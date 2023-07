Por más “lovers” que “haters”

“Cada vez son más habituales las conductas y formas de relacionarse violentas entre los adolescentes, que se naturalizan y pasan a normalizarese, por lo que son más difíciles de reconocer”. Éste es uno de los párrafos de presentación de “Haters and lovers”, un programa de prevención, detección e intervención de la violencia entre iguales, que nace con la intención de sensibilizar, prevenir y realizar una detección precoz de la violencia entre niños, niñas y adolescentes, llevado a cabo por la Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga (ACLAD) Alborada, subvencionada por la Consellería de Política Social y Xuventude de la Xunta.

Este programa “o que busca é, dende unha prespectiva de bo trato, positiva, traballar sobre iguais, e entre iguais refírome a adolescentes (entre 12 e 18 anos)”, explica el educador social Alfonso López, que trabaja junto a Alba Berrecoso, Sabela López, Esther Vázquez y María Couñago en dicho programa.

La primera fase de este programa es la de la prevención. “A situación actual baséase en datos como o do Ministerio do Interior, que sinala que entre os anos 2020 e 2021 hai un aumento de conduta violenta entre os mozos e mozas, tanto os que a sufren como os que a exercen”, apunta López. Sin embargo, su percepción es otra: “O que pensamos é que hai un aumento da visibilización destas condutas violentas. Nos últimos anos houbo un cambio das maneiras de comunicación (WhatsApp, Instagram, TikTok...), e iso fai que as condutas violentas que sempre existiron se visibilicen moito máis”.

“Con este programa queremos aplicar tamén unha perspectiva de xénero a todo isto do bo trato e a experimentación positiva sobre a violencia”, añade López, que aporta más datos preocupantes: “En 2021 o Ministerio de Igualdade presenta un estudo onde sinala que un 14% das rapazas recoñecen sentirse presionadas para actividades de tipo sexual, e no 55% destes casos é polos seus propios mozos”.

“Diante deste marco vemos a necesidade dunha abordaxe preventiva ante estas actitudes e comportamentos violentos”, tratando de intervenir bajo dos líneas: la primera, “creando un banco de recursos, unha páxina web informativa (www.hatersandlovers.org), tanto para docentes, familias ou para os propios adolescentes que queiran atopar materiais referidos ó bo trato e á prevención de actitudes violentas”. Esta web, que xa está operativa gracias a la implicación de la empresa Desoños, “vai a ser a pata máis formal do proxecto”. En la segunda parte, su intención es “sair ás rúas, as praias... ó longo deste verán para preparar reels e historias para facer intervención directa cos rapaces e rapazas a través das redes sociais. Vamos a intentar sensibilizar e previr a violencia empregando a mesma linguaxe que os adolencentes e a través das súas mesmas canles de comunicación”, apunta.

La idea es preparar todo este material durante el verano para hacer una presentación en septiembre, cuando empiecen a trabajar con los perfiles de Instagram y TikTok. “Temos un grupo de voluntarios e voluntarias do proxecto, que son adolescentes, e a idea é que eles mesmos sexan os que lideren esta comunicación”, dice López. “Tamén teremos un correo para atender as dúbidas porque de cara ó curso que ven queremos facer tamén unha campaña de sensibilización nos centros escolares”, anuncia.

En cuanto a los tipos de violencia, María Couñago indica que “a violencia física igual é a máis evidente, pero logo está tamén a psicolóxica e verbal, que ten un dano psicolóxico moi importane; e tamén traballamos a violencia de xénero, pero ás veces nos custa máis recoñecer ou darnos conta de que dentro da poboación adolescente hai violencia dentro da parella, aínda que tamén pode ser nunha relación esporádica, onde se dan situacións de violencia tamén ou de maltrato incluso”, explica. “Despois está a violencia sexual, facendo bastante fincapé consentimento”, añade.

En cuanto a las conductas que más preocupan, Esther Vázquez apunta que “en la violencia de género ha habido un repunte de actitudes en este sentido”. “Vamos a trabajar mucho con los tipos de violencia virtual, ciberbullying, grooming, abuso sexual a través de redes... para intentar prevenir ciertas actitudes y comportamientos”. “Siempre ha habido violencia entre iguales pero no es igual la forma en la que se viraliza”, destaca. “O dano, as consecuencias neste sentido, é máis grave, porque é máis expansivo”, puntualiza Couñago. Por eso, prosigue Esther Vázquez, “es tan importante incidir en que ellos detecten esa situaciones y esos comportamientos para que no los repliquen”.

En este contexto, hay otro factor a tener en cuenta: la pandemia, donde “se potenciou o uso das redes sociais e onde a exposición ó medo, á preocupación, á incertidume e a outros estresores desembocou nun aumento de agresividade, de agresións e de conflictos tanto presenciais como virtuais, especialmente entre os mozos e mozas”, subraya Alfonso López: “Teóricamente agora digamos que a pandemia está superada, pero o que non están superadas son as consecuencias”.

“A maneira de interactuar entre eles cambiou –dice María Couñago– e as competencias persoais que deberían desenrolar nese momento non tiveron a posibilidade de desenrolalas. As consecuencias son falta de autocontrol, de xestión emocional, falta de límites, un uso tecnolóxico un pouco descontrolado ou sen supervisión...”. “Os seus referenes tamén mudaron e aí cabe todo, tamén as mensaxes de odio, misóxinos.... Eles seguen a todos estos referentes e ese é un problema”.