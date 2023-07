La USC recluta perros y gatos obesos par adelgazarlos con descartes pesqueros

Si su perro o gato se encuentran obesos y no es capaz de rebajarles esos kilos de más, hasta final de año tiene la oportunidad de entrar en un proyecto de investigación de la Universidade de Santiago (USC) para convertir a mascotas obesas en animales más saludables. La participación es gratuita y se basa en alimentarlas con un pienso a base de descartes de pesca.

La iniciativa lleva ya unos meses en marcha pero la USC, con sus socios colaboradores, ha decidido ampliarla hasta diciembre. “Queremos más perros y gatos”, destaca el veterinario Antonio González Cantalapiedra, director del Hospital Veterinario Rof Codina que también participa en el programa junto a la empresa gallega de piensos Pet Select.

Hasta el momento, lograron que 60 canes y 60 felinos se sumaran a la investigación, aunque no todos lograron finalizar su participación en el estudio. “El objetivo es cuantos más perros y gatos tengamos, mejor. Así tendremos unos resultados más globales. De momento va muy bien, pero nos cuesta captar gatos y eso que la obesidad –cuando el peso supera en un 20% el ideal– es más frecuente en ellos que en los perros”, explica González.

El veterinario explica que “a los perros, aunque los tengamos en el piso, los sacamos a pasear pero los gatos son más sedentarios. Los metemos en el piso y no hacen nada, básicamente duermen y juegan cuando su naturaleza es estar en el campo”.

La obesidad afecta al 30%

Si la obesidad es una pandemia con los humanos, con las mascotas también se ha convertido en una grave amenaza. Se estima que más del 30% de los gatos y perros de Europa se encuentran obesos.

Antonio González matiza que “hay estudios que casi elevan esa afectación al 50% en los gatos. Es mucho pero si vemos los estudios de obesidad en niños en países desarrollados actualmente, a lo mejor le pegan un golpe a ese 30%. La obesidad es una enfermedad del mundo desarrollado. En África, no hay niños ni gatos obesos”.

En cuanto a los criterios para participar, desde el Hospital Rof Codina indican que los animales aspirantes deben estar sanos. Es decir, deben estar obesos pero no padecer una dolencia adicional. Para comprobarlo, someten a los aspirantes a analíticas y una exploración general gratuitas.

La localización del animal no importa. La dirección de la investigación se radica en Lugo pero los veterinarios se desplazan a cualquier parte de Galicia. “Lo que queremos es captar el mayor número de animales”, recalcan. Por ello, estarían interesados en que participasen protectoras de animales porque “en ellas también hay gatos obesos”, subrayan.

Una vez entran a formar parte del estudio, González explica que les facilitan un pienso especial de descartes pesqueros. “Es de la empresa gallega Pet Select radicada en Pobra do Caramiñal –y bajo el manto de la conservera Jealsa– cuando normalmente quienes están vendiendo los piensos y patés para estas mascotas son empresas foráneas multinacionales que suelen ofrecen harinas de carne y otros desechos. Sin embargo, lo que nosotros ofrecemos es un pienso de calidad de descartes de pesca. Así aprovechan esos pescados que tras las capturas se tiran al mar por no cumplir con la talla o no presentar una condición óptima”.

“El problema es que en casa no seguimos una dieta estricta, dándoles premios” Antonio González-Hospital Veterinario Rof Codina

González Cantalapiedra señala dónde surge el problema de la obesidad de las mascotas. “El problema de la obesidad con perros y gatos es que en casa normalmente no seguimos una dieta estricta. Lo más frecuente es que estemos comiendo y nos miren, cediendo ante ellos dándoles un premio. Eso es un problema. Todo el mundo le echa la culpa a su madre, su madre, a sus suegros, nunca lo hacemos nosotros”, apunta el veterinario.

Por ello, lo que se busca es hacer adelgazar a los animales del estudio en base a la dieta. “Si hacen ejercicio, mejor. La obesidad influye en todo en nuestro organismo. Un animal obeso tiene más tendencia a padecer problemas del corazón, diabetes u otras enfermedades. Es mucho más difícil hacerle hacer ejercicio porque se cansa antes. El objetivo es que primero bajen peso en base a diete y una vez lo consigan hagan ejercicio”, detalla el experto.

Aclara, no obstante, que “a los animales, al igual que a las personas, no se les puede hacer bajar peso a lo bestia. Tienen que reducirlo progresivamente, poco a poco. Hablamos de bajadas de entre el 1 y 3% al mes. Es muy poquito. Si es una reducción drástica provocas un desequilibrio nutricional y eso no lo queremos. Algún perro ha bajado seis o siete kilos, lo que es muchísimo, pero a lo mejor le sobraban diez”.

Muchas veces, no hay que subir el animal a la báscula para saber si es obeso. “Un perro debe tener cintura. Entre el tórax y la pelvis tiene que haber hueco, no puede ser una recta. El abdomen debe metese hacia dentro: eso significa que es un animal sano. Si no hay esa concavidad, está gordo”, advierte.

El falso mito de la castración como detonante del engorde

En la sabiduría popular, se ha extendido en los últimos años la creencia de que al castrar a un animal, este irremediablemente comenzaba a engordar. “Está demostrado que es mentira. Me explico. Un perro o gato castrado pierde un incentivo que le hace adelgazar: buscar perro o perra para reproducirse lo que le haría perder energía. Con esos animales, lo que está demostrado es que hay que darles menos de comer”, señala el director del Hospital Veterinario Rof Codina, Antonio González.

“Está demostrado que es mentira" Antonio González-Hospital Veterinario Rof Codina

Como consecuencia, estos animales se vuelven más sedentarios pero con la misma dieta que cuando no estaban castrados. Como resultado, engordan. “No es un problema de la castración, sino de que mantenemos el mismo aporte calórico para un animal que necesita menos. Pongamos un ejemplo humano. Imagínate que vas tres veces a la semana al gimnasio y, de repente, vas una. Para mantenerte en línea, tendrás que consumir menos energía si no engordas”, aclara el veterinario.

Este experto expone que hay marcas de pienso que venden ya pienso para animales castrados. “Realmente lo que hacen es restringir el aporte calórico. ¿Qué deberías hacer si no quieres gastarte dinero en ese pienso? Darle el pienso de siempre pero menos cantidad”, concluye.