Las vacaciones descorchan el botellón

“Este verano hazte un sin” es el lema de la nueva campaña de Asociación DUAL para alertar a los jóvenes del alto riesgo del inicio temprano en el consumo de alcohol durante las vacaciones y sugiere realizar actividades alternativas adoptando un papel activo frente a prácticas sociales como el botellón. “Queremos provocar un debate público para revisar los valores que los adultos asociamos al alcohol sobre todo en contextos de verano como las fiestas patronales”, alerta Raúl Izquierdo, psicólogo y director técnico de Asociación Dual, entidad pionera que trabaja con el colectivo de personas afectadas por una patología dual (trastorno mental y adicción a sustancias).

Esta nueva campaña, financiada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, busca superar la formulación negativa clásica del mensaje preventivo que se centra en la resistencia pasiva como “di no”, “no bebas”, “no hagas” e insta a los jóvenes a asumir un papel activo buscando cosas alternativas al consumo de alcohol.

Desde Dual piden a los representantes políticos un compromiso para desarrollar una estrategia a largo plazo para provocar el repudio colectivo del botellón del mismo modo que se viene haciendo desde hace más de una década con el tabaco. Aboga también por campañas anuales periódicas coincidentes con las etapas de mayor riesgo, que sitúen en el debate público el consumo de alcohol en menores porque existe aún una gran permisividad social en relación al alcohol y las celebraciones

Por su parte, Joan Ramón Villalbí, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), afirma que hay regiones de España donde se han hecho más esfuerzos que en otros para evitar el consumo de alcohol entre adolescentes y especifica que hay partes del país donde “el botellón prácticamente no existe”. “Muchos ayuntamientos han adoptado ordenanzas y medidas para limitar o erradicar el botellón, y otras comunidades tienen prohibida la venta nocturna de alcohol en comercios, que son el origen del botellón”, señala Villalbí.

El delegado valora el esfuerzo de administraciones tanto regionales como locales, así como de las entidades del tercer sector para fomentar este cambio de sensibilidad social que estimula a las autoridades a moverse en esa dirección. “La dirección es positiva, aunque quizás el ritmo de cambio nos gustaría que fuera más intenso”, reconoce.

Jesús Cancelo, psicólogo y director de la Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga de Vigo, Alborada, asegura que el fenómeno del botellón “está estancado”. “Ni hay más que antes, pero tampoco menos. Es un problema sobre el que llevamos muchos años insistiendo, pero sobre el que no avanzamos. El botellón es un acto fundamentalmente de socialización que está muy arraigado”, afirma el director de esta entidad, que el pasado mes de abril recogió la Medalla al Mérito del PNSD por su labor de 40 años en la prevención, el tratamiento e inserción social de las personas consumidoras de drogas.

Según el especialista vigués, las redes sociales han cambiado las connotaciones del botellón. “Por una parte, las redes sociales los aísla: ellos están en casa y se comunican con todo el mundo sin ver a nadie. Y por otra, el botellón es el momento en que conviven presencialmente. Todas las administraciones están en contra, pero se consigue erradicar a pesar de que hay una normativa”, explica.

Aunque el botellón se mantiene estable, lo que sí se ha cambiado es el patrón de consumo: se bebe más cantidad y hay más casos de atracón de alcohol (“binge drinking” en la voz inglesa), más frecuente entre las chicas de 14 a 17 años que entre los varones de la misma edad.

Cancelo advierte de que el botellón, que aumenta considerablemente en la época estival debido a una meteorología más benigna, más tiempo libre y la proliferación de actos festivos, es también en muchas ocasiones el lugar donde los chavales se inician en el consumo de otras sustancias ilegales, fundamentalmente cannabis, aunque también anfetaminas y drogas de diseño.

Hace unos años, Alborada desarrolló un programa de atención al ocio nocturno en el que una unidad móvil se desplazaba a las zonas del botellón si no para disuadir de que no bebieran, algo que es imposible, reconoce, sí para que no consumieran demasiado, no consumieran otras sustancias y su conducta no repercutiera en el resto de la sociedad (suciedad y deterioro del mobiliario urbano, delitos y accidentes de tráfico).

El director de Alborada reconoce que con el alcohol hay una “permisividad social total” y que incluso muchos padres aceptan su consumo como parte de la socialización de los hijos. “Prefieren que salgan, aunque beban a que sea el rarito que se queda en cada”, comenta.

Cancelo advierte de la facilidad de acceso a las bebidas alcohólicas y la facilidad de hacerlo a pesar de que está prohibido consumir alcohol en la calle. Para él, acordonar las zonas donde suele practicarse el botellón sería una medida para evitarlo. “Cuando ya hay una aglomeración de jóvenes, el desalojo es peor que permitir la actividad”, afirma.