulo para hoy. Una inauguración que tendrá lugar a las 12.15 en el Salón José Peña. Allí tendrán cabida 164 marcas pertenecientes a 66 bodegas de la DO Rías Baixas en lo que será todo una posibilidad de conocimiento de las distintas elaboraciones. Todo ello dentro de un global de venta de botellas de vino que espera establecer un nuevo récord histórico en la septuagenaria celebración.