Hormonarse para realizar el tránsito de un género a otro no es un camino acolchado de plumas por el que se levita. El actor vigués Nico Otero –conocido por su papel de Clamores en “O ventre do silencio” y por el espectáculo del CentroDramático Galego “Un hotel de primeira sobre o río”– advierte de que “hay unos riesgos; unos efectos secundarios.Por eso, la decisión hay que tomarla con calma”.

Por ello, desde su punto de vista “es mejor empezar un proceso de transición teniéndolo todo muy claro antes de apresurarse”. El consejo lo ofrece basándose en su experiencia personal que califica de “muy positiva”. “Yo no he tenido ni rechazo de mi familia ni amistades. Tampoco tuve una disforia que me supusiera unos traumas espantosos con una adolescencia o juventud traumáticas”, recalca el joven.

El actor de la compañía viguesa Marinita y sus maromas está convencido de que el apoyo del entorno es determinante: “Yo pude permitirme el retrasar el proceso de transición hasta los 30. Pero hay otra gente que tiene una disforia atroz, con muchos problemas en casa y que empieza la transición desde una posición de conflicto por lo que quiere tener un cambio de aspecto ya”.

En total, Nico Otero suma cuatro años en tratamiento hormonal con testosterona. A mayores, le practicaron una mastectomía, por la que le quitaron la glándula mamaria femenina, para después reconstruirle un pectoral masculino.

“El tratamiento hormonal es un cóctel brutal.En mi caso, fue una transición masculina. Me asignaron como mujer al nacer y me sometí a un tratamiento a base de testosterona para masculinizar mi cuerpo”, explica.

Para Nico, “la ventaja que tenemos los chicos trans respecto a las chicas trans es que el tratamiento esculpe a uno. Es decir, te cambia la cara porque, por ejemplo, a mí, se me ensanchó la mandíbula; te cambia la voz; crece el vello facial y corporal; y la grasa se distribúe de nuevo: desaparecen las caderas; además de ensancharse la espalda. A nivel interno, también produce efectos secundarios ya que afecta al hígado, te hace más propenso a tener efectos cardíacos, también incide en la densidad ósea. Todos estos efectos hay que tenerlos en cuenta y cada seis meses hay que hacer analíticas para controlarse”.

Otero es consciente de que ha tenido suerte con la hormonación ya que hay personas que no la toleran. “Hay gente que no se quiere hormonar porque lo que busca es que simplemente sean tratados o tratadas como ellos o ellas se sienten; nada más. Después, hay gente cuyo cuerpo no tolera las hormonas. Antes dela aprobación de la Ley Trans tenías que pasar mínimo por dos años de tratamiento hormonal y hacer las intervenciones. Pero ¿qué hacía una persona que no podía someterse al tratamiento? Cada caso y cada transición es un mundo. Al fin y al cabo es una sustancia ajena a tu cuerpo y este tiene que lidiar con ella”, reflexiona el intérprete gallego.

En su caso, aspira a tener su regulación de forma natural. “Mi idea –señala– es ir dejando la testosterona poco a poco. La gran mayoría de los cambios son irreversibles como la voz o la barba. Eso no va a cambiar. Lo que volvería es la redistribución de la grasa que tampoco me importa mucho. Ya se me trata como yo quiero, ya tengo el cuerpo que quiero y mi DNI en regla. No hay estudios que certifiquen cómo va a ser el proceso[los efectos secundarios] de aquí a que yo llegue a viejo; somos conejos de experimentación”.

En cuanto a las próximas elecciones, reconoció que teme el resultado. “Estoy acojonado. Tengo miedo porque cuando fue el debate de la Ley Trans pensé que sería un caldo de cultivo para la extrema derecha que puede utilizar la campaña en contra para polarizar dejando de un lado las cosas importantes. Dicen que la Ley Trans es mala pero esas personas no hablan de que los precios de la comida han subido tanto que la gente no tiene para comer”, señala un joven que estudió en la Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (ESAD) enVigo.

Confiesa que de niño no soñaba con convertirse en actor sino con ser escritor. “Me aficioné de pequeño a los libros en especial deEnid Blyton y Fina Casalderrey. Leí ‘O misterio dos fillos de Lúa’ cien veces. Era mi obra favorita. Cuando Fina vino a mi colegio enBueu, aluciné. Yo quería ser como Fina Casalderrey. Tengo el libro firmado por ella”, recuerda.

En cuanto a sus pasos encaminados hacia la actuación fue en el instituto en Bueu. “Mis compañeros me animaron a meterme en el grupo de teatro del IES Johan Carballeira, Comediantes Anónimos. Nos dirigía Fran Paredes quien nos inculcó la pasión por el teatro; pero fue una compañera la que trajo los papeles para las pruebas para la ESAD. El director del instituto también me animó y me aceptaron”, apunta Otero que empezó a trabajar con Christian de Samil y Educa Teatro con teatro infantil.

Respecto al fichaje para “O corpo aberto“, señala que fue “una casualidad, algo mágico. Veníamos de la pandemia cuando contactaron conmigo. No había hecho audiovisual hasta entonces. Había tenido una época muy mala en el teatro que unido a la cuarentena y cierre de teatros me hizo pensar en estudiar un ciclo. Mi madre estaba feliz pensando que me marchaba del mundo de la farándula pero me llamaron para el casting y me cogieron”.