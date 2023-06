Con la llegada del verano son muchas las personas que se acuerdan de las gafas de sol de la misma manera que lo hacen de la crema solar. No obstante, los ópticos optometristas aconsejan usarlas durante todo el año, incluso en días nublados. Y eso sí, deberían estar homologadas y ser adquiridas en un establecimiento sanitario de óptica para que cuenten con el control de un profesional, tal y como asegura la presidenta del Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia, Esther Amaro. “El 80% de las gafas de sol de Galicia no se venden en ópticas”, dice. “Lo que no indica que estén o no homologadas, pero desde luego los únicos que podemos certificar que cumplen las normas somos nosotros con los medios que tenemos en nuestros establecimientos”.

–En verano es recomendable proteger los ojos del sol. ¿Qúe tipo de gafas son las que recomienda? –Las gafas de sol deberíamos utilizarlas todo el año porque los rayos ultravioleta están presentes cada día y siempre hay días soleados. Es verdad que en primavera y verano es cuando más días y horas de sol tenemos y es cierto que nos desplazamos más a la playa o al monte, y por ello debemos extremar las precauciones y utilizar más las gafas de sol. Respecto a las que recomendamos, hay que pensar para qué las queremos: si es para deporte de agua, de montaña, para ir por la calle o para conducir. Fuera de esto hay que decir que las polarizadas van muy bien para evitar los reflejos horizontales, es decir, que cuando vamos conduciendo o estamos en el mar evitan esos reflejos que nos molestan tanto. Los contrastres y los colores son mucho más reales y entonces sí, para una mayor definición sería recomendable utilizar las gafas de sol polarizadas. –¿Entonces deberían usarse durante todo el año? –Evidentemente. Asociamos verano a gafas de sol, igual que asociamos verano a crema protectora. Pero las gafas de sol deberíamos utilizarlas también en días nublados, quizás no tan oscuras. Además en invierno el sol va más bajo y por ello también, a la hora de los desplazamientos la incidencia en los ojos es mayor, por lo que deberíamos ponerlas a la hora de conducir. También evitan deslumbramientos. –¿Cuáles son las consecuencias de no utilizarlas? –Todos estamos muy concienciados con no quemarnos la piel, pero es que los mismos efectos nocivos puede tener el sol en los ojos. Pueden producirse quemaduras en los párpados y, lo que es peor, la entrada de rayos ultravioleta a través del ojo puede dañar las capas internas del mismo, ya sea el cristalino o la retina. Incluso se pueden dar alteraciones como queratitis en la córnea. Además, las cataratas prematuras están asociadas a la falta de uso de gafas de sol. Todas las consecuencias son suficientemente graves como para que cuidemos nuestros ojos. –¿Hay que proteger con gafas de sol también a bebés y niños pequeños? –Claro, si los mayores nos tenemos que proteger, a ellos más, ya que todavía el ojo se está desarrollando. Los niños tienen las pupilas muy dilatadas, con lo cual la entrada de rayos ultravioleta es mucho mayor, por lo que debemos extremar las precauciones. Las gafas de sol de los pequeños tienen que ser muy maleables, sin aristas ni elementos rígidos y llevar unos buenos cristales para que sus ojos estén bien protegidos. Si vamos a llevar al bebé a la nieve o la playa hay gafas adecuadas para ellos porque existen para todas las edades. Hay que protegerse con viseras, gorros y sombrillas, que filtran alrededor de un 30% o 35% de la radiación solar, y por ello hay que usarlos siempre en combinación con las gafas de sol. –¿Qué problemas acarrea usar gafas sin homologar? –Los únicos que podemos certificar que las gafas cumplen las normas somos nosotros. Los datos que tenemos son de que el 80% de las gafas de sol de Galicia no se venden en ópticas, pero no podemos afirmar que no estén homologadas. Estamos intentando que las gafas de sol no se asocien con una moda porque son un elemento de protección individual, son un EPI. Su fin primordial es proteger, pero no hemos conseguido que el sector sanitario lo vea así. No son lo mismo unas gafas de sol con cristal oscuro que unas con filtro. Si no llevan el filtro, la pupila se dilata por la oscuridad del cristal y entra mayor cantidad de rayos ultravioleta. El filtro es el que les corta la entrada. Los únicos que podemos certificar con los medios que tenemos en los establecimientos de óptica que sí tienen el filtro adecuado somos nosotros. –¿Cómo debe escogerse el tipo de filtro solar? –El color ayuda a mejorar la visión. Por ejemplo el marrón es bueno para personas miopes; el verde, para personas con hipermetropía; los filtros naranjas o amarillos, para condiciones de poca visibilidad, es decir, para días nublados o para conducir de noche, ya que favorecen los contrastes. También están de moda los filtros rosas o azules, pero hay que tener cuidado porque modifican la percepción de los colores. –¿Hay que tener cuidado con las lentillas en la piscina? –Para la piscina recomendamos usar gafas de natación porque si las bacterias del agua entran en contacto con las lentillas quedan en ella. Por eso hay que usar gafas de natación cerradas para evitar que se contaminen. –¿Se recomiendan las gafas de sol en la moto o en la bicicleta? –Es muy recomendable porque así no nos entra ningún mosquito, por ejemplo. Además el aire nos seca mucho el ojo y si nos da el sol de frente puede haber problemas de deslumbramiento. De hecho, en países como EEUU es obligatorio llevarlas. Y en verano lo mejor es que sean de sol. –El ojo seco es más común en invierno, ¿pero en verano también deberían usarse lágrimas artificiales? –El ojo seco es más común en invierno por las calefacciones y el aire que nos seca el ojo, pero en verano también porque entras en los establecimientos y el aire acondicionado puede estar muy alto. Por ello deberíamos usar lágrimas artificiales. Además, por el estilo de vida que tenemos hay más tendencia al ojo seco, por lo que hay que pensar en protegerlo.