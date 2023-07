El lateral del FC Barcelona colgó las botas –en 2008– y se comprometió enterito en desmantelar prejuicios racistas. Quince años después, Lilian Thuram (Guadalupe, Antillas, 1972) –el “futbolista intelectual” le llaman– no baja la defensa. Por los 2.400 migrantes muertos en el Mediterráneo, por el asesinato de Nahel en Nanterre, por tantas otras violencias. Lo argumenta en su libro El pensamiento blanco (Libros Cúpula), que presentó en el Observatorio Social de la Fundació La Caixa.

–¿La revuelta en las banlieues le parece razonable?

–Desde que mis hijos eran pequeños les digo que tengan mucho cuidado cuando los detenga la policía, puede ser una cuestión de vida o muerte. ¿Es legítimo enfadarse tras el asesinato de una adolescente de 17 años? ¿Estaría muerto Nahel si hubiera sido blanco? ¿Cómo defenderse de la violencia policial, de la mentira policial? ¿Cómo defenderse del desprecio a los pobres? ¿Por qué no tienen el mismo respeto?

–Pues se avecinan nubes de tormenta. Crece la extrema derecha.

–La extrema derecha crece sobre una cultura histórica. El odio a los negros está en el ADN cultural europeo. Está tan desarrollado que incluso existe el autoodio de las personas negras, que piensan que lo ideal es ser blanco. Cuando nuestras madres nacieron había segregación racial en EE UU, hoy muchos blancos denuncian fuertemente el racismo y esto es una novedad.

–No es descartable una marcha atrás.

–En todas las épocas ha habido gente que teme al cambio y se radicaliza. El Ku Klux Klan nació cuando se logró una mayor igualdad. Por eso es importante incitar a la gente a reflexionar. No se puede permanecer en la neutralidad. Cuando callas, consientes la violencia. Contra los negros, las mujeres, los homosexuales. Hay que resistir.

–¿Qué entiende por resistir?

–Pensar que otro mundo es posible. Seguir con tus cosas es colaborar con el sistema. El resistente dice: “Es injusto, construyamos un mañana diferente”.

–¿Siente aún el racismo?

–Es una pregunta formulada desde una perspectiva blanca.

–¿En qué sentido?

–Presupone que, como soy alguien conocido, estoy libre de eso. Cuando mueren los migrantes en el Mediterráneo, yo muero en el Mediterráneo. Cuando la policía de EEUU mata a George Floyd, podría pasarle a mi hijo. Cuando insultan a Vinicius, me siento insultado. Verá, cuando hay un problema de racismo en el fútbol, siempre acaba más o menos igual.

–¿Cómo?

–Dos o tres jugadores escuchan el insulto y le piden calma; el jugador se enerva y le sacan tarjeta, sale del campo y el juego continúa. Hay que preguntarse por qué la mayoría no pide parar el partido. ¡Esa es la historia del racismo! ¿Sabe por qué esta vez el caso de Vinicius tuvo tanto eco mundial?

–¿Porque es del Real Madrid?

–Vinicius venía denunciando racismo desde hacía tiempo, pero, tras el partido, una periodista le preguntó a Ancelotti, un hombre blanco, respetado, sobre fútbol y él dijo: “No, quiero hablar de lo que ha pasado”. Cuando un negro denuncia, da igual.

–¿Y eso cómo se cambia?

–Hay que tener la valentía de decir: “El racismo existe”. Y pedir a las personas negras que cuenten su historia, porque sabrán la verdad. Los blancos deben confrontarse a su propio racismo. En el pensamiento blanco violentar a los negros no es algo grave. Usted también lo sabe como mujer cuando se imponen conductas machistas.

–Quizá por eso chocó verle en los palcos de Catar, durante el Mundial.

–Mi hijo Marcus jugaba con la selección francesa y fui a verlo. Lo que hace mas daño son las relaciones comerciales que mantienen nuestros países.

–¿Cómo le nació la conciencia?

–A los 9 años los niños me llamaban “negro sucio”. Le pregunté a mi madre y me dijo: “La gente es racista y eso no va a cambiar. Es una fatalidad”. Como todos los niños del mundo, intenté comprender.

–Viene de lejos, entonces.

–En la adolescencia hubo gente que me prestó libros, y cuando fui futbolista vi que deportistas de alto nivel, como Mohamed Alí, hacían cosas por cambiar la sociedad. “Tengo que aprovechar el ser conocido para obligar a la gente a reflexionar”, me dije. ¿Sabe quién fue la primera que me dijo que parara?

–No, señor.

–Mi madre. “No hables porque se volverá en tu contra”. Y le respondí: “Hay que explicarles para que comprendan”. El capitalismo inocula la idea de que todo puede ser explotado, la naturaleza y los seres humanos, y eso ha cultivado una civilización de violencia y de muerte. Es legítimo defenderse.