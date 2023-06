As intelectuais galegas xogaron no pasado século en Cuba un papel máis importante do que lle outorga a historia das artes hoxe en día. A Cátedra de Cultura Galega Xosé Neira Vilas da Universidade da Habana está a investigar neste asunto. Asúa presidenta, Arantxa Fernández, falará do mesmo hoxe na charla “A pegada galega en Cuba” que se celebra en Vigo a partir das 19.30 horas organizado pola Asociación Évame Oroza. Será no local da organización, en Subida á Costa, 5.

Ademais de Fernández, falarán Juana Caridad, presidenta da Agrupación de Sociedades galegas en Cuba; e José Luis Ansedes. Arantxa Fernández explicou que a pegada das intelectuais galegas en Cuba é unha “liña de investigación en proceso” que está documentando a vida dunhas 16 mulleres. Entre elas, atópase Felicia Auber, representante da literatura cubana nos últimos anos da colonia.