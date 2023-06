Ha entrado el verano astronómico con fuerza en Galicia. Tras una primavera marcada por las tormentas, en este arranque de la estación se ha ido asentando la influencia anticiclónica, hasta dejar los cielos despejados y las altas temperaturas que reinan este viernes en el territorio gallego. Y todo apunta a que la noche de San Xoán va a ser la primera tropical de este año en Vigo.

Según la previsión de MeteoGalicia, las temperaturas más altas en las ciudades gallegas durante las horas de sol se registrarán en Ourense, con 34 grados. Sin embargo, en la ciudad de As Burgas los termómetros caerán de noche hasta los 18º. En Vigo, en cambio, durante el día no se llegará a los 30 grados, pero no se bajará de los 20 —el umbral que define las noches tropicales— una vez que caiga el sol. El anochecer arrancará con 24 grados, según el observatorio gallego, y a las 4 de la mañana del sábado registrará su temperatura más baja, con 21.

Esta tónica se mantendrá en la noche del sábado al domingo, que será ligeramente más fresca pero igualmente tropical con 20 grados. La normalidad regresará con el inicio de la semana: aunque hasta la medianoche el mercurio superará esta temperatura, entrada la madrugada refrescará.

Alerta por calor en la cuenca del Miño en Ourense

Los termómetros de varios puntos de la provincia de Ourense, incluida su capital, se han acercado este viernes a los 35ºC, un umbral que se superará este sábado en distintos puntos de la provincia.

Entre estas se prevé que lo haga la cuenca del Miño, donde estará activa la alerta amarilla entre las 15 y las 21 horas por temperaturas de hasta 36 grados e incluso superiores.De hecho, las previsiones apuntan a una máxima de 37ºC en la ciudad de Ourense, que podría rebasarse en otras zonas de la provincia.

La responsable de este subidón de los termómetros es una masa de aire cálido africana.

Este viernes, los medidores de Meteogalicia han captado temperaturas máximas de 34,6ºC en Leiro y 34,5ºC en Ourense. El calor también ha afectado al resto de la comunidad, especialmente al sur de Lugo, donde se llegó a los 34,1ºC en Ribas de Sil.