“Sempre nos interesou a arte, pero empezamos a traballar máis xuntas, e con vídeo, cando Manolo González, o noso profe de Historia no instituto Concepción Arenal de Ferrol, convidounos a participar nun dos laboratorios de creación audiovisual que organizaba en San Sadurniño. A partir de aí, aos poucos, fómonos poñendo en contacto coa xente que traballaba no Novo Cinema Galego, en creación audiovisual en Galicia máis relacionada coa arte e menos co cine… e esa foi a semente que nos levou a iniciar este camiño artístico-audiovisual que, fai un par de anos, tróuxonos a Basilea”, conta Noa Castro Lema, dende esa cidade de Suiza, onde ela e a súa irmá xemelga, Lara, recibiron “con sorpresa” a noticia de que son as beneficiarias dunha das seis bolsas de arte ofertadas pola Fundación Botín, ás que se presentaron 800 solicitudes. “Case como sacarse unha oposición”, comenta, divertida. Unha importante axuda que permitirá a estas creadoras ferrolás -“nacemos na Coruña, a nosa familia procede da zona da Costa da Morte pero a nosa infancia e adolescencia pasámola en Ferrol, onde trasladáronse os nosos pais por motivos laborais”, aclara Noa- continuar desenvolvendo a súa práctica artística, mentres finalizan o máster en Belas Artes do prestixioso Institute FHNW de Basilea, especializado en xénero, natureza e xustiza social, ao que accederon grazas a unha das bolsas de formación artística da Fundación Mª José Jove.

“A verdade e que non esperabamos para nada recibir esta bolsa da Fundación Botín. Foi unha sorpresa, obviamente, moi grata, porque estamos a rematar un máster e claro, estábamos un pouco a ver que era o que seguía. De feito, estivemos a presentarnos a diferentes convocatorias, e que nos concederan esta bolsa, agora mesmo, é un alivio e unha marabilla, porque podemos seguir traballando no noso. Estamos contentísimas”, subliña Noa, quen detalla que ela e a súa irmá Lara, graduadas ambas en Belas Artes pola Universidade de Vigo, levan dous anos na cidade suiza, onde recalaron despois de cursar outro máster, neste caso, en Produción e Investigación en Arte pola Universidade de Granada. “Á convocatoria das bolsas de arte da Fundación Botín presentámonos como colectivo artístico. Ata agora, estabamos facendo algún proxectiño xuntas, pero nunca tiveramos a oportunidade de enfocar o noso traballo en conxunto. A raíz de cursar o máster de Produción e Investigación en Arte en Granada, aproveitamos para intentar desenvolver máis en profundidade a nosa práctica conxunta. Levamos un par de anos traballando sobre a tradición oral, intentando comprender as estratexias que se xeran nas cancións, nas historias, nos contos… para tratar de aplicalo, de forma poética, na nosa práctica artística, que normalmente se desenvolve en vídeo”, explica Noa. A bolsa da Fundación Botín permitiralles “seguir desenvolvendo” esa “práctica artística”. “No noso caso, en concreto, recibimos unha bolsa que a Fundació Botín reserva para artistas españois que están traballando fóra. Durante nove meses, darannos 23.000 euros en total, para apoiarnos e que poidamos continuar co noso traballo”, resume a creadora ferrolá, quen refire que, a maiores dese apoio financieiro, a bolsa da Fundación Botín“inclúe a presentación dos traballos desenvolvidos durante ese tempo nunha mostra”, Itinerarios, que “vai acompañada dun catálogo” que proporciona aos creadores e aos seus proxectos unha maior visibilidade. Recoñece Noa que “moita xente sorpréndese” de que dúas irmás xemelgas compartan vocación artística e mesmo traballen xuntas: “Non é un caso moi común”. Porén, asegura que sempre lles interesaron “cousas moi parecidas”, aínda que, “ao principio e ata agora”, sempre traballamos “por separado”. “Pero démonos conta de que traballar xuntas facía as cousas máis fáciles moitas veces, e sempre é moi enriquecedor ter a alguén con quen dialogar, que che apoie e queentenda a túa visión. Interésanos, en xeral, o traballo colectivo, e estamos intentando colaborar con compañeiras e colegas artistas. Facer proxectos que impliquen unha colectividade”, sinala, antes de recoñecer que na súa familia “non hai antecedentes de alguén que se dedicase a nada relacionado coa arte”. “Pero os nosos pais sempre nos animaron a ver películas, a facer cousas relacionadas coa arte... comprábannos libros, e libros... e animábannos a facer cousas que incentivasen a creatividade ou a imaxinación, e sempre nos interesou. Á nosa nai, ademais, encántalle debuxar, aínda que nunca se dedicou a nada relacionado con iso, e noso pai é aficionado á fotografía. Supoño que todo iso tamén influiu”, engade. Aínda que o futuro máis inmediato de Noa e Lara pasa por terminar o máster que están a cursar en Basilea e por continuar desenvolvendo a súa práctica artística co respaldo da Fundación Botín, máis adiante gustaríalles “poder traballar desde Galicia”, aínda que “agora mesmo está complicado”.