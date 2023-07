“El audiovisual en Galicia está en un momento álgido y debemos cuidarlo”

La actriz y directora gallega Lucía Álvarez ha finalizado el rodaje del cortometraje Amor de madre, basado en el relato homónimo de Almudena Grandes, perteneciente al volumen Modelos de mujer, editado por Tusquets Editores. Es la primera vez que se adapta al cine un relato de la exitosa escritora manteniendo el texto íntegro.

–¿Por qué eligió este texto de Almudena Grandes para llevarlo a la pantalla?

–La primera motivación para hacerlo es que Almudena Grandes era una amante del teatro como pocas he visto en mi vida, y ella tenía una pequeña frustración, que decía que no sabía escribir teatro, cosa que dudo yo. De hecho, cuando leí este texto me di cuenta de que era un monólogo perfecto para el teatro, absolutamente maravilloso. Pero dándole vueltas, dándole vueltas, cogió formato de guion de cine, pero manteniendo esa esencia que he dicho al principio: es un monólogo que ella ha escrito de arriba abajo y, por tanto, no toco ni una coma.

–¿El texto está tal cual lo escribió Almudena Grandes?

–Íntegro. No se toca nada del texto, es un monólogo escrito por ella de pies a cabeza.

–¿Y eso hizo que fuera más difícil llevarlo a la pantalla?

–Fue difícil, porque hay que adaptar el guion, llevarlo al cine, sin tocar nada de la estructura que tiene y tienes que buscarte otras mañas para poder contar la historia cinematográficamente pero manteniendo esa premisa. También fue difícil para la actriz [Esperanza Elipe], que tuvo que estdiárselo todo con puntos y comas, sin cambiar ni una sola conjunción, nada.

–¿Y cuál es su mirada en este cortometraje?

–Tendría que verlo para decirlo. Pero, para empezar, la honestidad con la que cuenta el texto y cómo está escrito e ideado. He intentando darle la forma cinematográfica rompiendo un poco con flashback en distinto tono al que está contado todo porque es una confesión, una reunión de alcohólicos anónimos, así que dándole los tintes como de humor o color a través de flashback mudos, nunca rompiendo el texto, pero vamos viendo lo que ella va contando. Lo que sí que he hecho es documentarme mucho. Hemos ido durante muchos meses a alcohólicos anónimos para saber bien cómo funcionan, quiénes son las personas que van allí, para evitar clichés, para saber de qué hablamos. Yo sé que Almudena Grandes se documentaba de manera exhaustiva con lo cual para hacer un texto suyo no se me ocurría otra forma de hacerlo que del mismo modo.

–También ha sido importante la elección de Esperanza Elipe como Encarna Castejón, la protagonista.

–Esperanza Elipe es una de las mejores actrices de este país. Creo que la tenemos en una clave más de comedia y no sabemos todavía de lo que puede llegar a ser capaz. Su capacidad es absolutamente asombrosa. A la hora de trabajar tenemos un código muy parecido y, además, Esperanza es una enamorada de Almudena Grandes y ha sido muy fácil trabajar con ella, pero, sobre todo, su capacidad como intérprete es inabarcable.

–En el caso de Ángela Ibáñez, la hija en la ficción, mantiene su apuesta por la inclusión en el cine.

–Todo lo que hago es inclusivo. Ya habíamos decidido que íbamos a hacer los subtítulos para sordos homologados por CESyA y realizados por Mezzoforte111, en varios idiomas; y aprovechando que el personaje era una mujer que no hablaba me puse a investigar sobre actores y actrices sordos y todo el mundo me hablaba de Ángela y la verdad es que es una actriz camaleónica, que coge las cosas a primera.

–El monólogo se centra en la relación de una madre alcohólica con su hija. La maternidad no siempre es idílica y hay muchos tipos de maternidades.

–Hay muchos tipos de familias porque hay muchos tipos de personas. También, aunque seas una madre ortodoxamente hablando, puede que no seas una buena madre; el patrón que tenemos instaurado tampoco es sinónimo de que todo va a ir bien. Querer imponer tus creencias y tus maneras a tus hijos es lo que puede amargarles la vida. Hay que aceptar al ser humano como es y quererle y apoyarle; es la única manera de que crezca y crecer juntos.

–¿Está todo grabado en el mes de junio?

–Sí, como es un monólogo yo no quería perder mucho el ritmo para la actriz. Y fuimos siguiendo las pautas para ir siguiendo el orden cronológico lo más parecido posible. No es lo habitual, pero como soy actriz, intento trabajar mucho a los actores con los que trabajo.

–Hablando de su doble faceta de actriz y directora, ¿a qué lado de la cámara se encuentra más cómoda?

–Yo soy actriz de formación, de sentimiento y desde hace 25 años, pero creo que dirijo porque soy actriz. Una cosa va con la otra, he aprendido a tener una mirada, a saber lo que quiero contar, como lo quiero contar... Sé hablar con los actores porque yo también soy actriz, cosa que no siempre pasa en dirección.

–¿Le resulta fácil compaginar ambas facetas?

–Es bastante complicado, pero la verdad es que es gratificante. Lo bueno que tiene es que la mayoría son proyectos que elijo en cuanto a dirección e intento amoldarlos a los tiempos que tengo más libres como actriz.

–Un privilegio.

–Absoluto. Lo que pasa es que trabajo 24 horas al día, 365 días al año, sin exagerar.

–¿Cómo ves la situación actual de la industria audiovisual?

–En Galicia diría que estamos en un momento de subidón. Yo fui parte del reparto de la serie O Sabor das Margaridas, que se hizo en Netflix, y desde ese momento noto un subidón en el audiovisual gallego importante. No hay más que ver As Bestas o Matria. Galicia está en un momento álgido y debemos cuidarlo mucho para que se mantenga. A nivel nacional, todo el mundo dice que hay muchos proyectos, pero yo no veo a mis amigos trabajar. No veo a la gente con tanto trabajo como cuentan, con lo cual creo que estamos empezando a despegar y a ver si vamos entonándonos.