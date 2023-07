Hace años que los profesionales de las oficinas de farmacia y de los hospitales españoles redoblan esfuerzos para que los problemas de suministro de medicamentos afecten, lo menos posible, a usuarios y pacientes. El número de fármacos con faltas de ese tipo, y hasta en situación de desabastecimiento (en muchos menos casos), no deja de aumentar, una realidad que obliga a los boticarios a destinar tiempo y recursos a solventar los inconvenientes derivados de esa situación, que afecta ya a casi 850 presentaciones, según el listado de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, que puede consultarse en su página de internet (www.aemps.gob.es).

“Llevamos tanto tiempo con problemas de suministro de muchas presentaciones de fármacos, que ni siquiera es que estemos notando un pico ahora en verano. La cifra, más o menos, va oscilando, pero la variación nunca es muy grande. Cierto es que, por ejemplo, hace unas semanas, entró con faltas de ese tipo un medicamento que se llama Hydrea, y que tiene un uso muy especial, ya que está indicado para ciertos problemas sanguíneos, asociados al tema de la leucemia, de modo que los pacientes no lo pueden suprimir, y conseguir cita con el médico también lleva su tiempo. Hay que gestionarlo con cierto margen, pero hemos tenido suerte, porque la Aemps ha habilitado el acceso a este fármaco acondicionado en idioma distinto al castellano a través de la aplicación de Medicamentos en Situaciones Especiales (MSE)”, explica Montserrat Villar, integrante de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC), y detalla: “Eso significa que a todos los pacientes que tienen ese medicamento pautado se lo suministra Sanidad, por esta vía, a través de una receta especial de su médico”.

Villar especifica que “hay otros fármacos que, si presentan problemas de suministro, no tienen alternativas en el mercado y tampoco entran en el proceso de solucionarlo mediante medicación extranjera”, en cuyo caso, “la opción que queda es derivar al paciente a su médico, y que este encuentre la mejor solución que pueda”, que “normalmente consiste en cambiarle el medicamento, aunque sea de manera temporal, hasta que vuelva el que ha estado tomando desde el primer momento”. “Ya nos hemos acostumbrado a convivir con esta problemática, convertida, por así decirlo, en algo endémico”, reitera la integrante de la junta de gobierno del COFC, que trabaja en una oficina de farmacia del barrio coruñés de Eirís.

Ante esta tesitura, y para evitar el “peregrinaje” de los pacientes de un establecimiento a otro en busca de una determinada medicina con problemas de suministro o en situación de desabastecimiento, boticas de toda España –también coruñesas– recurren “con frecuencia” a una plataforma, FarmaHelp, que les ayuda a localizar en qué farmacias puede estar disponible la medicina en cuestión. Villar describe, del siguiente modo, el funcionamiento de esa “herramienta”: “Si, por ejemplo, llega a la farmacia donde yo trabajo un paciente con un medicamento que no tengo porque está con problemas de suministro, introduzco el nombre de ese fármaco en cuestión en la aplicación y los establecimientos más cercanos al mío pueden informarme de si disponen de él o no, o de si cuentan con alguna alternativa. Es decir, si tienen algún sustituto que me puedan facilitar”.

FarmaHelp “permite conocer, en tiempo real, el stock que hay en las diferentes oficinas de farmacia”, continúa la integrante de la junta de gobierno del COFC. “Muchas veces, como los establecimientos responden rápido y el paciente se encuentra todavía contigo, puedes comunicarle lo que te han dicho, y darle la opción de llamar a los compañeros para que se lo dejen separado y pueda acercarse a buscarlo. Y siempre quedan muy agradecidos, porque les estás solucionando un problema”, subraya.

La formulación magistral, “muy buena opción”

Para paliar los problemas de suministro de fármacos, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) está adoptando diferentes medidas, como el uso de medicamentos alternativos o similares con efecto parecido para el paciente o la adquisición de lotes extranjeros. “En algunas ocasiones, se ha habilitado también la opción de recurrir a la elaboración de fórmulas magistrales específicas y financiadas, no obstante, es una vía muy excepcional, que se usa mucho menos de lo que deberíamos, puesto que podría solucionar muchos problemas en una situación de faltas de suministro continuas como la actual”, considera Montserrat Villar, integrante de la junta de gobierno del COFC, quien recuerda que “hay muchos fármacos que no se pueden sustituir por nada”, y “muchos pacientes que pueden no responder igual por el hecho de cambiarles un principio activo por otro”. “Por eso, poder recurrir más a la formulación magistral sería una muy buena opción”, reitera.