Catro galegos á conquista do Nobel da gaita

O Trofeo MacCrimmon está considerado o Nobel da gaita na Bretaña francesa onde se celebrará do día 4 ao 13 de agosto o Festival Intercéltico de Lorient. Nesta edición, catro gaiteiros galegos loitarán por traelo para a casa, Galicia, despois de que o pasado ano rematara en Asturias. Os elixidos son María López (estudante de Enxeñería que xa o gañou nunha ocasión), o profesor de gaita Diego Prieto, o trompetista da Banda da Guardia Real Rafael Carracedo e o físico Jorge Castelo.

A entidade encargada de elixir quen pelexará polo galardón é a delegación en Galicia do Festival de Lorient. O delegado do certame aquí, Pablo Seoane, explica que o concurso para escoller os gaiteiros leva facéndose de maneira ininterrumpida dende 2013 e despois de non celebrarse dende 2001 ata ese ano.

Para concursaren, os aspirantes envían unha peza gravada obrigatoria proposta pola delegación. Esta elixe os participantes que un día tocan tres repertorios distintos: galego, asturiano e bretón.

Nesta ocasión, entre os catro gaiteiros finalistas que se medirán na Bretaña cos seus contrincantes asturianos atópase María López quen gañou o MacCrimmon no 2019. “Faime moita ilusión ir porque hai catro anos que o gañei. Vou coa mesma ilusión que a primeira vez. Todos temos posibilidades pero eu vou loitalo”, defende a solista.

López comezou a tocar a gaita cando tiña sete anos. “Un ano antes empecei coa zanfoña. Meu pai tocaba a gaita e iamos a concertos entón decidín probala e gustoume moito. O ano pasado rematei o grao profesional no Conservatorio de Ferrol”, explica.

Para ela, “tocar a gaita é sentirse na casa, nun lugar seguro”. En canto ao peso de ser muller, recoñece que “hai iniciativas como a da Asociación de Gaiteiras Galegas que publicou un libro con composicións de gaiteiras. Con isto, intentamos facernos un oco máis grande. Estamos loitando”.

María acudiu por primeira vez a Lorient no 2014 actuando co grupo Bellón Maceiras e tocando a zanfoña. “Foi moi emocionante. Todo o mundo ao que lle guste o tradicional debe ir alí. É espectacular, impresiona moitísimo”, destaca esta moza de 18 anos que estuda Enxeñería.

Outro contrincante galego é Rafael Carracedo quen quedou terceiro en Lorient no 2017. “Gústame ir porque compito contra min mesmo. Hai que estudar, prepararse, subir o nivel. Vou para dar o máximo de min. Ademais, o ambiente de alí é incrible”, reflexiona.

No seu caso, este trompetista profesional que traballa na Banda de Música de la Guardia Real en Madrid lembra que comezou a tocar a gaita ao ver o concurso de gaiteiros de Soutelo de Montes no 2003: “Cando vin os gaiteiros entendín a gaita como un instrumento excepcional e quixen estudala para facer o que eles facían. Tería daquela 16 anos e tocaba a gaita de maneira autodidacta en Madrid (é fillo de pais galegos de Ponteareas e Santa Cruz de Rivadulla emigrados). Había unha na casa e sopraba por ela como se fora unha frauta”.

Carracedo –que foi autor do libro-disco “A requinta do Ulla” (Edicións Embora)– soña con traer o premio para a Galicia. No seu caso, fixo arranxos de temas de pandereiteiras e de canto engandindo un alalá en La ademais dunha composición súa titulada “O carballo das mentiras”, homenaxe a un carballo moi famoso que secou e que estaba na terra da súa nai e onde coñeceu a súa muller.

O terceiro en competir en Lorient é Diego Prieto quen particip por terceira vez. “É unha honra e un prestixio representar a Galicia. Van os mellores gaiteiros e o nivel é altísimo”, confesa.

Prieto iniciouse no instrumento aos 9 anos na escola en Castro Caldelas. “Como actividade extraescolar puxeran gaita e baile galego. Curiosamente, eu apuntárame a baile e na proba que fixera dixéranme que non tiña ritmo. Estaba disgustado porque non podía ir e os compañeiros animáronme a ir a gaita. Probei e cheguei á casa e díxenllo ao meu avó, porque meus pais estaban emigrados en Suiza, regaloume un punteiro. E desde entón non a deixei. Despois do colexio fun á Escola de Gaitas de Castro Caldelas ata que fun á Escola da Deputación de Ourense. Coñecín a Bellón e fun a Fene ás súas clases para perfeccionar. Grazas a el estou hoxe aquí. Cos anos saquei o título no Conservatorio e fundei a miña propia escola”.

O cuarto concursante é Jorge Castelo –de Boaña de Abaixo en Santa Comba– que xa competira en Lorient o ano pasado e que acudira como voluntario coa delegación galega. No seu caso, comezou a tocar de nenos nos recreos de Primaria. “Eu quedaba tocando unha gaita vella que era do meu profesor. Despois na ESO, fun alumno de Pablo Seoane”, rememora.

Confesa que a pregunta de por que toca a gaita “é a máis difícil que me podes facer. Ata os oito anos, non tiña un estilo de música favorito. Unha vez a oín nos magostos e festas do colexio, escoitaba ese instrumento e poñíaseme a pel de galiña. Era o son que máis me gustaba no mundo”.

Castelo está a preparar o doutorado en Física e traballa na Universidade de Santiago. “A miña gran paixón despois do traballo de físico é a gaita. Son gaiteiro de vocación e toco cun grupo facendo romerías pero sen formación profesional de música”, engade.

Para el, representar a Galicia en Lorient “é un obxectivo que teño dende hai moitos anos. Paréceme un orgullo representar a Galicia. Gañalo é moi difícil pero chegar alí xa é unha alegría”.

O seu mestre, Pablo Seoane, lamenta que este concurso “en Galicia, non estea moi recoñecido pero na Bretaña considérano o Nobel da gaita. Compites contra ti mesmo e contra os outros gaiteiros valorándote seis xurados.Son moitas horas de ensaio as que se necesita”.

Prosegue que hai “moitísimos gaiteiros pero non acoden aos certames. Non sei onde está o erro, non hai ambición por presentarse a concursos e gañalos”.

María López responde que“é duro preparar este concurso porque tes que saber da técnica asturiana e do repertorio bretón ademais do galego. Require moitas horas”.

Para Jorge Castelo, “esta competición ten un nivel moi alto de base. Os outros tres contrincantes teñen unha técnica incrible. Non só este certame, senón o resto. Iso intimida un pouco. Ás veces, o repertorio que queres preparar é moi difícil. A xente que comeza non quere meterse aí pero por outro lado se non se mete xente nova, isto morre. Estámolo vendo, cada vez hai menos concursos porque non hai xente”.