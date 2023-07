“El sueño de la sultana” será la primea película de animación europea que compita en la sección oficial del Festival de San Sebastián luchando por la Concha de Oro y lo hará gracias al apoyo de la productora gallega Abano Films de Chelo Loureiro y el trabajo de dos animadoras gallegas.

La dirección recae en la vasca Isabel Herguera que presenta un trabajo que bebe del relato homónimo publicado en 1905 por Begum Rokeya Hossain (1880-1932).

El filme nos presenta la historia de Inés, una joven de Donosti que se encuentra un poco perdida. Un día descubre el libro “El sueño de la sultana”, un clásico de la literatura utópica feminista escrito por la activista musulmana Rokeya.

En la obra, se habla del País de las Mujeres donde ellas son científicas y llevan las riendas. Inés decide ir a la India en busca de la autora del relato.

La productora gallega Chelo Loureiro destacaba ayer que se trata de una película “artesanal” en la que se tuvo que reclutar a animadoras –casi todas las personas de esta sección eran mujeres– que pintaran como la directora. “Hai xente de distintas partes de España e do mundo, mesmo da India”, indicó.

Agrega Loureiro que lleva casi diez años con esta película desde que Isabel Herguera le mostró el proyecto, que le encantó: “Ela levaba feitas curtas moi boas de animación e eu era fan dela. Pensei que había que producir este proxecto inda que era moi complicado. Ela, ao principio, quería facer un documental ata que o fomos cambiando e convertindo en película”.

En una década, los cambios sociales apoyaron la película. “Esta é unha historia feminista e naquel momento nos dicían que había que borrar a palabra feminismo do dossier ou non nola comprarían. Fíxate como cambiou o noso país. Eudixen que non se borraba. Foi duro pero ao final conseguímolo”.

En cuanto a la animación en 2D, presenta trabajo en acuarela, recortables y mesa de luces como si fueran sombras chinas, así como pintura mehndi, la de los tatuajes que con henna se hacen en las manos en India.