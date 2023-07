Sin fumar en 230 playas y áreas verdes de Galicia

En determinadas ocasiones, el empuje de la ciudadanía va por delante de las leyes. Uno de los principales ejemplos se está dando en estos últimos tres años alrededor del tabaco. Si la Ley Antitabaco en su día fue atrevida en algunos aspectos en un país donde el salir a cenar o a bailar suponía obligatoriamente sufrir como fumador pasivo durante horas, ahora entidades como la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) o incluso la Xunta de Galicia –esta última, con ayuda de los ayuntamientos– están dando pasos para ir más allá de la norma y limitar el uso de tabaco en espacios donde hasta ahora era bien recibido. Este verano, no se podrá fumar en más de 230 playas y áreas verdes de Galicia.

Por una parte, tenemos 214 arenales –85 en la provincia de Pontevedra, tanto marítimos como fluviales; 82 en la de A Coruña; 34 en Lugo y 13 en Ourense– que forman parte de la Rede Galega de Praias sen Fume do Sergas si atendemos a la página web de esta institución, con los datos del pasado año. En el caso de Vigo, que no está presente en este programa, desde 2022 está vigente una ordenanza municipal que recomienda no fumar en los arenales, unos 45.

Además de la limitación del pitillo o pipa en la costa, este año se dio un paso en los bosques y áreas verdes con la Rede Galega de Parques sen Fume, también del Sergas. En su página web, se recoge que hay adscritas 18 áreas: ocho en A Coruña; cinco en Pontevedra (A Pesqueira en Mos, la Alameda Principal de A Estrada, Piolla en Ribadumia, Parque do Auditorio en Agolada y Santa Lucía en Moraña; dos en Ourense y tres en Lugo.

Los parques de Vigo, la última incorporación

Como apoyo desde la Asociación Española contra el Cáncer lograron que este verano esté prohibido fumar en los parques forestales de Vigo tras llegar a un acuerdo con las mancomunidades de montes. “La idea es liberar de humo de tabaco los espacios al aire libre”, explica Rebeca Castro, técnica de Prevención de la AECC en Pontevedra.

“Queremos –detalla– liberar los espacios al aire libre de tabaco que en la norma no están contemplados. Esto se logra mediante convenios con distintas instituciones. Una vez conseguido, queremos trabajar para que se cumpla. No solo se trata de limitar sino de ofrecer ejemplos positivos a los menores para que los niños no vean como algo normal fumar. Si un niño está en el parque y ve que los adultos alrededor están fumando, al final acaba normalizando esa sustancia. Es muy fácil decirles que el tabaco es malo mientras seguimos fumando. Ofrecer un modelo positivo en esos entornos a los pequeños es otro de nuestros objetivos”. Los Montes de Vigo se suman a otros 33 espacios en Galicia liberados del humo tóxico del tabaco por AECC.

Ojo con los vapeadores para niños

La introducción de los vapeadores, cigarrillos electrónicas o cachimbas en el universo del ocio de menores –la media de edad a la hora de adentrarse en estos dispositivos es de once años– supone un problema de salud del que advierte la Asociación Española contra el Cáncer. La entidad avisa de que se pueden adquirir por internet donde se ofrecen incluso con ilustraciones de Bob Esponja u otros personajes atractivos para el público infantil. “Por parte de los niños se ve como algo inocuo pero se nos viene un problema encima. El día de la campaña por el Día Mundial sin Tabaco nos contaba una abuela cómo en el centro escolar de uno de sus nietos, los niños tenían un lugar escondido para vapear. Esto está teniendo una penetración muy grande en la sociedad porque ofrecen sustancias con sabor a regaliz, a nube, a frutas exóticas...”, señala Rebeca Castro, técnica de la Asociación contra el Cáncer.

Esta experta advierte de que “está cogiendo mucho auge. Los niños están empezando a fumar estos dispositivos. Suponen la puerta de entrada muy peligrosa al tabaco para niños pequeños. La edad media de iniciación en el consumo de tabaco son los 14 años y la de los dispositivos está en once”. Este nuevo escenario se debe, según explica a una estrategia que está utilizando la industria tabaquera: la inversión de millones de euros en proyectos de riesgo potencial reducido.

“Los venden –agrega– como alternativas más saludables. La industria está viendo que la imagen social del tabaco se está deteriorando mucho por lo que están buscando alternativas”. Sobre los efectos de los vapeadores, Castro lamentó que aún no existen investigaciones de las consecuencias a largo plazo. “Pero a medio plazo –matiza– se está viendo que hay problemas respiratorios. En el caso de las cachimbas, fumar en ellas equivale a dar 200 caladas a un cigarrillo. Se ha encontrado que algunas de las sustancias que generan los vapores son cancerígenas. No se puede decir que son inocuas”.

La técnica de la Asociación Española contra el Cáncer lamenta que “no hay una legislación que fiscalice o limite su venta como lo está el tabaco, con advertencias en los paquetes. Los cigarrillos electrónicos o cachimbas tienen mucha más libertad para venderse en más lugares y para que estén más accesibles”, siendo de acceso ilimitado a través de internet con la compra online.

"Aspiramos a tener en 2020 la primera generación libre de tabaco" Rebeca Castro - Técnica de Prevención de la Asociación Española contra el Cáncer en Pontevedra.

La psicóloga Rebeca Castro, como técnica de Prevención, ha estado detrás del convenio con las Comunidades de Montes de Vigo para que sus bosques sean ahora espacios libres de humo. Desde el local de la Asociación Española contra el Cáncer de Pontevedra (AECC), responde a varias dudas.

–¿Dónde notan el principal incumplimiento de la ley antitabaco?

–Diría que son los espacios al aire libre y dentro de ellos los perímetros de los espacios sanitarios. Sigue habiendo puertas de hospitales a las que sale a fumar así como recintos de estos centros de salud. También hay un alto grado de incumplimiento en las entradas a los centros educativos. Por ley, las puertas y perímetros exteriores de estos está prohibido pero detectamos que hay humo de tabaco en el 46% de los accesos a centros escolares. Es demasiado. Ocurre también en los parques infantiles. Estos están acotados en el suelo por una base de caucho o están vallados. Dentro, tampoco se puede fumar pero nos encontramos que había humo de tabaco en el 43% de estos lugares.

–¿Qué ocurre con las terrazas de la hostelería?

–En ellas, no está prohibido pero creemos que se debería actualizar la ley y restringir el tabaco en ellas porque hay muchos menores. Hubo un avance muy grande en la pandemia donde se prohibió fumar en estos espacios pero con el remate de la pandemia se levantó la prohibición. Perdimos una gran oportunidad para evitar que los menores en terrazas acaben expuestos a humos tóxicos.

–Resultaría interesante quizás ampliar la prohibición a festivales de música.

–Por ley, en ellos no está prohibido fumar pero la organización de cada festival puede establecer una norma. Ocurre lo mismo con las playas. Con la legislación estatal, se puede fumar en ellas pero cada ayuntamiento puede decidir si en un arenal se puede prohibir el tabaco. Tenemos un borrador de una futura ley en la retaguardia que ampliaba un poco y esperamos que en algún momento se haga efectiva.

–Desde su asociación, ¿cuál es su principal sueño en relación al tabaco?

–Estamos trabajando para que en 2030 tengamos la primera generación libre de tabaco. Es un objetivo muy claro el conseguir una primera generación que nunca fumara. Para eso estamos poniendo toda la carne en el asador, poniendo en marcha iniciativas. Una de ellas es el proyecto de espacios sin humo.

–¿Han encontrado trabas?

–En general, hemos tenido buena acogida. Este año fue una mala época por el tema de las elecciones por lo que resultó más complejo. Pero poco a poco vamos avanzando. Un ejemplo son los montes de Vigo que supuso apartarnos un poco de la parte más política. Todos queremos lo mejor para nuestros menores así que tenemos que entender que el tabaco es la primera causa de muerte en el mundo.

–¿Temen que por parte de los fumadores critiquen estas medidas? Me refiero a establecer los montes de Vigo, por ejemplo, como espacios libres de humo.

–No, de hecho, tenemos un estudio en el que se ve que prácticamente todos los no fumadores están de acuerdo con este tipo de iniciativas y que alrededor del 65 por ciento de los fumadores está de acuerdo con implementar estas medidas.

–La relación de espacios libres de humo en la que estudes trabajan, ¿tendrá nuevas incorporaciones este año?

–Sí, es algoen lo que estamos trabajando. Tenemos algunas propuestas más que esperamos que se saquen adelante este año.

–Llama la atención que no esté el Campus de Vigo pero sí el de Pontevedra.

–Ojalá podamos sumar el de Vigo. La Vicerrectoría de Pontevedra es diferente de la de Vigo. Empezamos por la de Pontevedra.