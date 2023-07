Supermercados Gadis lanza Orixe Zeta, I Concurso Gadis de Nova Creatividade Galega, no marco do convenio asinado coa Xunta de Galicia para promover o emprego do galego entre a mocidade. Ademais busca poñer en valor o seu talento creando contidos orixinais neste idioma nas súas redes sociais.

Esta iniciativa está dirixida a mozas e mozos de entre 18 e 30 anos, que deberán publicar un vídeo orixinal en galego de menos de 60 segundos en TikTok. Terá que encaixar nalgunha das seguintes disciplinas: música, poesía, creatividade audiovisual ou creatividade gráfica e compartilo na web www.gadisorixezeta.gal.