Se acabaron las sillas plegables, las tiendas de campaña, las esperas interminables y las largas colas que atravesaban la ciudad. La tortura se ha terminado: Alejandro Sanz ha llegado. El cantante madrileño ha vuelto a Vigo. En esta ocasión, ha sido en el escenario ya simbólico de Castrelos. El artista no pudo evitar darle más ganas a sus fans, si es posible, de que el reloj marcase las 22.00. Así escribía en su cuenta de Twitter: “VIGO...Entonces, qué?”. Incluso puso un contador en sus stories de Instagram. La espera de sus más devotos fans no había empezado unas horas antes como venía ocurriendo en conciertos anteriores. Los más previsores estuvieron un total de cuatro días esperando en el parque para conseguir el mejor sitio.

Siguiendo el horario habitual de los conciertos celebrados en el recinto, el pistoletazo de salida lo dio Abel Caballero. El alcalde aseguró que Vigo "llevaba años esperando por el dios de la música y que el cantante "estaba deseando actuar en el mejor auditorio natural del mundo". Y si frente a Pablo López había 60.000 espectadores según Caballero, ante Alejandro Sanz se congregaron 90.000, "un récord histórico".

Mereció la pena esperar

Y por si fuese poca la espera a la que se sometieron voluntariamente sus fans, Alejandro Sanz se hizo de rogar. Primero salió toda la banda. Fueron sus acompañantes los que empezaron a hacer sonar la música sobre el escenario mientras en la pantalla del fondo se proyectaban imágenes del cantautor. La tensión en Castrelos iba en aumento y explotó a las 22.20 horas, cuando finalmente apareció Alejandro Sanz entonando su mítica "No es lo mismo".

Durante todo el tiempo que duró el concierto, se estaba viendo un auténtico paraíso. Interpretó piezas que forman parte de su último trabajo de estudio, “SANZ”, como es el caso de “Iba”, pero el público necesitaba escucharlas a “ellas”. Y él lo sabía. Sus grandes éxitos cofmo “Mi marciana”, “A que no me dejas” o “Amiga Mía”, temas que le han llevado a alcanzar el éxito internacional que ostenta a día de hoy, tuvieron un hueco especial en el concierto. Y hasta tuvo tiempo de pedirle a su pianista que llamase "a las meigas". Contra todo pronóstico, los corazones de los espectadores no fueron partidos. ¿Acaso iba a dejar ese hit conocido por todos fuera de la setlist? Después de eso, era impensable dejar ir a Alejandro Sanz. Vigo estaba pletórico y completamente entregado al cantante. Pero todo acorde deja de sonar, y en su caso decidió marchar por la puerta grande. Una vez terminado el espectáculo solo queda una duda: ¿cuándo volverá?

El público se lo pasó en grande. La naronesa Sabela Martínez, por ejemplo, estaba más que satisfecha de su visita a Castrelos. Se marchará feliz tras el viaje de más de dos horas hasta Vigo. "Mereció la pena venir hasta aquí, ya que es un gran cantante y es genial que le den la oportunidad a la gente de escucharlo gratis", expresó.

El éxito de este concierto estaba asegurado. Se pudo ver cuando Caballero pronunció su nombre pese a que “no necesita presentaciones”, cuando se formaron las colas delante de la taquilla que daban más de ocho vueltas o cuando el parque empezó a tener colchonetas sobre sus tierras cuatro días antes. Ha sido un concierto que ha cosechado numerosas anécdotas como la de “las primeras de la fila”. Aun así, las expectativas fueron superadas. El amor por este cantante se ha convertido en leyenda.

La velada rozó la perfección. La única muesca fue la calibración del sonido, que decepcionó a algunos de los espectadores que se situaron en las gradas. Expresaron que los instrumentos sonaban excesivamente altos y por momentos no se escuchaba con claridad la voz de Alejandro Sanz. Fue un problema que se fue solucionando conforme avanzó el repertorio.

El madrileño ha escogido el Auditorio de Castrelos como una de las paradas de su gira “Sanz en vivo”. Una gira mundial que comenzó el pasado 8 de octubre en el Rosemont Theatre y terminará el 29 de octubre en la Explanada Poliforum (México). La última vez que estuvo en la ciudad olívica fue en el año 2010 en el marco de la gira “Paraíso Tour”, que tuvo lugar en el IFEVI. Nada que ver un concierto con el otro.

El siguiente turno es el de la Coral Casablanca (29 de julio). En agosto “Vigo en Festas” continúa con Bad Gyal (10 de agosto), Ana Mena (15 de agosto) y el histórico DJ francés David Guetta (20 de agosto). Finalmente, el último concierto previsto será el de Beret que ha sido aplazado para el 22 de agosto.