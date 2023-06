A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) entregou onte os seus premios anuais, destacando a relevancia de comunicar a investigación que se desenvolve na nosa comunidade.

Os Premios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia comprenden tres categorías, premiadas con 6.000 euros cada unha. O premio “Francisco Guitián Ojea” de investigación aplicada recaeu no proxecto de desenvolvemento dun fármaco innovador contra o cancro de colon metastático, dun equipo do Instituto de Investigación Biomédica da Coruña (INIBIC) liderado por Angélica Figueroa. O premio “Fernando Calvet Prats” a un caso de éxito de transferencia de tecnoloxía dun grupo de investigación foi para o Grupo de Sistemas Intelixentes do Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS) da Universidade de Santiago, coordinado por Alberto Bugarín. E o premio “Ricardo Bescansa Martínez” a un caso de éxito de implantación de tecnoloxía transferida foi para a empresa Diversa Technologies. Tamén se entregou o Premio de Xornalismo Científico Celia Brañas, que foi para a reportaxe “La revolución silenciosa de los informáticos” da xornalista Mila Méndez Otero. O Premio RAGC de Divulgación Científica 2023 foi para o IES Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago.