Tres activistas de Futuro Vegetal han sido detenidos por la Guardia Civil después de haber rociado con pintura un jet privado en el aeropuerto de Ibiza para protestar contra la inacción de las instituciones ante la crisis climática y reclamar cambios en el sistema agroalimentario.

La acción se ha llevado a cabo en torno a las 6.00 de la mañana sin incidencias en la operativa del aeropuerto ibicenco, donde han despegado y aterrizado con normalidad todos vuelos previsto, han informado a EFE fuentes de del gestor aeroportuario AENA.

👉Nuestra compañera Marina os saluda desde el aeropuerto de #ibiza



‼️ Esta acción es conjunta con @XRIbiza y no la hubiésemos podido llevar a cabo sin su participación‼️ pic.twitter.com/iFuijO6TkA — FuturoVegetal🍒 (@FuturoVegetal) 14 de julio de 2023

El objetivo de Futuro Vegetal era reclamar al Gobierno que derive las subvenciones que actualmente destinan a la ganadería a la promoción de alternativas social y ecológicamente responsables basadas en vegetales, ha informado la organización ecologista en un comunicado.

La protesta se enmarca dentro de la campaña "Jets and yachts, the party’s over", convocada por la plataforma Eivissa Es Rebel·la, integrada por organizaciones climáticas locales para exigir la prohibición de jets privados y la eliminación de las "emisiones de lujo".

💥ACTUAMOS💥



Bloqueamos el aeropuerto de #ibiza 👊



Esta madrugada, tres compañeras han entrado a la pista del aeropuerto ibicenco, han lanzado pintura utilizando #extintores sobre un jet privado y se han pegado al mismo, obligando a clausurar la pista durante varias horas. pic.twitter.com/6Y7b61oSLU — FuturoVegetal🍒 (@FuturoVegetal) 14 de julio de 2023

Estas organizaciones defienden la necesidad de adaptar el sistema agroalimentario a un contexto de caos climático y consideran que las instituciones deberían estar actuando como si ya se hubiera rebasado el límite de calentamiento global fijado en el Acuerdo de París, "pues todo apunta a que se superará esta década".

"Ningún partido político lleva un paquete de medidas contundentes para paliar la crisis climática ni parece ser capaz de implementar los cambios que necesitamos. La ciencia es clara, necesitamos un cambio de modelo productivo y no podemos esperar a que las instituciones actúen", han asegurado desde Futuro Vegetal.