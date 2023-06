“O sistema no que vivimos empuxa ás persoas a situacións desesperadas”

Luz Darriba presenta o 7 de xullo na Libraría Cartabón (20.00 horas) a súa última novela O encaixe de Bruxelas, editada por Belagua, un libro no que fala da loita pola supervivencia que leva a Clara, álter ego da escritora, dende Bos Aires a España e, de aquí, a Bruxelas, onde traballa como comisaria de exposicións de arte ás ordes duna rica e desaborida xefa..

Trátase duna novela autobiográfica na que a autora lanza un enérxico discurso contra o poder establecido mundial no que operan as ditaduras, as mafias da trata de persoas ou o integrismo relixioso. Tamén reflexiona sobre a maternidade, as relacións familiares, as desigualdades ou a corrupción.

–Encaixe de Bruxelas é unha novela claramente autobiográfica.

–É unha viaxe no sentido metafórico e no sentido real da palabra, porque fala dun tempo no que eu estiven en Bruxelas dirixindo unha fundación de arte latinoamericana. É un libro autobiográfico no que conto cousas da miña infancia, da miña vida, da miña familia, de como chegaron os meus pais a Uruguai e de como foron pasando determinadas cousas. Fago unha especie de revisión polos tempos e despois conto a historia de Bruxelas, que é unha historia tremenda.

–Pese a ser unha historia tremenda, como di, non falta a ironía, certo toque de humor.

–Trato de facela o máis dixerible posible para a xente. Ten moito humor porque se estas historias non as contas con humor, aínda que ás veces sexa un pouco negro, non podes contalas e non as pode ler logo ninguén. Hai que dosificar.

–Facer unha novela autobiográfica obrigouna, como é de supoñer, a facer unha gran revisión da súa propia vida.

–Así foi. Pero esta novela eu non a escribín agora, senón cando pasou, hai dez anos. Á vez que ían pasando cousas ía xuntando papeliños, contando historias. Era tan surrealista todo o que estaba a ocorrer que non daba crédito a como podían pasar estas cousas no corazón de Europa. Como no século XXI podían pasar segundo que cousas a determinada xente e como a desprotección cara ós emigrantes e á xente pobre é unha constante en tódalas partes, sen excepción.

–Conta un feito de hai dez anos?

–Rematei de escribila hai uns sete ou oito anos e escribín parte en castelán e parte en galego, segundo o que o día me pedía. Teño unha versión final completa en castelán e outra en galego, que é a que publicamos. Dábame bastante pudor contar cousas persoais e, de feito, a novela ten 400 páxinas, pero tiña inicialmente unas 600. Saqueille 200 primeiro pensando nas árbores, que é algo que me preocupa moito sempre; e tamén pensando na miña editora. Corteille moitas cousas que de seguro irán a parar a algunha outra historia. Todo o que conto é rigorosamente certo dende o que cada un sente como certo. Os recordos son maleables e vanse conformando como eles queren, pero todo o que conto é como eu o vivín, como o sentín e como pasou.

–E por que pasa tanto tempo ata que se publica?

–A verdade é que eu quería publicala en castelán porque quería que chegase a Bélxica e que moita xente latinoamericana e española, rapaces e rapazas que traballaron comigo, a puidesen ler. Esa era a miña intención pero deixáraa un pouco apartada porque fora como un desafogo meu. Teño un montón de novelas escritas que aínda non foron publicadas e cando tiña que mandarlle unha novela á miña editora mandeille esta e gustoulle moitísimo.

–Aínda que está en galego, pode chegar a Bélxica igualmente.

–Eu tiven que volver de Bélxica moi malamente porque me enfrontei a unha mafia, esa é a realidade. Pero nunca se sabe. Esta xente que está dentro desta novela, estas voces, eu quería que se escoitasen porque son voces que ninguén escoita. Son voces da xente que sufriu eses dramas por ter que emigrar dun país a outro, por non entender a lingua, por ser maltratada, por non ter a ninguén que mire por elas... E por iso eu quería que fosen escoitados e, dalgún xeito, van ser escoitados. Tiven que contar esta historia falando de min non para falar de min, senón para falar de como o sistema no que vivimos empuxa ás persoas a situacións desesperadas, desesperantes, e logo pasan cousas, evidentemente, desesperadas e desesperantes.

–Ten unha estrutura moi característica tamén.

–Ten 35 capítulos e cada un deles ten o nome dunha película porque eu aquí saquei tódalas miñas partes: a miña parte cinéfila, que é fortísima, a miña parte musical... Cada capítulo é unha historia en si mesma e o obxectivo era, precisamente, falar desta xente que non ten quen mire por ela.

–Aínda que é autobiográfica, emprega un álter ego, que é o de Clara, a protagonista.

–Fíxeno ó principio así e decidín deixalo porque é tan obvio que son eu que tanto ten si se chama Clara, que é un nome que me encanta, que si se chama Luz. Tamén cambiei os nomes das persoas das que falo porque viven e seguen traballando alí, buscándose a vida como poden, pero as historias son reais.

–A novela é unha conversa imaxinaria coa súa nai.

–Eu empecei realmente a escribir a novela cando a miña nai estaba morrendo. Non me deu tempo a ir a vela, pero toda a novela é unha conversa imaxinaria coa miña nai, dende que comeza ata que remata, onde eu lle conto que fago en Bruxelas e por que pasan estas cousas. Ademais, que para min é unha reivindicación que era necesaria, a novela conta o que pasou trala crise do 2008, na que eran botadas á rúa centos e familias tódolos días, trala que houbo máis de dez mil persoas que se suicidaron e que pasaron os horrores que pasaron, que foron os que me obrigaron tamén a ir a Bruxelas a traballar. Pero xa non por min, senón polas barbaridades de disparates que se cociñaron neses anos, dos que case ninguén fala.

–Ás veces buscando un destino mellor atópase unha realidade aínda peor.

–Ninguén se vai do seu sitio si non está vivindo unha situación desesperada, porque non é doado nin amable nin satisfactorio irse do lugar onde tecemos tódalas nosas historias.