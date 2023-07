Darío Loureiro: de ingeniero a actor quinqui en la exitosa serie “Rapa”

Si hay una serie, de firma gallega, que en las últimas semanas está atrapando a los espectadores pero sus giros inesperados en la trama, las excelentes y verosímiles interpretaciones de sus personajes y las localizaciones (Ferrol con su ría y, sobre todo, su Arsenal Militar), esa es “Rapa”, en su segunda entrega en Movistar+.

El dúo de investigadores formado por Tomás (Javier Cámara) y Mónica López (Maite) sigue siendo protagonista pero se ha dado paso a múltiples focos en la historia con otros personajes con papeles importantes como es el caso del gallego Darío Loureiro.

Con papeles en siete series y varias películas en su camino anterior, el intérprete supone todo un descubrimiento para gran parte de la audiencia. En esta ocasión, da vida a un delincuente de poca monta –Tacho– que jugará un papel fundamental en la trama que han preparado Pepe Coira y el vigués Fran Araújo.

Si Tacho nos sorprende en la serie, el propio Darío Loureiro de carne y hueso lo hace en la vida real: es actor, ingeniero en prácticas en una empresa en el polígono industrial en Nigrán y cursa un máster de Ingeniería Industrial en la Universidade de Vigo. ¿Se puede dar más?

La respuesta es afirmativa;cuenta también con el grado superior de saxo por el conservatorio y toca dicho instrumento en la Banda de A Estrada. Ante tal currículo, se alza una pregunta. ¿Qué desea realmente Darío, ser intérprete o ingeniero?

Loureiro comienza con una risa para responder: “Yo quiero ser actor pero muchas veces esta profesión es complicada y vives con la incertidumbre. Tener otra alternativa está bien. Me gusta mucho la profesión de ingeniero, estoy haciendo prácticas y me gusta mucho”.

"Actuar no es un trabajo, es como jugar"

No obstante, se sincera al dejar claro que para él, “actuar no es un trabajo, es como ir a jugar y no lo encuentro en ninguna otra cosa. Estoy deseando que empiece el rodaje de “Rapa 3” y no creo que en otra profesión en el mundo digas que estás deseando que se acaben las vacaciones para entrar a trabajar todo el año”.

Aclarado este punto, entramos en materia sobre su personaje Tacho. “Yo ya había trabajado con los (hermanos) Coira hace tiempo. Entrar en ‘Rapa’ es una suerte por trabajar con Javier y Mónica porque son espectaculares. Aprendes de ellos tanto en lo personal como en lo profesional. Además hubo un reencuentro con mucha gente del equipo técnico que conocí de pequeño [empezó a actuar a los ocho años] y fue una alegría. Fue muy fácil y divertido trabajar con todos ellos”.

En cuanto a su personaje de Tacho, explica que “es un buen chico pero tiene pinta de quinqui por el mundo que le tocó vivir. Le murió la madre hace poco y se tiene que apoyar en su primo, un delincuente que es el que le da unos trabajos para ir viviendo. Tiene un arco muy bonito porque comienza como un quinqui al que parece que no le importa nada y poco a poco a medida que conoce a Tomás y Maite se va ablandando. Se ve cómo es realmente: un chico al que le gusta leer y que se preocupa. Al mismo tiempo, tiene la pillería de la calle que obtuvo de estar con su primo”.

La inspectora Maite lo juntará con Tomás –en quien la ELA ha avanzado– para que sea su taxista particular para poco a poco desarrollar entre ellos un pacto de amistad.

Para darnos cuenta del tipo de personaje que se nos presenta, en el propio trailer de la serie se muestra un momento en el que le preguntan a Tacho si es Guardia Civil. Su contestación es más que graciosa: “¡Eh, no hace falta ofender!”.

“La serie es un thriller pero la relación de Tacho con Tomás es la parte más cómica. Tiene momentos como ese que son simpáticos”, opina Darío.

En esta segunda entrega, la serie marca la atención sobre los cuidados y la problemática de la gente enferma crónica y degenerativa que se plantea la eutanasia. “No se pretende hacer una serie sobre la ELA pero sí que es verdad que uno de los personaje tiene esta enfermedad. Javier Cámara fue a reuniones con doctoras que le explicaron cómo era vivir con pacientes con esta dolencia, cómo se sentían. Creo que Javier logró reflejar lo que es su día a día”.

Loureiro agrega que “de hecho, hubo una anécdota en el rodaje. El personaje de Tomás anda muy despacio y en una escena para salir de su casa y llegar al coche que estaba a 20 metros ese trayecto le llevaba un mundo. El director le preguntó si podría ir más rápido y Javier le dijo que no, que el personaje andaba así. Hay ciertas cosas que no se pueden falsear si quieres hacer bien el personaje, por respeto a la gente que de verdad sufre esa enfermedad”.

Esas dificultades quedan muy bien reflejadas en la serie sin que por ello caiga la narratividad en un ritmo lento. “El objetivo era ese”, ratifica Darío.

En cuanto a su personaje, que le gustaría llevar su vida de una manera aunque las circunstancias lo llevan por el camino contrario, el joven reflexiona que “es como la vida misma. Tacho no quiere hacer determinadas cosas con su primo pero de repente se encuentra sin dinero o lo amenazan. Lo tiene complicado. Durante toda la temporada se ve que separa dos mundos entre los que tendrá que elegir”.

Feliz, Loureiro está ya pendiente el rodaje de “Rapa 3,” de la que ya le están llegando los primeros guiones. “Para mí, la verdad ir a rodar ‘Rapa’ era una desconexión brutal. Lo pasé realmente bien. Estoy muy contento de que haya tercera temporada”, destaca.