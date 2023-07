Al igual que sucede en otros lugares vacacionales, ciertas poblaciones de Galicia se triplican en verano con la llegada de los turistas. Esto produce una mayor cantidad de desechos y envases que no son comunes en otras épocas del año, como son: cremas solares, latas de refrescos, briks de gazpacho o salmorejo y envoltorios de helados, entre otros.

Ahora bien, el cuidado del medio ambiente no entiende de vacaciones. Esta es la razón por la que en lugares como Galicia, tratan de facilitar y motivar a sus ciudadanos y veraneantes para que cuiden del entorno a través del reciclaje. Tanto es así, que las playas, calles y zonas más turísticas, se ven reforzadas en estas fechas con la colocación de más contenedores y papeleras. Es así como todo el mundo puede seguir reciclando independientemente de donde se encuentre.

En vacaciones de verano aumentamos considerablemente el uso de productos como son protectores solares, briks, latas o envoltorios de helado. Pero ¿Sabes dónde reciclar estos envases una vez terminado el contenido en su interior?

Es muy sencillo, todos van contenedor amarillo, destinado a envases de plástico, metálicos y briks.

Y recuerda que al contenedor amarillo no van todos los plásticos, solo los envases. Por lo tanto, productos como rastrillos, palas, juguetes, sombrillas o sillas, no se deben depositarse allí. Su mejor lugar, si no pueden ser reutilizados, es en el punto limpio.