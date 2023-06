La cara y cruz de las redes sociales

Las redes sociales han transformado la forma que tenemos de comunicarnos, nos permiten conectar con amigos que se encuentran a cientos de kilómetros y conocer gente de los cinco continentes, compartir momentos, disfrutar de contenidos afines y mantenernos informados de lo que sucede en el mundo prácticamente al minuto. También se han convertido en una potente herramienta en los ámbitos educativo, laboral y sanitario. Durante la pandemia evitaron el aislamiento permitieron que muchas empresas continuasen en activo gracias al teletrabajo. De hecho, su uso aumentó un 21% durante la crisis sanitaria. Sin embargo, también encierran sus riesgos: robo de información personal, “phishing”, ciberacoso, noticias falsas (“fake news”, en su voz inglesa) y adicción.

Tienen, como tantas otras cosas, sus luces y sus sombras. Así lo entiende Fernando Suárez, presidente del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), para quien el problema no está tanto en las redes sociales en sí como en el uso –bueno o malo– que se haga de ellas.

Según el representante de los informáticos gallegos, además de facilitar la comunicación entre personas y el acceso a la información en tiempo real, las redes sociales, a través de sus aplicaciones móviles, han roto las barreras de acceso a la tecnología, permitiendo un acercamiento que de otro modo hubiese sido más complicado para muchas personas.

“Las redes sociales no son necesariamente malas, todo lo contrario, pero si no hacemos un buen uso de ellas y no conocemos sus riesgos pueden ocasionarnos problemas”, sostiene.

Entre estos riesgos, destaca la probabilidad de desarrollar dependencia, especialmente los más jóvenes, debido a una hiperconectividad; y problemas de ansiedad por la necesidad de compartir todo lo que ocurre y por recibir ‘likes’ a ese contenido compartido. Suárez, que también es el presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática (CCII) de España, advierte también de la proliferación de las noticias falsas, que encuentran en las redes sociales el medio idóneo para viralizarse, y el aumento de ciberdelitos.

“Esta es la parte negativa, que ha hecho que hayamos perdido cierta capacidad de mantener nuestra privacidad y nuestra intimidad. Aun así, creo que como sociedad no nos hemos adaptado mal”, opina.

“Falta educación en la materia tanto en la escuela como en las familias” Fernando Suárez - Presidente del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia

La dependencia tecnológica es un problema en auge en los gabinetes psicológicos. Según el estudio “Influencia de la tecnología en la vida de los españoles” realizado por Kaspersky, el 22% de la población admite tener dependencia de las plataformas.

Se considera que alguien “se ha enganchado” a las pantallas cuando su uso es excesivo y no existe un control sobre él. Según Diana Rodríguez, psicóloga social, hay varias señales que pueden alertar de que el uso tecnológico se ha convertido en adictivo. “Más de tres horas de ocio en pantalla a diario afecta al lóbulo prefrontal donde se encuentran las funciones ejecutivas (atención, concentración, autorregulación emocional, responsabilidad). Si aumenta este tiempo de uso, si lo anteponemos a otras acciones: quedar con amigos, comer..., si quienes conviven con nosotros nos lo dicen debemos pensar que nos encaminamos hacia una adición”, explica.

“Sin control, el exceso de dopamina genera adicción y aumenta la ira y la angustia” Diana Rodríguez - Psicóloga social

En este sentido asegura que en los gabinetes psicológicos atienden casos de dependencia tanto en niños como en adultos, un problema que afecta al carácter, al sueño y a las relaciones sociales, entre otros aspectos, hasta tal punto que a veces hay que indicar “contacto cero” con las pantallas para reconectar con el entorno y con uno mismo.

“Sin control, el exceso de dopamina (satisfacción inmediata de la pantalla en periodos breves y continuos de tiempo) genera adicción, aumentando la agresividad, la ira, la angustia...”, afirma la psicóloga.

Esta dependencia puede tener consecuencias tanto en el plano personal como en el profesional. Según el citado estudio, a pesar de que, el 55,5% de los españoles se mantienen indiferente ante las fotos de la vida idílica de sus amigos en las redes sociales, todavía existe un 20% que admite sentir envidia o tristeza debido a la aparente perfección de las vidas que los demás muestran en sus publicaciones. Respecto al ámbito laboral, un 28% considera que las redes sociales les quita tiempo y les distrae.

Menores

Los menores preocupan especialmente a los expertos, que abogan por el acompañamiento y la formación. “Hay una palabra que empleamos muy mal: nativos digitales, como si los niños ‘vinieran ya aprendidos’. Falta mucha educación, tanto en la escuela como en las familias. Los padres tenemos la obligación también de implicarnos en saber qué hacen nuestros hijos en las redes sociales y en cuáles andan”, afirma Suárez, que esta misma semana dio una charla sobre navegación segura y uso responsable de internet a los niños ingresados en el CHUS, una actividad que el CPEIG se ha ofrecido a dar en el resto de áreas sanitarias

Por su parte, la Asociación Europea para la Transición Digital, Save The Children, Fundación ANAR, Dale la Vuelta, Unicef y la asociación iCmedia Galicia han elaborado un pacto de estado para la protección de la infancia y la adolescencia en internet y las redes sociales.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo de la Agencia Española de Protección de Datos, surge ante la honda preocupación compartida sobre los riesgos que afrontan niños y adolescentes en estos entornos, al utilizar servicios diseñados para adultos que pueden afectar a su socialización y potenciar posibles problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, además de facilitar situaciones de violencia como el acoso escolar y sexual. Según un sondeo realizado por iCmedia Galicia, el 53,4% de los adolescentes gallegos tiene acceso a tres o más plataformas digitales, y el 50,9% de los menores de 12 a 16 años pasa más de dos horas al día en las redes sociales. Las adolescentes que dedican más de tres horas diarias a las redes duplica prácticamente al de los chicos (un 39,5% frente a un 21,7%).

Pautas para evitar la dependencia La psicóloga Diana Rodríguez recomienda cuatro pautas para evitar una dependencia a las pantallas: - Limitar el tiempo Hacer un manejo de tiempo limitado. ”Si nos cuesta, recomiendo descargar una aplicación que controle el uso”, afirma. - Restringir su uso No ulilizar durante las comidas, quedadas, viendo la televisión, paseando o estudiando - Desconectar Desconectar dos horas antes de dormir para favorecer la producción de melatonina, que ayuda a conciliar el sueño. - Ayunar Realizar ayunos tecnológicos de un día o un fin de semana.

Consejos para un buen uso

Para el presidente de los ingenieros en informática, Fernando Suárez, la regla de oro del buen uso de las redes sociales es emplear el sentido común. “Antes de publicar una imagen o una opinión, hay pensarlo dos veces porque una vez subido un contenido perdemos el control sobre él porque, aunque lo borremos al instante, no sabemos quién lo ha descargado o quién ha podido compartirlo ni con quiénes”, advierte.

También es importante prestar atención a la seguridad y a la privacidad de los datos. En este sentido, reconoce que la legislación ha permitido mejoras importantes, como que el perfil de una red social sea por defecto en cerrado a la hora de crearlo, cuando antes era en abierto. Aun así, recomienda revisar las configuraciones con cierta periodicidad para evitar sustos o posibles problemas.

Asimismo, hay que tener cuenta la privacidad de terceras personas. “Yo no puedo publicar o compartir con otras personas una imagen en la que aparezca otra persona sin su permiso. Esto es algo que no se tiene en cuenta y que puede acarrearnos problemas”, dice.

Como consumidores de contenidos, también hay que aprender a contrastar las informaciones que llegan a través de las redes sociales. “No hay que olvidar que no son medios de comunicación, por lo que no hay que creer a pies juntillas todo lo que aparece en ellas. Debemos aprender a verificar la veracidad de lo que se publica en ellas”, aconseja.