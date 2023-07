O informe “Corenta anos de cultura galega en estatísticas”, presentado onte polo Consello da Cultura Galega (CCG), e onde analiza a evolución da situación sociocultural de Galicia dende 1983, apunta que nos últimos corenta anos duplicáronse moitos dos hábitos culturais dos galegos, pero diminuíu o gasto público.

O documento revela que o sector cultural profesionalizouse, ao duplicarse o emprego, e case tódolos indicadores sinalan que os hábitos culturais dos fogares galegos se sitúan por enriba da media estatal. “Houbo unha mudanza significativa cunha tendencia xeral positiva e na que mudaron moito os hábitos da cidadanía”, di Rosario Álvarez, presidenta do CCG na presentación do informe. Una valoración coa que coincidiu Håkan Casares, coordinador do Observatorio da Cultura Galega. O informe indica que as 36.500 persoas que traballan actualmente en actividades culturais en Galicia son máis do dobre das que había a finalis do século XX, xa que se pasou do 1 ó 3,3% de ocupación.

Así, atópase unha cidadanía máis activa culturalmente, sobre todo, na lectura. En 1985 o 33% da poboación galega lía libros, mentres que hoxe en día chega ó 55%, cifra superior á media estatal. Na lectura de prensa as diferencias son maiores, xa que o incremento deste hábito en Galicia nos últimos 40 anos é claramente superior en Galicia con respecto ó resto do país.

No apartado adicado á tecnoloxía, indícase que si no 1990 o 9% dos fogares tiña un ordenador, hoxe téñeno un 77%, e o informe fala tamén da evolución do cine. “Se nos anos 80 era normal ir a ver unha película nunha sala de exhibición unha media de oito veces ó ano, agora é de menos de tres”, destacan. En canto ás infraestruturas culturais e administracións públicas, o CCG destaca que houbo unha mellora significativa: en 1933 había 6 bibliotecas por cada 100.000 habitantes, mentres que hoxe son máis de 13. Tamén se duplicaron as salas de concertos, de exposicións e museos.

Malia todo, o gasto público en cultura non evolucionou do mesmo xeito. “É evidente que as partidas económicas se incrementaron notablemente, pero a proporción do gasto en cultura con respecto ó total do gasto público minguou en tódalas administracións”, recolle o documento.