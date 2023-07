Feminismo o el ‘hoyo’ que todos usan electoralmente

A las puertas de unas elecciones generales los equipos de los candidatos que aspiran a gobernar han redefinido los perfiles de viejos y nuevos partidos. Porque el discurso político vale (y mucho) si el mensaje es el correcto, en el fondo y en la forma, pero también en el momento. Y si algo está llamando la atención es qué pasa con el discurso basado en la igualdad y el feminismo. La trastienda que se le brindó a la ministra Irene Montero por sus propias compañeras, en un intento de invisibilizar los escándalos de una Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBi y una Ley del ‘Sí es Sí’ (con todo lo que ha conllevado a nivel jurídico, social y político) ha sido solo la patita que asoma bajo la puerta.

Según explica el profesor de Sociología, J. García, que el feminismo ha salido del discurso de la izquierda es evidente y pasa porque “los partidos masa, como en PP y el PSOE, que son los que gobernarán ya que concentran entre el 30% y el 40% del voto, tienen que coger un sustrato ideológico muy amplio. En él hay muchos hombres que se sienten amenazados por el discurso feminista. Muchos no entienden qué más quieren las mujeres. Ante esto, la izquierda cede espacio y no habla del tema, espacio que aprovecha la extrema derecha.

“Es un combate ideológico y pierde la izquierda porque tiene complejo” Jorge García - Sociólogo

La lógica es la siguiente: ¿nos estamos pasando con el asunto? Pues levantamos el pie del acelerador y relajamos un poco, porque los votos que nos iban a dar los convencidos ya los tenemos, ahora vamos a conquistar el 15% que no están asegurados. Se trata de elaborar un discurso adaptado al abanico ideológico. Habría que hacer análisis desde la psicología de masas, pero es algo así como que al ‘pueblo’ no le interesan ciertos debates de los que está saturado como: el feminismo, Cataluña o Bildu. Así que la izquierda se dirige al grueso con un lenguaje light buscando puntos de conexión con la gente. Es como ‘no desmontamos el feminismo, pero dejamos el discurso a nivel epidérmico, en la superficie’. Un ejemplo se puede ver con los múltiples intentos de saber qué pasa dentro de la Casa Real. La pinza está entre el PP, PSOE y Vox. En el caso de la izquierda usan la estrategia de ‘somos republicanos, pero nos gusta la Casa Real’ y al final no se indaga nada”, aclara el investigador de la USC. El docente remata su análisis indicando que así, la izquierda cede espacio a Vox que “inicia un combate ideológico que la izquierda pierde porque le da complejo llamar a las cosas por su nombre, ya que no quiere alejarse del centro que debe conquistar”.

“Se ha convertido en algo de nicho, demasiado izquierdista” Juan Rodríguez - Análisis discurso político

El investigador del IELAT especializado en nacionalismos y movimientos populistas de la Universidad de Alcalá, Juan Rodríguez, también percibe este desplazamiento de un reclamo como el feminismo, en el discurso de la izquierda. “El discurso feminista ha generado mucho rechazo y muchas personas no se sienten representadas por él. La izquierda se ha dado cuenta y, aunque defiende ese discurso, se está centrando en hacer política con asuntos que tradicionalmente han sido bandera de la izquierda. Se aprecia en movimientos clave como el de Yolanda Díaz. Ella, que se ha posicionado abiertamente apoyando al feminismo de Irene Montero, enfoca ahora su discurso a asuntos de política laboral. Ha fichado a Alejandra Jacinto (Podemos) para Sumar, una política cuya base era la lucha desde la Comisión Jurídica de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en un intento por volver a la izquierda tradicional. Los discursos identitarios han perdido protagonismo, antes Montero lo primero de lo que hablaba era de feminismo, ahora Yolanda lo menciona, pero a mitad de discurso”, valora el experto en análisis del discurso político. Rodríguez va más allá y contextualiza a nivel global la situación.

Adaptación al medio Los partidos de masa (PP/PSOE) elaboran un discurso que englobe las sensibilidades de todo el espectro de votantes al que se dirigen, que es muy variado. Manda la estrategia La pugna es a vida o muerte, los partidos, según los analistas, “pasan por encima de cosas que tienen que ver con valores humanos” y el candidato, se adapta exclusivamente a la estrategia diseñada por los asesores del partido. Como Groucho en un debate Según los expertos, los candidatos moldean o adaptan sus palabras y los datos, aunque se desdigan, siguiendo la máxima de Groucho Marx: “Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros”. Derecha y manosfera La extrema derecha utiliza las RRSS y webs dirigidas a hombres para poner en duda asuntos como el maltrato, el acoso sexual o qué más quieren las mujeres.

“El feminismo era un asunto transversal y reivindicativo de todas las capas de la población, se compartían ciertas premisas que ni la derecha discutía en público. Pero se ha convertido en algo de nicho, demasiado izquierdista. Y tras la pandemia la polarización del discurso es más evidente. Todo empezó en EEUU hace 5 o 6 años cuando el tema dominaba la narrativa en Occidente. Esto hizo que hace 2 o 3 años la extrema derecha reaccionara con un contradiscurso que ahora llega a Europa y España”. Ante esto, el experto en discurso político, recalca que “como la situación económica de España es relativamente buena desde la crisis de 2008: los datos del paro, una inflación que no alcanza la de otros países de la zona euro (como Alemania) o la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social, que hacen que la situación dejada por la izquierda no sea tan mala como la derecha quisiera. Entonces, la derecha más radical que representa Vox, no puede apelar a la crítica económica y habla de cuestiones de género relacionadas con la idea tradicional de lo que debe ser un hombre y lo que se espera de él, la familia o lo que entiende por caballerosidad”, sentencia Rodríguez.

“Hay que ver si con el feminismo los ciudadanos han llegado a su punto de saturación” Xosé Rúas - Comunicación política

¿Es un punto de saturación?

Según el experto en comunicación política y asesor del PSOE en Galicia, Xosé Rúas, para entender lo que está pasando “es fundamental prestar atención al voto oculto” y “para que funcione un discurso tiene que haber una correlación entre la identidad del partido y lo que la gente demanda o está dispuesta a asumir. En el caso del feminismo habría que analizar si el tema ha hecho que la sociedad en general llegue a su punto de saturación”, se plantea. “Para saberlo hay que buscar la intersección, conocer en qué medida la agenda de los ciudadanos, la política y la mediática coinciden. A veces son los ciudadanos los que van por delante y otras los partidos con leyes innovadoras para la sociedad. Hay que ver la percepción del ciudadano y el calado de ese tema, si la percepción política está respaldada por la ciudadanía. Si no, puede llevar a que con un asunto como el feminismo la extrema derecha tome la iniciativa poniendo a debate la violencia de género, por ejemplo, usando términos como violencia ‘familiar’. Cuando la gente llega a ese punto de saturación con un tema, por ejemplo, los relacionado con el colectivo LGTBi, se produce un efecto rebote”, sentencia el analista político que también cree que “determinadas decisiones de Montero han afectado al PSOE, como la ‘Ley del Sí es Sí’ y su empeño en decirle a los jueces como hacer su trabajo con su propia interpretación de la ley. Se ha extralimitado.”, advierte.

Sin embargo, Rúas incide en que “las políticas de igualdad y el mismo Ministerio son necesarios, pero el Ministerio ha llevado su propia comunicación y manera de hacer las cosas y esa sobreexposición y saturación de la gente veremos en qué se traduce en votos”. Y recuerda que el ‘voto de bolsillo’ funciona y pone como ejemplo a Abel Caballero. Valora la comunicación del Gobierno sobre estas cuestiones como “unidireccional, por no decir propaganda. Y el retorno ha sido una torta detrás de otra. La comunicación política no puede buscar eso”, sentencia.

Respecto al feminismo ‘diluido’ en el discurso de la izquierda, Rúas es categórico. “Puede haber un retroceso, es la ‘ley del péndulo’. Si la extrema derecha aprovecha para decir que vuelve el piropo, lo siguiente es que nos diga cuál es el bueno y cuál el malo”, avisa. Y plantea otra situación posible. “Que la sociedad diga que el feminismo y los asuntos de igualdad la están saturando, pero tampoco se vaya al otro extremo. Es necesario buscar el equilibrio con los ciudadanos”, concluye el asesor en comunicación política.