Cómo viajar a países exóticos con los niños de la mano

Hay personas cuya biografía inspira deseos de vivir aventuras por el mundo. Como Gertrude Bell, que recorrió Oriente Medio en el siglo XIX donde conoció a las tribus árabes, sus costumbres y relaciones. Y en base a sus pesquisas aconsejó la manera más respetuosa de proceder para que el gobierno británico estableciese las fronteras de los actuales Jordania e Iraq. Agatha Christie, que se dejó cautivar por el encanto de países como Siria, donde vivió varios años, plasmando su esencia en varias novelas. O el mismo Miguel de la Quadra-Salcedo, que ha acompañado con trabajo antropológico y expediciones por Latinoamérica a varias generaciones. Personas ejemplo de arrojo y pasión por la aventura. Sus vidas y obra, junto a las de tantos, son pura inspiración. Pues bien, hay quienes, conocedores del placer inigualable de sentir el mundo en su propia piel, no pueden abandonar su perfil explorador ni siquiera cuando son padres.

“Ahora mi deseo es enseñarles a mis hijas lo que hemos conocido”, dice emocionada Cristina que junto a Pablo (dos gallegos, viajeros empedernidos) padre de sus dos pequeñas de 5 años y 6 meses, recorren el mundo porque esa ‘llamada’ no se acalla. “La pequeña empezó a comer sólido en Vietnam y la mayor conoció el picante”, recuerdan con orgullo.

Ellos están seguros de que es posible viajar con niños a lugares no convencionales, siempre y cuando prevalezca el sentido común y el bien de todos. “Tiene que haber armonía, un equilibrio entre nuestra manera de vivir como adultos y las necesidades y cuidado de los niños”, explican estos padres viajeros. Y ofrecen sus consejos en este decálogo, a partir de lo que han aprendido después de dos décadas viviendo en distintos continentes.

¿Esta familia es un equipo?

“Empezamos probando con un viaje sencillo y con todas las garantías y fuimos a Tenerife con la pequeña muy bebé y funcionó. Antes de ir a Tailandia, dimos el paso a Malta y salió bien”, apunta Cristina que piensa que es fundamental organizar el viaje según las necesidades de los hijos, la edad y el carácter. Pero también ver si la familia funciona como un equipo en viajes de larga duración, pues exigen adaptarse a una vida distinta a la cotidiana.

Elegir con ‘sentidiño’

No vale cualquier lugar. Países o regiones en conflicto, con inseguridad o que ofrezcan pocas garantías, deben quedar descartados. También aquellos con temperaturas extremas o que supongan un riesgo para la salud. La época del año es importante, hay lugares donde las lluvias avivan la actividad de los mosquitos que transmiten enfermedades, por ejemplo.

¿Qué dice Exteriores?

La web ofrece información útil para viajar a terceros países como: avisos de conflictos políticos o sociales, consejos para viajar, información sobre documentación requerida en el país de destino o registro de españoles en el extranjero (el COVID demostró que es muy útil de cara a posibles emergencias que requieran evacuación).

Para todos los públicos

“Se trata de que todos disfrutemos, ves menos cosas cada día, pero las vemos juntos”, aclara Cristina. “Los niños pequeños necesitan cumplir horarios de comida y descanso, solo hay que programar visitas que encajen con ellos. Distancias prudenciales y que no requieran caminar demasiado, ni supongan exponerse a horas de máxima insolación o temperaturas extremas”.

Viaje-vacunas-edad

Hay países, como Senegal, donde es imprescindible ir vacunado contra la Malaria, pero no es recomendable vacunar a menores de 10 años por sus efectos sobre el organismo. Por eso, es imprescindible preguntar al pediatra y consultar las recomendaciones del Centro de Vacunación internacional del Ministerio de Sanidad.

Hoteles y transporte

El plan ‘mochilero’ debe sufrir variaciones. “Con las niñas vamos a hoteles de mínimo cuatro estrellas y alquilamos furgoneta privada con conductor local en una agencia acostumbrada a trabajar con occidentales”, aclara Cristina. Dice que es una cuestión irrenunciable para garantizar la seguridad de los niños cuando se sale a la aventura.

Qué dicen las sanitarias: Lara Santiago - Enfermera y cooperante “Viajar es la universidad por excelencia, pero evitando riesgos” Lara Santiago es enfermera de UCI en el Cunqueiro y una amante de los viajes. Volcada en la cooperación internacional desde muy joven, conoce bien los desafíos que suponen países exóticos, especialmente cuando el tour se realiza con niños. “Viajar es la universidad por excelencia y el mejor regalo que le puedes hacer a un hijo, pero es fundamental no someter a los niños a ciertos riesgos”. Ella misma llevará a su hija a conocer los proyectos que ha realizado con su ONG en Senegal, pero va a esperar a que cumpla los 10 años “que podrá apreciar la experiencia”, y podrá vacunarse sin riesgo ya que su cuerpo estará más preparado para hacer un viaje de estas características. “Los niños con esa edad avisan de lo que les pasa, y eso es importante”. Pilar Martínez - Pediatra experta en áfrica “Un niño comparte todo, pero solo resiste patógenos conocidos” Pilar, pediatra jubilada y veterana en África, donde ha viajado a lo largo de los últimos treinta años, primero a los campamentos saharauis y después a otros enclaves africanos. “Un niño se deshidrata antes que un adulto y se cansan antes”, explica la doctora, que considera que llevar a los pequeños de viaje es algo muy positivo para ellos, pero recomienda no hacerlo antes de los 10 años. “A no ser que sea por circuito cerrado (hoteles, transporte y restaurantes) donde todo está controlado y ofrece garantías en los alimentos y de seguridad”. Toda su vida la ha dedicado al cuidado de la salud de los niños y sabe que controlar ciertos hábitos, en países donde el nivel de desarrollo es bajo, es muy arriesgado y difícil. “Los niños lo comparten todo, un momento feliz viendo como tu hijo juega con niños locales, puede acabar en ‘tragedia’ si comparte caramelos o agua. El cuerpo está acostumbrado solo a las bacterias y otros patógenos de nuestra zona geográfica. Además, el agua es un conductor increíble”, advierte. Y subraya que hay que hacer labor pedagógica antes de viajar para que los niños no toquen, ni coman nada sin preguntar a los padres.

Seguro sanitario para todos

Mucha gente no repara en la importancia de tener sanidad universal de calidad hasta que viaja, y se encuentra con que no le atienden en urgencias si no va con la ‘Visa’ por delante. La asistencia sanitaria en países poco institucionalizados es, generalmente, deficiente y cara. Por lo que viajar con un seguro que cubra todos los escenarios posibles con niños es indispensable. También informarse antes de viajar de los centros sanitarios que hay y los servicios que ofrecen (especialidades, nivel de equipamiento y si atienden a extranjeros, pues no todos lo hacen). Así como elegir zonas cercanas a él para instalarse, ya que en caso de una emergencia sanitaria el tiempo es vital.

Nada de comida de la calle

“Cuando viajamos nos aseguramos de que la comida que damos a las niñas está muy cocinada y solo les damos verduras y frutas bien lavadas”, explican Pablo y Cristina que lo hacen porque conocen muy bien los países que visitan con sus hijas y saben, dónde sí y dónde no, deben comer. Pero si es la primera visita, los niños deberían comer cosas hechas en restaurantes, hoteles o compradas en supermercado y cocinadas por los padres.

Agua solo embotellada

En España agua embotellada es sinónimo de agua mineral, pero en el resto del mundo, es solo agua dentro de una botella. No se conoce su procedencia muchas veces, ni hay trazabilidad. En Asia y Centroamérica es muy común que se puedan comprar por la calle agua y zumos en bolsas con pajita. Y en muchos hoteles y restaurantes sirven hielos de agua no controlada. El agua es un foco de enfermedades de todo tipo que tratar en países en vías de desarrollo son un verdadero problema. Y el cuerpo de niño no resiste algo tan cotidiano como una diarrea sin tratar adecuadamente, lo que puede deshidratar a un niño en tiempo récord.

Consejos para proteger la salud:

Lavarse las manos siempre La higiene de las manos es muy importante para evitar parasitosis. Y hay que enseñar a los niños que no se lleven las manos a la boca sin estar limpias.

Ni mucho sol, ni gran humedad Cerca del Ecuador el Sol quema más. Y en países húmedos evitar el atardecer por los mosquitos que transmiten: malaria, dengue, fiebre amarilla o zica.