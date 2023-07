¿Es ciudad para jóvenes?

“Muchas veces no tenemos un sitio donde sentarnos si no es un portal o el suelo. Y si llueve estás fastidiado, porque para estar con tus colegas tienes que ir a un bar y claro, hay que consumir”. “En Vigo hay pocas piscinas públicas, tenemos la playa eso sí”. “Echar una pachanga, depende de donde vayas porque hay campos que están muy mal cuidados, con las porterías oxidadas y las redes rotas y viejas sin cambiar. Y lo peor es cuando llueve, que se inunda todo, como en el Arenal”. “En Santiago tenemos Belvís o Galeras para juntarnos”. “El carril bici de Vigo conecta desde Travesía hasta el centro y Chapela, está muy bien. Lo malo es que la gente lo usa para caminar y hay que ir esquivándola”. “Tenemos campos de fútbol que puedes alquilar, son 20 euros entre 22”. “Desde donde vivo tengo que hacer muchos transbordos en bus”. “En invierno el centro comercial te salva, el de Gran Vía o Vialia son una salida cuando llueve”. “No hay muchos sitios donde te puedas reunir de forma gratuita si no es en la calle. Por culpa de eso, los días de lluvia, nos quedamos en casa a jugar por internet a videojuegos. Un lugar donde poder reunirse y pasar el día, se echa en falta”. “Estaría bien tener una casa cultural, con billar y futbolín, donde poder poner música y que esté cubierto”.

Estas son algunas de las reflexiones hechas por Kai, Jorge, Andrea, Sergio y Fernando, jóvenes de entre 16 y 23 años procedentes de puntos distintos de Galicia que valoran su experiencia con el entorno urbano y en qué medida la ciudad les tiene en cuenta. ¿Caben los adolescentes en nuestras ciudades? ¿Encuentran su espacio donde poder relacionarse de manera sana? ¿Hay más vida en el ocio que gastar en tiendas y bares? El Observatorio PAula Educación, dedicado al análisis de la adolescencia, ha hecho un corto documental en el que refleja los desafíos de los jóvenes en Murcia y obliga a reflexionar en qué medida el espacio urbano es un ‘hogar’. Vigo es la ciudad más educada de España “Todo tiene que ver con el modelo de ciudad que creamos, las ciudades que tenemos hoy se empezaron a construir a partir de los años 60, dando prioridad a una perspectiva capitalista que fomentara el comercio y permitiera la circulación de los coches. Se dejaron de lado las necesidades de la población”, explica la arquitecta y paisajista gallega Asela Durán. En las grandes ciudades esto se tradujo con el tiempo en una reordenación del espacio que “supuso la expulsión de cierta parte de la población porque en los centros de las ciudades se empezó a potenciar lo privado, la zonificación (espacios comerciales, residenciales, por separado) que genera la segregación”, contextualiza la arquitecta. “Si nos centramos en los jóvenes o adolescentes y el uso del espacio público es indispensable proveer a la ciudad de espacios saludables y accesibles para poder desarrollar actividades específicas”, apunta la paisajista que cree que la solución pasa por espacios inspirados en sus necesidades y en qué hábitos de vida esperamos para las nuevas generaciones. “Si pensamos en ellos, son necesarios parques con espacios para hacer deporte, áreas de sombra, arbolado, entornos que favorezcan las actividades culturales, pero también espacios en los que se forme un sentimiento de pertenencia y seguridad y en los haya posibilidades para la participación activa en la propia creación y transformación de ese espacio”, reflexiona. Sobre el transporte, uno de los principales desafíos en Galicia, la arquitecta recuerda que, “la movilidad es igual de importante. Un transporte público fuerte y una buena conexión entre los distintos espacios públicos, poder desplazarse caminando o en bici, va a permitir que la población, entre ellos los jóvenes, puedan acceder a todos esos usos de manera segura y sin depender del coche o de la situación económica de sus familias”. La urbanista también señala importancia de volver al origen “cuando las ciudades eran orgánicas”, para crear entornos saludables y seguros. “Cuando una calle o un parque es usado por la gente porque todos caben, la ciudad se vuelve más segura. Es más fácil que deje salir a mi hijo porque sé que no estará en un lugar aislado, sino rodeado de gente. Se trata de crear espacios públicos de uso diverso”, apunta como solución a la situación actual. Las tres ciudades gallegas que se cuelan en el top 10 de España en las que es más barato vivir En muchas urbes “han retirado bancos para fomentar el consumo en las terrazas de los bares”, afirma la paisajista, algo que para las grandes ciudades es respuesta a otros problemas. “En Barcelona los quitaron para evitar que la gente durmiera en la calle” aclara, pero resalta que en Galicia “es posible hacer ciudades sin barreras ni físicas, ni de seguridad”. Y pone como ejemplo Pontevedra, donde “se intenta volver a poner al ciudadano como protagonista, recuperando espacios públicos”, que luego permiten poner en marcha iniciativas culturales y deportivas desde la Administración y la sociedad civil, remata. Asela Durán: “Se ha subestimado el papel de los habitantes como creadores de ciudad” La ‘rebelión’ de los barrios define a las iniciativas de los vecinos por apropiarse de su espacio, la calle, en el que conviven y del que quieren seguir participando. Porque, frente al diseño que se hace de las ciudades por la Administración, hay barrios por toda España que son ejemplo vivo de la ‘resistencia’. “Una reflexión a tener en cuenta sería que en las últimas décadas se ha subestimado el papel que juegan los habitantes como creadores de ciudad. Es decir, de la capacidad de las personas para apropiarse y moldear el espacio público y como resultado, actuar como reguladores con el espacio privado”, considera la paisajista Asela Durán. “Desde que se empezaron a diseñar las ciudades como las conocemos hoy, basadas en el uso del coche y los hábitos de consumo, ha habido reacciones sociales para volver a conquistar el espacio público. Y hoy también hay muchos ejemplos de ello. Los espacios autogestionados, como: Esta es una Plaza y la Tabacalera en Madrid o el Liceo Mutante en Pontevedra, son ejemplos de las respuestas que surgen en algunos barrios en los que son los vecinos los que crean lugares compartidos y participativos, abiertos a todo el mundo y que están en constante evolución”, apunta Durán como muestras inspiradoras de hacia dónde debería ir una ciudad hecha para y por la gente.