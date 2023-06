O 60% dos alumnos ven actitudes fóbicas contra gais e lesbianas en Educación Física

Nin o entorno escolar, no que un 65 % dos alumnos de Secundaria asegura haber presenciado comportamentos homofóbicos entre os estudantes nas clases de Educación Física, nin o familiar, onde se producen a metade das accións violentas contra este colectivo, son considerados espazos seguros para as persoas LGBTI+, segundo se desprende do informe Análise, datos e recomendacións para o recoñecemento da diversidade en Galicia, elaborado polo Foro Identidades e Disidencias Sexuais do Consello da Cultura Galega e presentado onte na sede compostelá da institución.

O informe é o resultado do traballo levado a cabo durante dezaoito meses por un equipo formado por Daniela Ferrández, Enrique Latorre e Marta Lois, baixo a coordinación de Carme Adán, e busca “dar voz a todos os colectivos implicados para abordar as necesidades e preocupacións de todas as persoas LGBTI+”, segundo explicou a presidenta do CCG, Rosario Álvarez, quen destacou que grazas a esta iniciativa pioneira, da que se presentan agora os primeiros resultados, “abríronse moitos fíos dos que tirar nun futuro”.

Uns resultados froito dun traballo que incluíu a celebración dunha trintena de reunións nas que participaron 18 expertos, 23 entidades sectoriais e outras 26 vencelladas ás administracións públicas.

Tal e como recoñeceu Carme Adán na súa intervención, faltan datos específicos de Galicia para coñecer con maior precisión a medida na que incrementaronse as accións violentas neste colectivo, aínda que destacou que “hai algúns que á sociedade lle incomoda escoitar, como o feito de que case o 50 % producénse no ámbito familiar, as familias non son espazos seguros, ou que a porcentaxe de denuncias non chega ao 10 %”, xa que se calcula que entre o 86 e o 96 % quedan sen levalas ante os xuzgados.

Estruturado en oito eixes temáticos, o primeiro fai referencia á participación pública, e nel se recolle o feito de que o 81 % das asociacións teñen forma xurídica propia e son financiadas coas cotas dos asociados. A metade delas contan ademais con subvencións públicas. A maioría prestan atención contra as violencias neste colectivo, seguidas das de educación, igualdade de xénero ou atención social ou comunitaria.

Todas manifestaron ter unha sobrecarga de traballo e reclaman máis espazos institucionais de participación, e o informe incide nesta cuestión ao reclamar un aumento da colaboración entre institucións e asociacións, incrementar o financiamento e os recursos para garantir o labor asistencial.

No eixe sobre cultura, as accións céntranse arredor das datas do Orgullo, algo que o informe interpreta como un “lavado de cara institucional”, e ante o que aconsella elaborar guías de boas prácticas que faciliten un maior desenvolvemento de iniciativas culturais con representación deste colectivo, e que adopten unha perspectiva respectuosa coa diversidade de xénero, ademais de garantir a aplicación do artigo 28 da Lei 2/2014 a través de partidas orzamentarias específicas.

No eixe sobre memoria e pensamento, o documento aposta por apoiar o desenvolvemento de proxectos de investigación centrados en mellorar o coñecemento sobre diversidade sexual e de xénero, e atallar a discriminación histórica.

No ámbito da educación promove a realización de informes, estatísticas e estudos, protocolos, guías e ferramentas que aborden a diversidade sexual e de xénero e a incorporen nos currículos educativos porque “o pouco que tiñamos, perdémolo”, sinalou Carme Adán.

En materia de deporte, o documento insta a actualizar a Lei 3/2012 do deporte de Galicia para incluir os aspectos LGBTI que ten a nova normativa estatal, e a establecer códigos éticos e crear espazos seguros de recoñecemento e visibilidade, facendo fincapé na avaliación e transformación das instalacións deportivas.

O informe propón no eixe de sanidade e servizos sociais elaborar un mapa de recursos sociais e unha guía de actuación, e establecer protocolos sanitarios específicos e políticas concretas en materia de saúde mental.

No eido laboral, aboga por elaborar unha guía contra a transfobia no traballo, onde segundo a coordinadora do foro observouse que “o 79 % das empresas non eran sensibles á discriminación LGBTfóbicas.

E sinalou que aproximadamente na mesma proporción, oito de cada dez que deciden denunciar actitudes violentas, din non sentirse seguros nin acompañados durante o proceso.

Entre as conclusións deste documento, co que se deu por pechada a xornada Pensar con Orgullo IV, a necesidade de fotografar a realidade galega, a de formar profesionais con carácter urxente, e trasladarlles protocolos e servizos. Ve así mesmo necesario crear recursos e programas propios, e insiste en que a Lei 2/2014 do 14 de abril pola igualdade de trato e non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais de Galicia se cumpra e sexa dotada do orzamento necesario para poder actualizala.