Conocer las normas de circulación y los riesgos a los que nos enfrentamos cuando conducimos es imprescindible para evitarnos sustos al volante. Coger un coche es un gran responsabilidad y por ellos es fundamental tener claro todas las reglas y peligros a los que nos podemos enfrentar en la carretera.

Para ayudar a los conductores a resolver cualquier duda que les pueda surgir, la autoescuela Mikel comparte, en su cuenta de TikTok, pequeños vídeos en los que responde a algunas de las preguntas más comunes de los que se ponen al frente del volante.

"Tengo un amiguete que me dice que es muy peligroso conducir con las gafas puestas. ¿Su razón? Dice que si tengo un accidente salta el airbag, el airbag me da en las gafas y todos los cristales en los ojos. ¿Verdad o mentira?", plantea el profesor.

"Mentira. No es peligroso conducir con gafas porque si sufrimos un accidente y salta al airbag no os podéis ni imaginar las fuerzas brutales que se producen en un accidente", aclara. "Desde que yo llego al airbag, las gafas ya han salido volando hace un rato y yo caería al airbag sin gafas. Así que no es peligroso conducir con gafas."

Esta respuesta se une a las conclusiones que ya hace unos cuantos años extrajeron RACE y la Fundación Alain Afflelou de un estudio en el que se determinaba que el airbag no provoca daños y, además, las propias gafas actúan como un protector de los ojos y reducen considerablemente el riesgo de sufrir abrasiones como consecuencia de los gases necesarios para su activación.En esas pruebas se vio que el riesgo ocular es prácticamente nulo.