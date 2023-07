Acampadas en Castrelos a 72 horas del concierto de Alejandro Sanz

Si Irene, Carmen, Rebe, Loli, Vane y Tati son la representación de las seguidoras de Alejandro Sanz el cantante es un auténtico afortunado. No solo porque se trata de una entrega con tres décadas de dedicación, sino porque si algo reina en el Parque de Castrelos desde que se instalaron el pasado lunes por la noche, es la alegría. Y es que estas mujeres, alguna que otra acompañada a ratos por sus hijos (que viven con una mezcla de admiración y vergüenza la pasión de sus mamis por el madrileño), se reúnen entorno a sus canciones. Es tal la entrega, que la misma espera a las puertas del recinto de Castrelos, se ha convertido, como ellas mismas dicen, “en la previa que esperábamos porque nos reímos mucho y nos sirve para ponernos al día tras un año sin vernos (concierto de Sanz en A Coruña)”.

Muchas de ellas miembros del Club de Fans Oficial que tiene el artista en Galicia. Otras simplemente repetidoras de conciertos con el valor suficiente para dormir a la intemperie dos o tres días antes. “A veces le doy dinero a mi hijo mayor y un par de amigos para que se queden a dormir, ellos se divierten y yo puedo descansar para ir al trabajo”, confiesa una de ellas.

Porque, aunque conservan el amor intacto por su “cari”, como llama a Sanz la madre de César, y su entusiasmo de adolescencia, estas mujeres también son madres y profesionales. “Nos organizamos los turnos en nuestros trabajos y en la fila, para poder cumplir con todo. Y cuando empieza a llegar más gente se suele hacer un listado por orden. De este modo todo, todo el mundo está más tranquilo y no hay agobios por ausentarte un rato”, explican.

Están más que organizadas. Frente a la puerta Sur y encima del montículo de árboles que la preside, han creado una especie de chill out improvisado, pero con todas las comodidades. Tiene tres colchones hinchables grandes (con sábanas y mantas) sobre esterillas aislantes, diversas sillas de playa, un enorme sillón y hasta una hamaca colgante entre dos árboles. Han llevado cojines para estar más cómodas, ropa de abrigo y cosas de picar. Así, la espera se hace más corta. Lejos quedan las locuras hechas por el artista cuando eran aún unas niñas. “Con solo 12 años cogí el autobús desde Vigo y me fui a Pasarón (estadio del Pontevedra C.F.) a ver a Alejandro Sanz. Cuando acabó el concierto llamé a mi casa desde una cabina para que vinieran a buscarme. Estuve castigada semanas”, recuerda Irene entre risas. Junto a ella, otra viguesa, una vecina de Chapela y dos de Moaña. Juntas recuerdan como Itziar, amiga de la infancia de una de ellas, “faltó a Selectividad por no perderse uno de sus conciertos” o como otra de ellas “le quitaba la radio al abuelo para poder escuchar sus canciones cuando solo tenía 9 años”, comentan entre carcajadas sus recuerdos, los que hoy las han traído hasta el parque de Castrelos.

Al preguntarles por qué un adulto perdería el tiempo haciendo cola durante más de tres días, ellas lo tienen meridianamente claro: adoran a Alejandro Sanz. “Pero no es solo que nos guste su música, es que es un artista como pocos. Cuida mucho de sus fans es atento y cariñoso. En muchos conciertos nos llevan agua de su parte y para el de Balaídos contrató a un malabarista para entretenernos. Además, está muy pendiente de nosotras (las integrantes del club de fans) a través de nuestras redes sociales. Suele enviarte un mensaje privado por tu cumpleaños y compartir algunas de nuestras publicaciones”, comentan entusiasmadas.

Sanz, que hace poco pasó por un mal momento, que sus fieles seguidoras confirman, cuenta con legiones de fans por todo el mundo, pero ellas forman parte del selecto grupo gallego al que el artista lleva encontrándose décadas en primera fila.

En la otra puerta del recinto, la Norte, la guardia también ha empezado. Amanda y Fátima son las primeras. Han venido desde Murcia, llegaron en la madrugada de ayer y tras el concierto seguirán al compositor con su coche para asistir a los programados en Santander y Chiclana. Ayer, a media tarde también se les unían otras tres gallegas, dos de ellas acompañadas de sus hijos (unos 11 años). “Mi madre es la fan número uno”, dice la hija de una de ellas haciendo gestos porque ella, sin embargo, prefiere el reggaeton.