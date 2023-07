Los palcos de música gallegos, únicos en España y objeto de un estudio científico

Cuando el investigador santanderino Íñigo Sánchez llegó a Galicia años atrás, hubo unas construcciones que le llamaron especialmente la atención: los palcos de música de bloque gris y cemento. Ahora, ha echado a andar un estudio en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para mapear todas estas construcciones que crecieron en los campos da festa de Galicia desde el año 1970 hasta el 2000. También busca catalogarlas, intervenir artísticamente en algunas de ellas y documentar su historia con la ayuda de la ciudadanía.

“Mi línea de investigación principal a lo largo de los años ha sido pensar la relación entre la música y el sonido más las transformaciones en las sociedades contemporáneas. Quería conocer mejor la cultura popular gallega y nos hemos fijado en los palcos desarrollistas. En Cantabria no tenemos estas estructuras; allí los palcos se montan y desmontan para las fiestas. Los palcos fijos solo los he visto en Galicia y en parte de Asturias. Me llamó la atención que en cada aldea hubiera un espacio dedicado a la fiesta”, explica el investigador Íñigo Sánchez.

El CSIC está desarrollando este proyecto con financiación de la Axencia Galega de Innovación más la colaboración del Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit) y de investigadores de las universidades de Oxford, Lisboa, Londres y Santiago de Compostela.

Para Íñigo Sánchez, el estudio “nos permite entrar en debate sobre lo que es o no patrimonio y cómo elementos que quizás no tienen un valor estético singular sí son queridos por los vecinos quienes les dan un valor fundamental. En muchos casos fueron ellos mismos quienes los pagaron o construyeron”.

Este antropólogo también busca observar la evolución de la cultura de la fiesta y cómo la gente ha vivido los cambios a la hora de experimentar dichas celebraciones en las últimas décadas.

Sobre este último punto reconoce que muchos palcos han quedado o están quedando en desuso –incluso destruidos– “porque los camiones de las orquestas no consiguen entrar en los centros de las poblaciones” o porque la estructura se ha quedado pequeña para albergar los macroescenarios de las agrupaciones musicales actuales.

Recuerda que a finales de los años 90 se generalizó el uso de escenarios móviles, con lo que muchas infraestructuras fueron eliminadas. “Pero en otros lugares se les dio un uso diferente, por ejemplo, para almacenar material de la comisión de fiestas o murales de grafitis”, añade.

Precisamente, pensando en el uso alternativo el proyecto incluye también intervenciones artísticas en determinados palcos seleccionados.

El proyecto constará de tres fases. La primera consiste en la creación de una plataforma web (palcos.gal) en la que la gente puede subir información de los palcos que conoce.

“Además de la localización en el mapa pueden dejar alguna historia o vivencia de lo que pasó y enviarnos una fotografía. Así, mapearemos estos palcos”, señala el investigador Ramón y Cajal.

La segunda fase consistiría en recoger algunos casos interesantes para profundizar un poco más. “No podemos llegar a todas las parroquias pero algunos palcos tendrán historias interesantes y profundizaremos en sus datos.

La tercera etapa y última buscará activar algún palco mediante artistas sonoros y fotógrafos para intervenir en ellos en colaboración con la comunidad local. “A partir de un programa de residencias artísticas en colaboración con la Cidade da Cultura y el Incipit para hacer una intervención en alguno de los palcos abandonados”, detalla el antropólogo.

Talleres formativos para que la ciudadanía colabore

La implicación de la ciudadanía comenzará con unos talleres que arrancan el día 19 de este mes. Se realizará uno en cada provincia para implicar a asociaciones y personas individuales. La convocatoria se realizará a través de palcos.gal. La idea es ir desarrollando las tres fases durante los próximos dos años de manera que antes de 2026 esté culminado. No obstante, con anterioridad a esta fecha, irán publicando resultados en revistas especializadas. Ante la pregunta de si deberíamos conservar estos palcos, el investigador Íñigo Sánchez, que dirige el proyecto, reflexiona que esta iniciativa “quiere conservarlos u ofrecer una mirada nostálgica sobre estos espacios. El patrimonio es algo vivo. No valoramos si hay que conservarlos o no pero sí entramos en por qué en un momento determinado las poblaciones deciden construir estos espacios y por qué en otros momentos entran en desuso. La fiesta es un momento de celebración pero también de conflicto en las comunidades y puede haber distintas visiones de cómo debería ser, hacia dónde debería ir”.