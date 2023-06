El artista Fernando Lafuente inaugura mañana, a partir de las 22.00 horas, en Espacio Beny la que será su primera exposición en Vigo. “Una parte de las obras son recientes, pero hay una pequeña muestra de obras de más tiempo, una exposición de mi proceso creativo a lo largo de estos años”, indica. “Aunque sea a lo largo de los años, hay una marca que es lo cromático, lo arquitectónico y lo geométrico en mi obra”, destaca. La muestra estará abierta hasta el 30 de julio.

“Esta es la primera vez que expongo desde que “pinto”, ya que yo lo que hago, más que pintar, es componer; con pintura, pero compongo. Y hay una obra a la que llamo “Gitanilla” que está hecha con los restos de la cinta de carrocero pintada que utilizo en mi proceso normal de pintura: pinto con espátula y pongo cinta de carrocero para mantener las líneas rectas y esas cintas de colores distintos las voy pegando en un cristal y con ellas después compongo una pieza”, explica. “Es la primera vez que expongo una pieza de estas características”, añade.

Tras exponer en Pontevedra, Madrid, Estados Unidos y Lisboa –donde volverá en otoño– por fin le ha surgido la oportunidad de exponer en Vigo. “Hay obra mía en Vigo, en colecciones privadas, pero es la primera vez que expongo aquí. Vigo tiene una visión muy contemporánea del arte y mi obra es muy contemporánea, singular, una manera de trabajar diferente”, expone.

Para Lafuente, una exposición es como “explotar al final de un tiempo”. “Necesitas un tiempo de reflexión para volver a pintar y prácticamente desde que expuse en Lisboa, donde clausuré a finales de septiembre, estuve un poco apático. No tenía un camino por el que seguir y si no tengo un camino paro, no reproduzco lo que ya he resuelto”.