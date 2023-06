As autoras catalás Núria Figueras e Anna Font foron as gañadoras do XVI Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados co proxecto titulado “La visita”, que aborda o tema do silencio. O Departamento de Educación do Concello de Santiago e Kalandraka organizan este certame dotado con 9.000 euros e a publicación da obra distinguida –que estará dispoñible nas cinco linguas peninsulares– o vindeiro mes de novembro.

Núria Figueras é autora de varios libros para público infantil e xuvenil. Licenciada en Ciencias da Información, actualmente é editora da revista infantil El Tatano, el Cavall Fort dels petits. A súa obra foi recoñecida cos premios Mercè Llimona (2002) e Comte Kurt (2003). A ilustradora Anna Font formouse na Escola de la Dona e no Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Ten publicado varios libros ilustrados, que lle valeron os premios Vila de Térmens (2021) e Serra d’Or (2020), e foi finalista no certame da Feira do Libro Infantil e Xuvenil de Boloña en 2020 e 2021. Tamén colabora nas revista El Tatano e Pantera, e compaxina o seu traballo creativo coa docencia. Elixida por unanimidade, “La visita” é un álbum ilustrado “perfectamente construído” e con “múltiples lecturas”. Destaca pola “gran calidade literaria” do texto, que presenta “a visita do silencio -personificado- á casa onde vive un pequeno raposo”. Trátase dunha narración “áxil e tenra” que logra que o lector ou lectora “se reencontre coa súa propia esencia”.