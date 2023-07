La religiosa poeta que pudo ser espía y dedicó su vida a la enseñanza en el Pacífico

Quién le iba a decir a la familia Fernández del Riego que además del irrepetible Paco, ensayista, editor y luchador incansable por la cultura gallega, entre sus 11 hijos habría otra historia personal de esas que pocos experimentan. Se trata de Ana María, una monja poeta cuya singladura por esta vida es digna de una novela de aventuras. Ayer fallecía por una insuficiencia cardíaca a los 101 años en la residencia de Granada donde convivía con otras compañeras de su congregación, dejando a generaciones de vigueses, a los que enseñó inglés cuando pocos dominaban la lengua, un poco huérfanos.

“Ana María o te cambias de nombre o cambias de actitud”, decía esta religiosa a una de nuestras compañeras cuando esta, que compartía nombre con su profesora de lengua inglesa era traviesa en clase. Eran los años en los que ejercía como docente en el colegio Jesuitinas de la Gran Vía, en la ciudad olívica. Entonces, esa niña que luego sería periodista y acabaría entrevistando a su maestra décadas después no lo sabía, pero estaba ante una mujer valiente que ha sido testigo presencial de algunos de los episodios que marcaron el siglo XX. Y que fue esto, más allá de sus valiosas lecciones de inglés y gallego, y su espíritu misionero lo que transmitió a sus alumnos para que no tuvieran miedo a un mundo que aún no conocían y al que intentó asomarles con los viajes a Irlanda de cada año.

Pero la intrahistoria de esta mujer comienza mucho antes de su etapa viguesa. En los años 40, con 28 años junto a otras tres compañeras de la Congregación Hijas de Jesús, en la que ingresó con solo 19 años, esperaba a pie de pista al avión que las llevaría a las antípodas. China era el destino. Era un país desconocido, con otra cultura totalmente distinta a las europeas, otra comida y otra manera de ver las cosas. Las enviaban con la idea de ayudar a los más desfavorecidos a través de su servicio en el dispensario para indigentes. Una misión que se tomó muy en serio. Tres años antes de la partida estuvo formándose con miembros de Cruz Roja.

China sería su hogar un lustro, pero no sería fácil. El país asiático estaba a las puertas del cambio político que le convertiría en el estado comunista a la medida del mitificado Mao. “Estábamos en 1948 en China dando clases, trabajando en el dispensario... y todo el mundo decía que los comunistas estaban a las puertas de la capital. Al poco tiempo las tropas de Chiang Kai-Shek se rindieron a las de Mao. Pekín ya era comunista, ¿Que será de nosotras? nos preguntábamos”, explicaba hace unos años la protagonista al recordar aquella época. Solo pudieron aguantar cuatro años de un dirigente que las consideraba espías al servicio de occidente. Con guardias en la puerta del dispensario cada día controlándolas, la situación se volvió insostenible. Fue entonces cuando el Nuncio decidió que las órdenes religiosas católicas (perseguidas especialmente por Mao) abandonaran el país.

Pekín quedaba cada vez más lejos, pero Ana María volaba a otro punto remoto del planeta: Filipinas. Allí permaneció 20 años, reafirmando su faceta de profesora. Y fue así como el Pacífico se convirtió en su lugar, dedicando toda su juventud a acompañar a adolescentes del otro lado del mundo.

Pero, al igual que le pasaba a su hermano, Galicia pesa en el corazón y, aunque las decisiones del destino de una monja no están en sus manos, cuando la Iglesia decidió que su labor como misionera llegaba a su fin, la permitió volver a casa. Ana María, que como el erudito había nacido en Vilanova de Lourenzá (13 años después, en 1921), llegaba en 1975 a Vigo con una nueva misión: formar a las siguientes generaciones de vigueses en la que ya era la lengua extranjera por excelencia para comunicarnos: el inglés.

De este modo, esta mujer, misionera religiosa, aventurera incansable y “excelente profesora”, como recuerdan algunas de sus antiguas alumnas, volvía a una vida común y corriente, pero con un bagaje imposible de borrar. Y que sería uno de sus sellos como maestra, dejando su impronta en cientos de alumnos durante años.

Su energía inagotable la llevó a contar su historia en la última etapa de su vida, acarreando un siglo sobre sus espaldas. Así, en diciembre de 2022 publicó un poemario titulado ‘Con los pies en el suelo’, donde acumulaba recuerdos de miedos y alegrías personales, de misiones y de sus clases. Una obra nacida de la meditación, como ella misma aseguró. Ayer emprendió su último viaje, esta vez en solitario, pero con la tranquilidad de quien lo ha dado todo por los demás y ha vivido una vida plena. Hasta siempre, Ana María.