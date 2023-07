Colectivos y artistas se unen para exigir el cese de censura política a sus obras

Alrededor del mediodía de ayer, el hashtag #STOPCENSURA logró ser tendencia. Las dos palabras en rojo y mayúscula se podían leer sobre un fondo compuesto por varias noticias que recordaban la cancelación o censura de obras de teatro, conciertos o películas por su contenido. Además, se facilitaba un breve pero contundente comunicado llamando la atención sobre cómo partidos en gobiernos municipales o autonómicos habían criticado piezas o cancelado su puesta en escena por estar alejadas de sus líneas programáticas.

El texto –en gallego, castellano, catalán y vasco– decía lo siguiente: “Las y los profesionales del mundo de la cultura queremos denunciar el retorno de la censura que está atentando contra la libertad de expresión, un derecho consolidado social y democráticamente en nuestra Constitución. Exigimos la protección de nuestros derechos fundamentales porque sin cultura no hay democracia”.

Profesionales del mundo de la cultura denunciamos la censura que está atentando contra la libertad de expresión.Un derecho consolidado democráticamente en la Constitución.

Exigimos protección de nuestros derechos porque sin CULTURA no hay democracia.

Las medidas que motivaron esta protesta digital fueron diversas. Días atrás en el municipio Santa Cruz de Bezana (Cantabria) PP y Vox, en el gobierno, retiraban de su programación de verano la proyección del filme “Buzz Lightyear” por aparecer dos mujeres besándose.

También recientemente Vox vetaba en Valdemorillo la obra de teatro “Orlando” –que trata la homosexualidad y la sexualidad femenina– de Virginia Woolf aduciendo disminución de recursos económicos.

En mayo, Teatros del Canal retiró de la programación “Muero porque no muero. La vida doble de Teresa’, de Paco Bezerra – Premio SGAE Jardiel Poncela y publicada por La Uña Rota– donde Santa Teresa era violada, yonki, prostituta así como artista y dj. El mundo cultural criticó la medida aduciendo que era censura e injerencia políticas disfrazadas de ajustes presupuestarios.

Desde Galicia apoyó la campaña #STOPCENSURA la Asociación de Actrices e Actores (AAAG). Su secretario, el intérprete Xosé Barato, explicó que “nós formamos parte de ConArte, Confederación de Artistas de todo o Estado. Formamos parte da plataforma que move o manifesto.Estamos preocupados. É algo co que temos que lidiar sempre. Non é novo de agora. As inxerencias partidistas ou a apropiación que queren facer dos contidos son habituais pero desde as eleccións municipais e coa entrada da ultradereita en moitos gobernos locais estase acelerando dunha maneira que nos preocupa pensando nun futuro sobre todo matinando se esta ultradereita chega a decidir a nivel estatal”.

La campaña, tendencia en Twitter, exige la protección de la libertad de expresión

Para este actor, los casos que se sucedieron estos días y semamas nos ponen “en alerta”. “Nos últimos anos temos o exemplo da Asociación de Abogados Cristianos que era unha señora de Valladolid e que estivo detrás da denuncia a Carlos Santiago polo pregón nas festas de Compostela no entroido dentro do personaxe alter ego do Apóstolo”, lembra Barato.

“De repente, engade, parece que temos que facer as obras como eles cren que se deben interpretar. É unha inxerencia partidista moi grave”. Es más, el secretario de AEEG concluye que la extrema derecha de toda Europa está coartando la libertad en la creación cultural.

Desde Escena Galega, Asociación Galega de Empresas de Artes Escénicas, el autor teatral Santi Cortegoso (Ibuprofeno Teatro) explica que el comunicado lanzado ayer fue como una reacción en “tromba” y “espontánea” para expresar su rechazo a las prácticas por parte de políticos que entran en el cargo y que echan abajo programaciones hechas y trabajo con el que las compañías contaban. “Cancélanse por cuestións ideolóxicas e causan moitísimo prexuízo ás compañías”, agrega el dramaturgo gallego.

“Nos parece muy grave cancelar actuaciones por cuestión ideológica” Santi Cortegoso

Cortegoso reconoce que ven con “desconfianza” las injerencias políticas en las programaciones sobre todo en los teatros públicos que en “Galicia son mayoría”.

“Parécenos moi grave que se cancelen actuacións por cuestións ideolóxicas porque as temáticas das funcións non entran na idea destas persoas políticas sobre o que se debe programar”, agrega Santi Cortegoso.

Respecto al riesgo de que aumente la autocensura para no tener problemas y seguir trabajando, el presidente de Escena Galega tiene claro que los artistas no se deberían dejar “condicionar” por que los cargos públicos estén ocupados por personas con unas ideas concretas.

Por su parte, la actriz, dramaturga y productora Deborah Vukusik recordó que no podemos olvidar que “estamos nun país no que aínda está vixente a Lei Mordaza” y lamentó que a día de hoy “abúrreme que alguén se escandalice por que se biquen dúas mulleres en escena. Paréceme patético”.