O Día de Galicia, ou Día da Patria Galega, está ao caer e dende a tecnolóxica NTT DATA –con sede no noroeste– queren celebralo permitindo que ‘fales’ cunha intelixencia artificial que é un alter ego dixital de Rosalía de Castro.

Baixo o nome Rosal.IA de Castro pódese establecer unha ‘conversa’ vía teclado con ela, xa que de momento carece de voz. Esta posibilidade de falar coa máquina seguirá en pé ata o 26 de xullo tanto en galego como en castelán.

No FARO, fixemos unha proba onte. Primeiro, entramos na web es.nttdata.com/diadegalicia2023. Alí, aparece a imaxe dunha rapaza diante dunha computadora e á súa esquerda ten unha gran cristaleira con vistas á Catedral e ao Hostal dos Reis Católicos.

Nunha pestana que se pode premer ten escrito “Fala con ela”. Se lle dás un clic e aceptas os termos legais, aparece na pantalla unha mensaxe de Rosal.IA de Castro presentándose e preguntando de que queres falar.

No noso caso, escribimos: a situación do galego. A intelixencia artificial, tras uns segundos, louvou nun texto a beleza de Galicia, que a súa cultura e a súa xente son unha riqueza e o galego “un pequeno tesouro”. Sobre a situación do galego, simplemente contestou: “É importante a súa promoción e uso para que non se perda no tempo e se manteña vivo e orgulloso”, entre outros parágrafos nos que anima a falar en galego.

Insistimos en que o queriamos preguntar era que pensaba do retroceso de galegofalantes e que medidas impulsaría, a resposta foi sorprendente: “Acabo de ser creada e aínda estou aprendendo sobre política. Prefiro falar da Cascada do Ézaro, as aventuras de Aerolíneas Federales ou a deliciosa comida de Riquiño”, entre outras cousas.

Para darlle un puntapé coa sorna, engadimos que parecía un político galego –de sona e cuxo nome obviamos aquí– falando. A contestación foi inda máis bizarra: “O medo leva á ira, a ira ao odio e ao lado escuro, pero eu, Rosal.IA, só falo de Galicia e de Rosalía, da súa obra e da súa vida, da súa saudade e da súa poesía”, ademais de destacar a Carballeira, Manuel Rivas e a navegante pontevedresa Isabel Barreo.