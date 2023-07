Galicia aumenta su diversidad sexual

La sociedad gallega es cada vez más plural en términos oficiales. Al menos eso es lo que se desprende de los últimos datos ofrecido en la Encuesta Continua de Hogares (ECH), donde queda recogido el número de parejas según tipo de unión y sexo. Galicia experimenta un crecimiento entorno a un 30% de parejas homosexuales convivientes en solo un año, de 2020 a 2021. Concretamente, hay un 37% más de viviendas donde conviven dos mujeres que mantienen una relación. Mientras que en el caso de viviendas donde conviven parejas de hombres ha subido un 29% (entre las provincias de Pontevedra, A Coruña y Lugo, ya que Ourense carece de cifras de 2020).

“Estos datos pueden responder a una normalización de los distintos tipos de familias. De año en año, hay una mayor visibilidad de todo un mundo oculto como es el de la diversidad sexual”, valora el experto en igualdad, J. García Marín.

De los más de 780.000 hogares encuestados en la comunidad, en torno al 74% responden a casas donde conviven parejas heterosexuales, lo que supone que el modelo de familia tradicional sigue siendo imperante. Y no solo en Galicia, ya que los datos son similares en toda España. “Lo llamativo no son los datos de parejas lesbianas y homosexuales, porque no son sorprendentes. Sino la cantidad de personas que se declaran sin pareja en tiempos de relaciones líquidas”, apunta la investigadora de género M. Lameiras. Y es que el otro modelo de familia más abundante es el formado por núcleos que no son pareja, es decir, alguno de los dos progenitores con hijos (25% de los hogares consultados).

Así, el porcentaje de hogares con parejas homosexuales en Galicia representa solo el 0,49%. Por lo que, aunque aumenta la oficialización de otros tipos de familia, sigue siendo una pequeña muestra del conjunto de la sociedad gallega (algo similar reflejan los datos del resto del país). “Cada vez hay más tipos de familias y es algo que se va normalizando, pero siempre habrá personas a las que no les apetezca manifestarlo ni oficial, ni públicamente. Y quienes no se atrevan porque la normalidad hetero pesa”, afirma el investigador de la USC, García Marín.

Pontevedra abierta y libre

Analizados por provincias, destacan los datos recabados por el INE en Pontevedra y que la convierten en la zona de Galicia con mayor representación de su diversidad sexual. Más de 1.700 parejas homosexuales pontevedresas conviven como una familia. En el caso de A Coruña son cerca de 1.200. Ourense y Lugo son las provincias con menor representación, al tener menos de 500 familias homosexuales cada una, según la encuesta.

“Las provincias atlánticas tienen otras consideraciones diferentes a las de interior. Habría que analizar este fenómeno como fruto de modernidad que las caracteriza y que aporta visibilidad a otros tipos de familia. En esto influye de manera determinante la sociedad civil. Asociaciones, colectivos con actividad presente en las ciudades, los mismos colegios y sus AMPAS cuando organizan charlas. O iniciativas como pintar bancos públicos de colores, contar con una oferta cultural donde se hable o contemple la diversidad sexual e incluso, el hecho de que haya bares de ambiente. Además de las propias iniciativas políticas de algunos concellos, como celebrar días señalados del colectivo LGBT, hace que la percepción de lo que es normal se amplíe”, contextualiza el experto en análisis sociológico.

El hecho de que se trate de relaciones personales hace que los datos varíen año a año. Pero, en términos generales, desde 2015, han crecido las parejas formadas por hombres un 30%. En el caso de las formadas por mujeres han descendido un 38%.

Los funcionarios gallegos se formarán en materia LGBT de manera obligatoria

El Pleno del Parlamento de Galicia aprobó ayer una moción, presentada por el BNG, en la que se pide a la Xunta que elabore planes formativos completos en materia LGBT y que serán de carácter obligatorio para todo el personal público. También habrá formación específica para todos los profesionales que intervienen en el proceso de: detección, denuncia, acompañamiento y restauración de una persona que sufre violencia LGBTfóbica. Es el caso de los profesionales sanitarios, los miembros de las fuerzas de seguridad, el personal de servicios sociales y la comunidad educativa. Asimismo, insta a la Xunta a diseñar un plan con perspectiva multidisciplinar para la prevención y el acompañamiento de las personas que sufren este tipo de violencia. Incluirá a colectivos y familias y estará dotado con la inversión necesaria para su desarrollo. También se ha solicitado un informe sobre la situación de los centros de asistencia Quérote+.