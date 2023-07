A contemplación do solpor pode converterse nunha forma de turismo única, sustentable e integradora do Espazo Atlántic, Esta é a idea alicerce do proxecto ATLANTIC_SUNSET, coordinado polos profesores da Universidade de Santiago de Compostela Ángel Miramontes, Jorge Mira e Rubén Lois.

O consorcio integrado por oito institucións de catro países e liderado pola Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais Galicia-Norte de Portugal (CEER) acaba de obter máis dun millón de euros de financiamento no marco do programa Interreg Espazo Atlántico 2021-2027 que ten como obxectivo apoiar iniciativas innovadoras que contribúan ao crecemento da zona atlántica mediante accións conxuntas e o intercambio de boas prácticas, segundo informa a USC nunha nota. ATLANTIC_SUNSET é o primeiro proxecto europeo que se desenvolve no marco desta temática e constitúe un fito no aproveitamento turístico sostible deste recurso fóra dos grandes destinos de postas de sol europeas. De feito, o proxecto, asentado na experiencia de diferentes grupos de investigación de referencia no ámbito da física e da xeografía, busca “aproveitar non só a beleza natural asociada ás mellores e máis particulares postas de sol do Atlántico senón tamén identificar e valorizar os recursos endóxenos locais asociados ao sol e que se converten nun reclamo patrimonial”, explican dende a institución. O proxecto constitúe unha nova oportunidade de desenvolvemento territorial conxunto vinculado á posta de sol e servirá para poñer en valor a costa atlántica do oeste europeo como medio de desenvolvemento económico alternativo ao turismo tradicional, “considerando a complementariedade temporal e espacial, a inclusión e a innovación social”, afirman os responsables do proxecto. A base do proxecto foi un estudo científico que o catedrático de Electromagnetismo da USC, Jorge Mira, realizou arredor das últimas postas de sol de Europa identificando puntos estratéxicos en Galicia e Portugal para a observación.