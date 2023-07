Fútbol fronte ao exterminio

Chamábase Marcelino Pardal Pouso. Era de Ferrol e xogaba no Racing. A súa vida ben podería motivar unha película. Pasou de loitar cos nacionais a combater no exército da República na Guerra Civil para despois pasar a Francia colaborando na fortificación da liña Maginot, muralla de defensa gala.

No país galo, fixérono preso e condenado a traballos forzados en Estrasburgo para ser deportado ao campo de exterminio de Mauthausen –a 20 quilómetros da cidade austríaca de Linz– onde acabarían perecendo entre 100.000 e 200.000 persoas durante a II Guerra Mundial.

No Banco da Memoria Democrática, da Generalitat de Catalunya, lembran que o seu número no campo era o 5.101. No libro “De Galicia a Mauthausen” (Galaxia), a súa autora, Alba Garrido Fernández, relata que “segundo as súas memorias, as súas habilidades futbolísticas salváronlle a vida, xa que as SS organizaban competicións deportivas de fútbol nas cales o antigo xogador do Racing de Ferrol era un dos máis destacados”. Pardal conseguiría sobrevivir a Mauthausen.

Foi un dos 208 galegos e dos máis de 9.000 españois cuxo camiño de vida tivo unha parada nalgún dos campos de exterminio nazis. Máis da metade dos galegos –lembra Garrido– falecería neles.

O destino destes galegos foi dispar. Marcial Otero Abión, con discapacidade, foi asasinado na cámara de gas de Hartheim no 1941. “As súas cinzas e as de todas as vítimas –dun grupo de 75 prisioneiros con con diversidade funcional– foron arroxadas ao Danubio e ao seu afluente Traun”.

Explica Alba Garrido que “en Galicia atopeime cunha historiografía máis centrada no exilio máis intelectual que parte para América. O legado que nos deixaron foi grazas ás súas posibilidades que tiñan pola súa posición e polo contexto galego das redes microsociais pola mobilidade dos galegos e das influencias deses emigrados máis alá do Atlántico”.

Considera a historiadora que este tema “era máis coñecido pola sociedade polo que que me decantei pola parte máis esquecida, a que permaneceu en Europa e pasou polos campos de concentración. Intento superar esa afirmación de que o exilio galego non comparte a experiencia de guerra. Dise que Galicia foi un territorio leal ao golpe desde un primeiro momento, algo que é completamente falso. Demóstrano as cifras de vítimas”.

O libro tamén sinala cales foron as zonas galegas con máis veciños deportados: A Coruña (21), Vigo (14), Ferrol (nove) e Pontevedra (sete). “Apréciase a concentración na zona costeira polo sindicalismo e a evolución do movemento obreiro en Galicia. Pero hai unha parte importante deles que non se atopaba en Galicia pola emigración económica ou pola Guerra”, engade a autora da obra.

Cara o final do libro, fíxase tamén noutra vida, a de Ramón Muñiz Hermida, quen foi traslado a Akershus Fortress en Oslo, Noruega. Un compañeiro no campo lembraba como empregaba sempre unha verba de arenga: “Aguantar|”, mesmo cando foi levado pola Gestapo. Finalmente, puido salvarse e tras vivir en París, regresou a Noruega onde faleceu en outubro de 1978 sen regresar a Galicia.

“No libro –sinala Alba Garrido– expoño que esa memoria pública e as políticas de memoria non son algo que xorde espontaneamente. Nós temos que preocuparnos sobre quen constrúe ese relato do pasado e con que finalidade. O problema cos deportados é que son presentados como vítimas da Alemaña nazi pero cando lles temos que poñer a etiqueta de vítimas do franquismo xa nos custa máis. A homenaxe e reparación debería basearse no coñecemento histórico para comezar a desintoxicarnos un pouco e empezar a cuestionarnos os relatos políticos coa finalidade afastada do coñecemento histórico”.