¿Por qué llueve tanto este verano? Estas son las claves para entender el 'mal tiempo' de esta estación.

España está viviendo un verano un tanto anómalo. El cambio de estación no solo ha traído una subida de los termómetros en todo el país sino que, a diferencia de otros años, el calor ha venido acompañado de lluvias intermitentes y cielos nublados. ¿Pero por qué hace tan mal tiempo este verano? "Se están dando una serie de fenómenos que no son típicos de esta época del año. Estamos observando algunos patrones atmosféricos más típicos del otoño y del invierno que no del verano", resume Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en una entrevista con EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica.

Según el calendario meteorológico, el verano empezó oficialmente el día 1 de junio. A lo largo de este mes, las lluvias han sumado una media de 67 litros por medio cuadrado en el conjunto de España. "Es más del doble de lo que suele llover en un mes de junio", destaca del Campo. Los análisis preliminares apuntan a que podríamos estar ante el segundo mes de junio más lluvioso de todo el siglo XXI, tan solo superado por un 2010 en el que se recogieron 69 litros por metro cuadrado. "Los registros confirman que estamos ante un junio más lluvioso de lo normal", certifica el meteorólogo. Las lluvias de este verano no solo sorprenden por su abundancia sino que, además, recuerdan a las lluvias típicas de otras estaciones. La primera borrasca del verano, de hecho, llegó con tintes más otoñales que veraniegos. "A principios de junio vivimos la llegada de Óscar, la decimoquinta gran borrasca de la temporada. Fue como una tormenta otoñal fuera de temporada", explica del Campo. La llegada de esta borrasca dejó récord de precipitaciones en Portugal, con hasta 600 litros por metro cuadrado en Madeira, y días de lluvias continuas en varios puntos de España. ¿Pero por qué este verano está siendo tan lluvioso? Rubén del Campo da algunas claves para entender estas condiciones tan inusuales. El bloqueo escandinavo Uno de los factores que más está marcando el tiempo de este verano es un fenómeno que está teniendo lugar en latitudes altas del continente europeo. Se trata del conocido como 'bloqueo escandinavo', un anticiclón que se forma entre Reino Unido y Escandinavia y que bloquea el avance de borrascas. Este fenómeno se comporta como una especie de muralla que, por un lado, blinda el 'buen tiempo' en esa zona y que, por otro lado, promueve el paso de situaciones de inestabilidad atmosférica en latitudes más bajas. Esto es lo que está provocando que el mal tiempo persista en lugares como España incluso en una estación donde, de normal, se suelen dar veranos más despejados. Calor marino Otro de los factores que está alimentando las lluvias veraniegas es el calor marino. De la misma manera que ocurrió el año pasado, este verano se está volviendo a registrar récords de temperatura en las aguas superficiales tanto del Atlántico como del Mediterráneo. Según explica del Campo, este factor por sí solo no provoca un aumento de las precipitaciones pero sí puede contribuir a la creación de la tormenta perfecta. Un estudio del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) apunta a que la combinación de un calor marino elevado y persistente, la elevada presencia de vapor de agua en la atmósfera y la llegada de una situación de inestabilidad atmosférica aumentan el riesgo de lluvias torrenciales. Efectos de 'El Niño' Hace meses que la comunidad científica advierte de la llegada de 'El Niño', un fenómeno que amenaza con alterar aún más el clima terrestre. ¿Podrían ser las lluvias de este verano síntoma del inicio de este ciclo? Del Campo afirma que todavía es pronto para percibir los efectos de este fenómeno. Sobre todo en España. "Hace un mes que sabemos que este fenómeno se ha iniciado en las aguas del pacífico tropical, pero todavía es pronto para percibir sus efectos en España". En este sentido, el meteorólogo vaticina que los efectos de 'El Niño' en Europa podrían empezar a sentirse de cara al otoño, cuando el aumento de la temperatura de las aguas podría coincidir con la llegada de borrascas y, entonces sí, desencadenar una estación de tormentas más frecuentes e intensas. Cambio climático ¿Sabemos si la crisis climática tiene algo que ver con todos estos fenómenos? Según explica del Campo, se necesitan más estudios de asociación para poder establecer un vínculo directo. Eso sí, el meteorólogo afirma que hay estudios que sugieren que las situaciones de inestabilidad atmosférica como las que estamos viviendo ahora mismo podrían ser más frecuentes debido al avance del cambio climático. Algunos investigadores, de hecho, sugieren que el calentamiento del ártico podría estar propiciando las situaciones de bloqueo anticiclónico en el norte del continente. De la misma manera, también hay evidencias que apuntan a que el aumento de temperaturas de las aguas que alimentan a las tormentas está relacionado con el calentamiento global desencadenado por nuestra especie.