Un pandeireteiro chamado C. Tangana

Imaxinan a C. Tangana tocando a pandeireta? O soño foi real e viviuse en Vigo. Entre o público que asistiu ao inicio do idilio de El Madrileño coas ferreñas, as Lagharteiras, as cantareiras que poñen voz á copla popular en ritmo de muiñeira do himno do centenario do Celta coa percusión de Lilaina.

Preguntámoslle ás Lagharteiras se C. Tangana dáballe ao xeito ao tradicional instrumento redondo e todas responden convencidas ao unísono que ben: “Ten ritmo. Só lle falta pasar horas co instrumento”. O escenario foi o restaurante Rojo na Pastora, na cidade olívica, onde o grupo foi citado co resto do equipo artístico, Tangana e a súa familia.

“El Madrileño” atreveuse coas ferreñas nunha cena con artistas e familia

Tamara Costas –integrante das cantareiras– sincerízase: “Vouche contar a verdade. O video vímolo por primeira vez o día antes da súa estrea no Teatro Afundación. Chamáronnos e dixéronnos: ‘Vinde cenar con nós’. Ao chegar [ao Rojo], vimos a pantalla alí e pensamos ‘Vai ser’ e efectivamente. Foi moi emocionante, tanto que acabamos de madrugada con el tocando a pandeireta ea súa familia bailando. Pasámolo de marabilla”.

Belén Tievo, outra lagharteira, confesa que “a presentación oficial foi moi emocionante pero ese momento pequeno, íntimo, foi total”.

Nestas tres semanas de revolución, “Oliveira dos cen anos” pasa xa das 1,9 visualizaciones, as sete integrantes de Lagharteiras –Tamara Costas, Leticia Rodríguez, Uxía Diz, María García, Marta Martínez, Belén Tievo e Patri Sobreira– frotan os ollos.

O camiño ata chegar aquí, co The New York Times escribindo sobre a peza na que traballaron, comezou moito antes de que se formara en Mos o seu grupo e asociación cultural no 2007. O punto de partida foi de cativas aos sete anos.

No caso de Tamara Costas e Leticia Rodríguez o enganche coa música tradicional aconteceu nunha extraescolar co Centro Cultural Rueiro no barrio vigués de Coia para aprender baile e pandeireta. Para Uxía Diz, de Tomiño, os comezos foron nunha asociación en Randufe, Tui, para pasar por Moxenas.

As orixinarias de Cangas María García e Belén Tievo (esta última profesora no Fiadeiro), tamén empezaron de cativas nos anos 90 cando había un bum do baile galego para coincidir en “Veña que Vai” e “Lembranzas da Ría”. Marta Martínez criouse en Sevilla pero iniciouse no tradi desde pequena cando viña de vacacións a Galicia nos veráns.

A confluencia de todas en Lagharteiras –despois de pasaren pola ETrad de Vigo– chegou ao decatarse do tesouro que tiñan entre as mans e as cordas vocais.

“Un día, ábrenseche os ollos e ves que todo o que aprendiches ten un sentido. Ao principio, es unha executora do que che ensinan pero logo ves que o que fas, manter o legado, é importante”, explica Tamara Costas que xunto ás súas compañeiras destaca como naceu Lagharteiras: “Queriamos investigar e conservar todo o máis fiel posible para manter ese legado. Queriamos ser nós as que recolleramos as coplas, instrumentos e vestimentas e traballar niso”.

"Nós non queriamos facer música moderna, queriamos cantar como cantamos inda que cambiara o que estaba ao redor”

Esa máxima gravárona á lume e defendérona mesmo con C. Tangana. “Un día a finais de febreiro –engade Costas– sonou o teléfono e eran os da súa produtora. Comentaron que nos querían no proxecto. Ao principio, iamos cun pouco de medo, a verdade. Preguntabámonos como ía meter no tema a música tradicional. Nós non queriamos facer música moderna, queriamos cantar como cantamos inda que cambiara o que estaba ao redor”.

Ao iren gravar ao estudio Planta Sónica de Coruxo (Vigo) o día de Reconquista deste ano, agardábaas C. Tangana. “El sabía moito do noso traballo, sabía o que quería, ensinóunolo e gustounos”, engade a redondelana, de O Viso, Marta Martínez.

Porén, dende esa idea inicial foron mudando cousas. Dúas, princiapis: a introdución dos aturuxos que lle encantaron a El Madrileño e que están presentes en case todo o tema; e o respeto á roupa tradicional.

“Eles viñan coa idea de poñernos un escudo ou as cores bordadas do Celta nos nosos mantóns (parte superior de abrigo tradicional). A roupa de Lagharteiras é unha parte fundamental do noso proxecto. É toda roupa antiga ou réplicas feitas a man. Os nosos mantóns son antigos e xa non se conseguen así. Teñen moito valor. Bordar algo podía danar o tecido. Explicámosllo e entenderon que non podía ser”, lembra Tamara.

Na gravación, a noite do 3 ao 4 de xuño deste ano, Lagharteiras recordan que se sumaron á rodaxe en Meirande ás catro da mañá: “O momento foi espectacular. Todo estaba encendido, con bengalas. Era unha festa. Puxemos o pé alí e os siareiros metéronnos dentro. Foi un momento máxico. Poñían a nosa copla e a xente experimentaba un subidón” ata que acabaron sobre as oito da mañá comendo churros con chocolate nunha carpa.

Poucas horas após diso, chegábanlles os convites para ver o Celta-Barça no que os celestes xogaban a permanencia. “Vivimos ese partido con eles como algo intenso”, destacan para dar sempre grazas ao Madrileño e o seu equipo.

“Gustarianos que nos sintamos orgullosos do que somos, de onde vimos, que iso se transmita ás nosas fillas, fillos e alumnado. É a nosa opción de futuro”

“A verdade é que C. Tangana foi todo un descubrimento pola súa profesionalidade incrible. Tanto el como o equipo son marabillosos. Valorounos como pandeireteiras cando outros antes nos tiñan tratado mesmo con desprezo. El escolleu que houbera mulleres da música tradicional, vestidas do xeito tradicional e tocando e deulle un valor. É un fito. É algo que temos que repensar todos. Foi marabilloso que a el, que se move nas listas internacionais, lle alucinar a tradición oral”, defende o grupo.

Para elas, hai unha lección en “Oliveira de cen anos". “Gustarianos que nos sintamos orgullosos do que somos, de onde vimos, que iso se transmita ás nosas fillas, fillos e alumnado. É a nosa opción de futuro”, engade Marta para María concluir: “A música tradicional é actualidade e forza. Non esmorece, está viva”.