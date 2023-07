El superconductor a temperatura ambiente, un “santo grial” de la física pendiente de confirmación

Un descubrimiento que podría revolucionar nuestra sociedad está causando un revuelo considerable en la comunidad científica internacional. Un equipo de investigadores surcoreanos asegura haber logrado por primera vez en la historia un material superconductor a temperatura y presión ambientales, una síntesis de fosfato de plomo dopada con cobre. De confirmarse por otros científicos supondría encontrar un “santo grial” de la tecnología que permitiría almacenar energía a escala de red –la procedente de las energías renovables que son por naturaleza discontinuas, como la eólica, por ejemplo–, tener trenes de levitación magnética baratos y hacer accesible a los hogares la computación cuántica. No pocos físicos muestran dudas sobre los métodos y resultados de la investigación, que deberán ser reproducidos por científicos independientes. Otros no disimulan su entusiasmo ante un hallazgo que merecería el Nobel.

El supuesto hito ha sido publicado en dos artículos en el repositorio ArXiv, donde los científicos comparten sus trabajos antes de ser revisados por pares para su publicación en una revista científica. El material, llamado LK-99, exhibe superconductividad en condiciones ambientales, con una temperatura crítica mayor o igual a 127°C. No sería difícil de producir, y podría ser incluso más barato que el cable de cobre.

Los materiales usados para conducir la electricidad ofrecen resistencia y hacen que la energía se disperse, por ejemplo, en forma de calor. De ahí que nuestros teléfonos móviles y ordenadores se calienten. Solo en Estados Unidos se desperdician cada año en pérdidas de transmisión 100.000 millones de kWh de electricidad, el equivalente a tres grandes reactores nucleares funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La superconductividad permite la transmisión de electricidad sin pérdidas. Los materiales superconductores actuales precisan temperaturas muy bajas, lo que implica un alto gasto de energía. Un superconductor a temperatura ambiente permitiría trenes de levitación baratos, redes eléctricas supereficientes, almacenamiento de energía en ellas y futuros reactores nucleares de fusión más viables.

Stuart Bradley, ingeniero principal de la Universidad de Warwick (Reino Unido) expone en SMC algunas repercusiones de esta investigación: “El almacenamiento de energía y el apoyo a la red (para variaciones de tensión y frecuencia) son más baratos y pueden distribuirse, lo que significa que pueden conectarse a la red más energías renovables. La computación podría realizarse con pocas pérdidas o a mayor velocidad. La computación cuántica también podría aprovechar la pérdida cero, y quizá el almacenamiento de datos también sea más rápido”, enumera.

La prueba más visual de que este material funciona es un vídeo exhibido por los investigadores surcoreanos en el que el supuesto material superconductor levita sobre un imán. Se trata del efecto Meissner, una de las propiedades que definen la superconductividad: la expulsión del campo magnético del material superconductor posibilita que este “flote” como por arte de magia. Hasta ahora este llamativo experimento solo podía hacerse manteniendo el material superconductor a muy baja temperatura.

“Sería un descubrimiento que cambiaría el mundo, así como un obvio premio Nobel instantáneo”, ha comentado en la revista “Science” el químico y divulgador Derek Lowe. Desde España, su colega Francisco R. Villatoro explica sus dudas en su blog de “Naukas”. “En mi modesta opinión, estos resultados no podrán ser reproducidos y se desvelarán defectos metodológicos que los invalidarán –señala el profesor de la Universidad de Málaga–. Como es obvio, ante un posible hito histórico, me gustaría estar equivocado. Me gustaría poder disfrutar en vida del inicio de la revolución científica y tecnológica que supone un superconductor a temperatura y presión ambientales”, añade Villatoro.

Otras reacciones científicas recabadas por Science Media Center son también escépticas. Leni Bascones, doctora en Física especializada en superconductores del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC) opina que “los resultados no son suficientemente convincentes de que el estado que observan a menores temperaturas sea superconductor (...). Es necesario esperar a que otros grupos hagan estudios más cuidadosos”.

“Aunque los resultados presentados son potencialmente apasionantes, la presentación y el análisis de los resultados deben mejorarse y todas las mediciones deben verificarse”, señala también a SMC Amalia Coldea, catedrática asociada de Materiales Cuánticos de la Universidad de Oxford. Toby Perring, científico principal de la Fuente de Neutrones y Muones Isis del Science and Technology Facilities Council dice que “para que el descubrimiento sea aceptado, otros grupos de investigación deben ser capaces de sintetizar el material y reproducir la superconductividad a temperatura ambiente, eliminando al mismo tiempo otros fenómenos físicos que podrían haber dado lugar a firmas experimentales similares”. Mohammad Yazdani-Asrami, profesor de la Escuela de Ingeniería James Watt de la Universidad de Glasgow, precisa que, aunque “este trabajo enciende un rayo de esperanza para todos los que formamos parte de la comunidad de la superconductividad y más allá, queda mucho por hacer para verificar y explorar los resultados”.

En definitiva, una afirmación extraordinaria como la que defienden los científicos surcoreanos requiere de pruebas extraordinarias que están todavía pendientes.